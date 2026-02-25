12h đêm thấy giúp việc diện đồ sexy lẻn ra ngoài, tôi bí mật bám theo để rồi "chết đứng" khi thấy người đàn ông cô ta gặp

Tâm sự gia đình 25/02/2026 23:45

Khoảng vài tuần trước, tôi đón tiếp khách hàng về trễ, lúc đó cũng đã gần 12 giờ đêm. Tôi đi taxi về nhà, lúc xe gần tới nhà thì tôi trông thấy chị giúp việc đi ra khỏi nhà.

Tôi lấy chồng đã 10 năm. Tôi và chồng ở riêng, không sống cùng gia đình chồng. Ban đầu khi có một con nhỏ, tôi có thể tranh thủ thời gian để làm việc nhà. Nhưng từ khi có con thứ hai, tôi thật sự không làm xuể. 

Thời gian gần đây vì công việc ngày một nhiều, tôi và chồng không còn nhiều thời gian để lo cho gia đình nên quyết định thuê người giúp việc. Sau nhiều lần giới thiệu qua lại từ người quen, tôi tìm được một chị giúp việc 35 tuổi, chưa lập gia đình. Tôi khá ưng ý vì chị làm việc gọn gàng, hiền lành, siêng năng. Từ ngày thuê chị đến giờ cũng đã hơn 1 năm, mọi chuyện trong nhà được thu xếp ngăn nắp, cả gia đình tôi cũng thấy thoải mái hơn.

 

Khoảng vài tuần trước, tôi đón tiếp khách hàng về trễ, lúc đó cũng đã gần 12 giờ đêm. Tôi đi taxi về nhà, lúc xe gần tới nhà thì tôi trông thấy chị giúp việc đi ra khỏi nhà. Điều bất ngờ là chị mặc đồ sexy trông rất hấp dẫn. Bình thường, chị luôn mặt đồ kín đáo, tôi thật không thể nhận ra. Lúc mới thấy chị bước ra, tôi cứ nghĩ rằng mình nhầm. Phụ nữ khi ăn diện lên đúng là thay đổi rất nhiều.  

12h đêm thấy giúp việc diện đồ sexy lẻn ra ngoài, tôi bí mật bám theo để rồi 'chết đứng' khi thấy người đàn ông cô ta gặp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, tôi ngẩn người thấy người đàn ông đến đón chị giúp việc. Người đàn ông áy là anh trai chồng của tôi. Anh có gia đình, cũng thường xuyên qua nhà tôi. Thời gian trước, chị chồng của tôi đi công tác nên thuê chị giúp việc nhà tôi sang dọn dẹp vào cuối cùng. Chẳng ngờ được, nhờ thế mà anh chồng và chị giúp việc quen biết nhau rồi có quan hệ vụng trộm với nhau. 

Tôi không dám để lộ việc mình biết, chỉ âm thầm theo dõi chị giúp việc và anh chồng. Quả đúng thật là họ đang cặp kè với nhau! Từ ngày đó, tôi thấy chị ấy ngày càng xinh xắn, đầy đặn hơn. Anh chồng của tôi còn không tiếc tiền mua đồ đẹp cho chị. Tôi biết hết, còn có chứng cứ nhưng lại chưa nói với chị dâu. Tôi có nên nói không hay là cứ im lặng như không biết gì? Tôi thấy thương cho chị quá nhưng thật sự không biết phải làm sao.

Bị mẹ chồng "lật mặt" bêu rếu trước họ hàng, tôi càng sốc hơn trước câu nói "đâm sau lưng" của chồng

Bị mẹ chồng "lật mặt" bêu rếu trước họ hàng, tôi càng sốc hơn trước câu nói "đâm sau lưng" của chồng

Nhưng hành động của bà lại khiến tôi cực sốc, cứ như ai tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt vậy. Bà nói: “Thôi tao có mặc mấy cái áo này đâu, mua làm gì tốn tiền”. Câu nói đó khiến tôi thật sự rất buồn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay