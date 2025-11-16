Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nhà 7 tầng đang cháy ở Hà Nội

Đời sống 16/11/2025 10:54

Sáng 16/11, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 21h ngày 15/11, tại số nhà 28, ngõ 80 phố Trung Kính, phường Yên Hòa xảy ra cháy nhà dân khiến một người bị mắc kẹt bên trong.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 16/11, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, khoảng 21h ngày 15/11, một vụ cháy đã xảy ra ở ngôi nhà 7 tầng có địa chỉ số 28, ngõ 80 phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 và 11 triển khai 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nhà 7 tầng đang cháy ở Hà Nội - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy tại tầng 7 của ngôi nhà - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy phát sinh tại khu vực tầng 7 của ngôi nhà và còn người mắc kẹt bên trong. Chỉ huy chữa cháy lập tức triển khai lực lượng mang theo phương tiện bảo hộ, bình thở, tổ chức trinh sát, tiếp cận các tầng phía trên để tìm kiếm và cứu nạn. Một tổ cảnh sát khác sử dụng "vòi rồng" để ngăn cháy lan.

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nhà 7 tầng đang cháy ở Hà Nội - Ảnh 2

Nữ nạn nhân mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy được giải cứu - Ảnh: Báo Dân trí

Đến 21h32 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời đưa 1 nạn nhân là chị N.T.T. (SN 1988, chủ nhà) theo cầu thang bộ xuống vị trí an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.

Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ xương người dưới lớp bùn ao cá ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ xương người dưới lớp bùn ao cá ở Hải Phòng

Công an xã Tứ Kỳ (TP Hải Phòng) vừa ra thông báo tìm tung tích nạn nhân sau khi phát hiện 1 bộ hài cốt chưa rõ lai lịch tại khu vực ao cá thuộc thôn Mạc Xá, xã Tứ Kỳ.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà cứu người tin moi

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế

NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế

Đời sống 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Đời sống 17 phút trước
Người phụ nữ tử vong thương tâm trên đường đón cháu đi học về

Người phụ nữ tử vong thương tâm trên đường đón cháu đi học về

Đời sống 20 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp “ngậm thìa vàng” trong 10 ngày tới, thăng quan Phát Tài rực rỡ, lột xác thành đại gia, ngân khố rủng rỉnh

Chúc mừng 3 con giáp “ngậm thìa vàng” trong 10 ngày tới, thăng quan Phát Tài rực rỡ, lột xác thành đại gia, ngân khố rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Trung Quốc sản xuất thuốc trường sinh, giúp con người sống tới 150 tuổi

Trung Quốc sản xuất thuốc trường sinh, giúp con người sống tới 150 tuổi

Thế giới 24 phút trước
Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nhà 7 tầng đang cháy ở Hà Nội

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nhà 7 tầng đang cháy ở Hà Nội

Đời sống 26 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 17/11/2025, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 17/11/2025, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ xương người dưới lớp bùn ao cá ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ xương người dưới lớp bùn ao cá ở Hải Phòng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày 27, 28, 29, 30 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, tài lộc thăng hoa, đón chào may mắn

Đúng ngày 27, 28, 29, 30 tháng 9 âm lịch, 3 con giáp phủi sạch vận xui, đổi đời ngoạn mục, tài lộc thăng hoa, đón chào may mắn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
3 con giáp vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh, cuộc sống sung túc khó ai sánh bằng sau ngày 16/11/2025

3 con giáp vượng đường công danh, tiền tài rủng rỉnh, cuộc sống sung túc khó ai sánh bằng sau ngày 16/11/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 16/11/2025, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 16/11/2025, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tử vi thứ Hai 17/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

Tử vi thứ Hai 17/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ lộc lá đầy tay, tiền vào như nước, Mão - Thân tiền mất tật mang, sự nghiệp lao dốc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn, tông người đi xe đạp tử vong

NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế

NÓNG: Học sinh, người trên 65 tuổi ở TP.HCM được miễn phí bảo hiểm y tế

Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 16/11/2025: Tăng cao trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Người phụ nữ tử vong thương tâm trên đường đón cháu đi học về

Người phụ nữ tử vong thương tâm trên đường đón cháu đi học về

Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ xương người dưới lớp bùn ao cá ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ phát hiện bộ xương người dưới lớp bùn ao cá ở Hải Phòng

Bàng hoàng 4 vụ học sinh đánh nhau xảy ra tại 1 trường

Bàng hoàng 4 vụ học sinh đánh nhau xảy ra tại 1 trường