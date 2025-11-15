Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/11, Công an xã Hoà Tiến (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với chính quyền địa phương phát hiện và xử lý một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép có quy mô lớn, hoạt động lén lút trong khu vực nghĩa trang Phú Sơn Nam.

Cụ thể, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng Công an xã đã tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở do một người đàn ông trú tại xã Xuân Phú làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, có 3 lao động đang trực tiếp chế biến mỡ động vật trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.