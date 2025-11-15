Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang

Đời sống 15/11/2025 19:26

Ngày 15/11, Công an xã Hoà Tiến, TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp UBND xã phát hiện một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép quy mô lớn trong khu vực nghĩa trang trên địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/11, Công an xã Hoà Tiến (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với chính quyền địa phương phát hiện và xử lý một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép có quy mô lớn, hoạt động lén lút trong khu vực nghĩa trang Phú Sơn Nam.

Cụ thể, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng Công an xã đã tổ chức kiểm tra đột xuất cơ sở do một người đàn ông trú tại xã Xuân Phú làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, có 3 lao động đang trực tiếp chế biến mỡ động vật trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 

Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang - Ảnh 1Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang - Ảnh 2Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang - Ảnh 3
Số lượng lớn mỡ nguyên liệu và thành phẩm bốc mùi hôi thối, cùng nhiều thiết bị, dụng cụ chế biến không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở nằm giữa khu nghĩa trang - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận số lượng lớn mỡ nguyên liệu và mỡ đã qua chế biến, gồm khoảng 500kg mỡ động vật, 30 bao xác mỡ loại 50kg, 80 bao mỡ thành phẩm, cùng nhiều thiết bị phục vụ việc sản xuất như máy xay, máy ép, nồi kim loại cỡ lớn và các dụng cụ nấu mỡ thủ công. Toàn bộ nguyên liệu đều có dấu hiệu ôi thiu, bốc mùi hôi nồng nặc.

Đáng chú ý, cơ sở này được dựng tạm bợ giữa khu vực nghĩa trang, hoạt động bất thường vào những thời điểm vắng người qua lại, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác theo dõi và bắt quả tang. 

Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang - Ảnh 4Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang - Ảnh 5Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang - Ảnh 6Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang - Ảnh 7
Điều kiện chế biến mỡ không bảo đảm vệ sinh ATTP - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Ngay sau khi lập biên bản, Công an xã Hoà Tiến đã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy toàn bộ số mỡ bẩn, tạm giữ tang vật, phương tiện, tiếp tục xác minh nguồn gốc nguyên liệu và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đi bộ trên đường sắt, một người tử vong, một người may mắn thoát nạn

Đi bộ trên đường sắt, một người tử vong, một người may mắn thoát nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 14h43’ tại lý trình km 1198+700 trên tuyến đường sắt xuyên Việt qua địa phận khu phố Ngọc Lãng, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

