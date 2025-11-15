Ô tô leo vỉa hè tông loạt xe máy, hất tung người đàn ông đi bộ ở TP.HCM

Vụ việc xảy ra vào chiều nay (14/11), trên địa bàn phường Vũng Tàu, TPHCM (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) khiến nhiều phương tiện hư hỏng và một người bị thương nhẹ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 14/11, tại phường Vũng Tàu, TP.HCM, một vụ tai nạn giao thông xảy ra làm 6 phương tiện hư hỏng và một người bị xây xát nhẹ.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Khoảng 15 giờ cùng ngày, một ô tô đang lưu thông trên đường Trương Công Định, khi đến khu vực đối diện nhà số 17 thì bất ngờ lao lên vỉa hè.

Chiếc ô tô hất văng 5 xe máy đang đậu khiến 1 phụ nữ đứng trên vỉa hè ngã xuống. Chiếc ô tô tiếp tục va trúng một người đàn ông nước ngoài đang đi bộ và hất người này ngã xuống lòng đường.

Xe ô tô bị móp méo phần đầu - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, người đàn ông bị hất văng chỉ bị thương nhẹ ở vùng đầu và đã được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Tài xế ô tô, được cho là người nước ngoài, đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó, chỉ còn một người đi cùng ở lại.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường và xử lý vụ tai nạn.

