Ô tô leo vỉa hè tông loạt xe máy, hất tung người đàn ông đi bộ ở TP.HCM

Đời sống 15/11/2025 05:30

Vụ việc xảy ra vào chiều nay (14/11), trên địa bàn phường Vũng Tàu, TPHCM (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) khiến nhiều phương tiện hư hỏng và một người bị thương nhẹ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 14/11, tại phường Vũng Tàu, TP.HCM, một vụ tai nạn giao thông xảy ra làm 6 phương tiện hư hỏng và một người bị xây xát nhẹ.

Ô tô leo vỉa hè tông loạt xe máy, hất tung người đàn ông đi bộ ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

 

Khoảng 15 giờ cùng ngày, một ô tô đang lưu thông trên đường Trương Công Định, khi đến khu vực đối diện nhà số 17 thì bất ngờ lao lên vỉa hè.

Chiếc ô tô hất văng 5 xe máy đang đậu khiến 1 phụ nữ đứng trên vỉa hè ngã xuống. Chiếc ô tô tiếp tục va trúng một người đàn ông nước ngoài đang đi bộ và hất người này ngã xuống lòng đường.

Ô tô leo vỉa hè tông loạt xe máy, hất tung người đàn ông đi bộ ở TP.HCM - Ảnh 2
Xe ô tô bị móp méo phần đầu - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, người đàn ông bị hất văng chỉ bị thương nhẹ ở vùng đầu và đã được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Tài xế ô tô, được cho là người nước ngoài, đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó, chỉ còn một người đi cùng ở lại.

 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường và xử lý vụ tai nạn.

Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Ngày 14/11, Công an TPHCM đang tạm giữ đối tượng Danh Phú (SN 1999) để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại khu vực ấp Hưng Lân 2, xã Bà Điểm.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin moi ô tô tông liên hoàn

TIN MỚI NHẤT

Người đàn ông chi hơn 14 tỷ đồng tiêm 10.000 liều axit tạo cơ bụng 8 múi

Người đàn ông chi hơn 14 tỷ đồng tiêm 10.000 liều axit tạo cơ bụng 8 múi

Thế giới 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 15/11/2025, 3 con giáp hưởng Lộc khủng, sa phải chĩnh vàng, tiền bạc ào ào ập đến, trở thành đại gia tiền tỷ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 15/11/2025, 3 con giáp hưởng Lộc khủng, sa phải chĩnh vàng, tiền bạc ào ào ập đến, trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 15/11/2025, 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 15/11/2025, 3 con giáp được Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Quả ổi và 5 lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe

Quả ổi và 5 lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Ô tô leo vỉa hè tông loạt xe máy, hất tung người đàn ông đi bộ ở TP.HCM

Ô tô leo vỉa hè tông loạt xe máy, hất tung người đàn ông đi bộ ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Ngồi ven quốc lộ, bà cụ bị ô tô tông tử vong, tài xế gây tai nạn 3 ngày sau mới trình báo

Ngồi ven quốc lộ, bà cụ bị ô tô tông tử vong, tài xế gây tai nạn 3 ngày sau mới trình báo

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 15/11/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ

Sau hôm nay, thứ Bảy 15/11/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/11/2025), 3 con giáp sự nghiệp viên mãn, sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu đầy túi

Cuối ngày hôm nay (15/11/2025), 3 con giáp sự nghiệp viên mãn, sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Dương Tử Quỳnh sẽ được vinh danh giải Gấu Vàng danh dự tại Liên hoan phim Berlin

Dương Tử Quỳnh sẽ được vinh danh giải Gấu Vàng danh dự tại Liên hoan phim Berlin

Sao quốc tế 9 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 15/11/2025, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Sau ngày mai, thứ Bảy 15/11/2025, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

NÓNG: thu hồi 45 loại mỹ phẩm, kem đánh răng nhiều người Việt hay dùng

Trường mầm non bốc cháy dữ dội, nghi có người tử vong

Trường mầm non bốc cháy dữ dội, nghi có người tử vong

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong

Bắt khẩn cấp cháu dùng chân đá bác dâu gãy cổ tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngồi ven quốc lộ, bà cụ bị ô tô tông tử vong, tài xế gây tai nạn 3 ngày sau mới trình báo

Ngồi ven quốc lộ, bà cụ bị ô tô tông tử vong, tài xế gây tai nạn 3 ngày sau mới trình báo

Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Giành hát karaoke trong tiệc sinh nhật, một người bị đâm tử vong

Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh

Va chạm xe khách, người đàn ông tử vong trên đường đi khám bệnh

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai

Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng giữa trời nắng ráo, 3 người mất liên lạc

Sạt lở kinh hoàng ở Đà Nẵng giữa trời nắng ráo, 3 người mất liên lạc

Thương tâm: Va chạm với xe tải, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ

Thương tâm: Va chạm với xe tải, 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ