Thẩm mỹ viện Mailisa mở cửa trở lại sau một ngày bị khám xét, tình hình khách hàng ra sao?

Sáng 14/11, một ngày sau khi Bộ Công an đồng loạt khám xét các cơ sở của hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành, ghi nhận tại cơ sở Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TPHCM) cho thấy đơn vị đã hoạt động trở lại.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 14/11, thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh TPHCM (số 86 - 88 - 92 Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu) vẫn mở cửa hoạt động như bình thường. Rất nhiều khách hàng là nữ ra vào.

Nhiều phụ nữ ra vào thẩm mỹ viện Mailisa và bên trong đội ngũ nhân viên vẫn tiếp, tư vấn cho khách như bình thường - Ảnh: VietNamNet

Hàng chục nhân viên nam nữ trong đồng phục của Mailisa vẫn đón tiếp, tư vấn cho khách đến làm đẹp. Phía trước, đội ngũ bảo vệ vẫn tận tình hướng dẫn khách.

Nhân viên lễ tân của cơ sở Mailisa TPHCM, “cơ sở hoạt động bình thường, vẫn làm đẹp cho khách” nhưng từ chối trả lời những câu hỏi khác.

Hình ảnh lực lượng chức năng khám Cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa và căn biệt thự tại TPHCM - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, trong ngày 13/11, lực lượng chức năng đã khám xét Thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh, TP.HCM và các tỉnh thành; Khám xét “biệt phủ” 4.000 m² của vợ chồng bà Phan Thị Mai - Chủ hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa tại phường Thới An, TPHCM; Thu giữ nhiều tài liệu; Mời nhiều người liên quan để làm việc.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, trong bối cảnh hệ thống Thẩm mỹ Mailisa được biết đến là một trong những chuỗi lớn nhất Việt Nam, từng báo cáo doanh thu trăm tỷ đồng và sở hữu bộ sưu tập tài sản “khủng” như biệt thự xa hoa, dàn siêu xe trăm tỷ đồng... Ngoài ra, bà Mai còn được biết đến là doanh nhân với nhiều hoạt động thiện nguyện tiền tỷ.

Người phụ nữ bị con riêng của ba chồng đâm nhiều nhát khi tập thể dục Ngày 14/11, Công an xã Bà Điểm (TP.HCM) đã lập hồ sơ, phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị tấn công bằng hung khí gây thương tích phải nhập viện. Nạn nhân là bà N.T.K.Kh (68 tuổi, ở ấp 53, xã Bà Điểm).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tham-my-vien-mailisa-mo-cua-tro-lai-sau-mot-ngay-bi-kham-xet-tinh-hinh-khach-hang-ra-sao-746367.html