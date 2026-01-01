Ghen tuông, cô gái lái ô tô tông bạn trai và bạn thân khiến 2 người tử vong tại chỗ

Raphael Canuto Costa, 21 tuổi và người bạn Joyce Corrêa da Silva, 19 tuổi, đã tử vong sau khi bị một chiếc xe ô tô đuổi theo và tông trúng ở phía nam São Paulo, Brazil. Người lái xe, Geovanna Proque da Silva, bạn gái của Raphael, đã bị bắt vì tội giết người nghiêm trọng.

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

