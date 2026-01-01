Thót tim khoảnh khắc rơi từ tầng 10 chung cư xuống đất, bé trai 4 tuổi sống sót khó tin

Vụ việc xảy ra khi đứa trẻ, được xác định là Brenno Fernandes Girdziauckas, đang ở một mình trong phòng tắm của căn hộ. Theo lời mẹ cậu bé, cô và chồng đang ở phòng khác thì nghe thấy tiếng động lớn. Khi kiểm tra, họ phát hiện đứa trẻ đã mất tích và cửa sổ không có lưới an toàn.

Video 2 ngày 12 giờ 12 phút trước 2 ngày 12 giờ 12 phút trước Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thot-tim-khoanh-khac-roi-tu-tang-10-chung-cu-xuong-at-be-trai-4-tuoi-song-sot-kho-tin-749885.html