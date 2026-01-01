Nửa đầu tháng 1 dương lịch năm 2026, 3 con giáp mang đầy Phúc Khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi, sống trong hạnh phúc

Nửa đầu tháng 1 dương lịch năm 2026, người tuổi Dần được Chính Quan che chở, mọi việc diễn ra ổn định, có quý nhân phù trợ. Dù có thể vẫn phải đối mặt với một vài sự cố gắng gây rối từ tiểu nhân, nhưng kết quả công việc xuất sắc sẽ làm lu mờ mọi lời đồn đoán. Hãy chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ bên ngoài để mọi việc thêm suôn sẻ.

Tài chính trên mức trung bình và có sự bền vững. Tuy ngày này bản mệnh không có khoản thu nhập đột phá lớn, nhưng nguồn thu chính khá ổn định. Đôi khi sẽ có những bất ngờ nho nhỏ từ các nguồn không ngờ tới. Khi mua sắm, bạn nên so sánh giá cả ở nhiều nơi để tìm được món hàng ưng ý với giá tốt nhất, tránh lãng phí không cần thiết.

Con giáp tuổi Tỵ

Nửa đầu tháng 1 dương lịch năm 2026, tuổi Tỵ đang đạt được những bước tiến khả quan trong việc thực hiện các kế hoạch tài chính lâu dài của mình. Con giáp này biết cách kiểm soát chi tiêu cũng như đầu tư sao để thu về lợi nhuận lớn nhất nên không phải lo lắng chuyện tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Đôi lúc vẫn còn gặp một vài khó khăn, nhưng càng về sau, sự sắc sảo và nhanh nhẹn của bản mệnh càng được bộc lộ rõ ràng và sẽ giúp tuổi Tỵ có một nguồn thu nhập ổn định, thoải mái chi tiêu theo ý muốn. Nhìn chung vận trình của con giáp này trong ngày hôm nay diễn ra rất tốt đẹp.

Con giáp tuổi Hợi

Nửa đầu tháng 1 dương lịch năm 2026, Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi không có gì phải lo lắng trong ngày hôm nay, dù bạn có phải đối diện với khó khăn đi chăng nữa. Xung quanh bạn luôn có rất nhiều người sẵn sàng dang tay trợ giúp khi bạn gặp phải vấn đề.

Đây là lúc thích hợp để bản mệnh xác định mục tiêu tương lai của mình, dù có vừa gặt hái được thành công thì cũng chớ nên vội vàng hài lòng với thực tại. Hãy cố gắng hơn nữa bởi tiềm năng của bạn vẫn chưa được khám phá hết đâu. Trong ngày Thủy vượng như hôm nay, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng.

