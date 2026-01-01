Hé lộ nguyên nhân vụ gãy cần cẩu dự án thi công giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng

Đời sống 01/01/2026 09:51

Ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, ghi nhận sự việc và lập biên bản sự cố công trình.

 

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 1/1, UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã có báo cáo chính thức về sự cố gãy cần cẩu trong quá trình thi công một dự án cao ốc trên địa bàn.

Sự cố khiến một đoạn tường rào Bảo tàng điêu khắc Chăm bị sập đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện khu vực.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 31/12/2025, UBND phường Hải Châu tiếp nhận phản ánh tại công trình xây dựng số 6 đường 2 Tháng 9 xảy ra sự cố ngã đổ cần cẩu ra đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và các công trình lân cận.

Hé lộ nguyên nhân vụ gãy cần cẩu dự án thi công giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng - Ảnh 1
Cần cẩu bị gãy đổ ngang xuống đường, may mắn không có người đi qua. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, ghi nhận sự việc và lập biên bản sự cố công trình.

Công trình gặp sự cố là dự án Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch - The One Tower, do Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam làm chủ đầu tư.

Thời điểm xảy ra vụ việc, dự án đang thi công hạng mục cọc khoan nhồi và tường vây. Bước đầu xác định, trong quá trình thi công cọc khoan nhồi, xe cần trục bánh xích đang thực hiện thao tác tải cự thép thì bất ngờ xảy ra sự cố, khiến cự thép ngã đổ, chắn ngang đường hẻm dân sinh.

Sự cố gãy cần cẩu đã đè sập khoảng 4 m tường rào của Bảo tàng điêu khắc Chăm, đồng thời gây hư hỏng hệ thống lưới điện tại hẻm số 4 đường 2 Tháng 9. Cụ thể, 4 dây điện hạ áp 0,4 kV bị đứt, một trụ điện bê tông ly tâm cao hơn 8 m bị gãy, với tổng chiều dài tuyến dây hạ áp bị ảnh hưởng khoảng 70 m.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Hải Châu đã yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn khu vực.

Đến 15 giờ cùng ngày (31/12/2025), đơn vị thi công đã phối hợp Đội Quản lý điện Hải Châu khắc phục xong sự cố, khôi phục hệ thống điện cho người dân. Đối với phần tường rào bị sập, đơn vị thi công đang tiến hành xây dựng lại và cam kết hoàn thành trước ngày 5/1/2026.

Hé lộ nguyên nhân vụ gãy cần cẩu dự án thi công giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng - Ảnh 2
Cẩu tháp gãy làm đổ bờ tường gần đó. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo bảng thông tin tại công trình, dự án The One Tower do Công ty cổ phần xây dựng Central làm tổng thầu thi công; đơn vị tư vấn quản lý thi công và giám sát là Công ty TNHH Artelia Việt Nam. Hiện gói thầu đang triển khai gồm thi công cọc khoan nhồi, tường vây và kết cấu hầm.

Vụ sập cần cẩu may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã làm dấy lên lo ngại về công tác đảm bảo an toàn của cần cẩu trong quá trình thi công các công trình cao tầng tại khu vực trung tâm TP Đà Nẵng.

Như trước đó VOV đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ sáng. Tại hiện trường cho thấy phần cần cẩu dài bị gãy ngang, đổ ra khu vực mặt đường và làm sập một phần tường rào của bảo tàng Chăm.

Một số người dân sinh sống gần khu vực cho biết, thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện lưu thông nên không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hoảng hồn cần cẩu bất ngờ gãy đổ giữa trung tâm Đà Nẵng

Hoảng hồn cần cẩu bất ngờ gãy đổ giữa trung tâm Đà Nẵng

Sáng 31/12, tại một dự án trên đường 2/9, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xảy ra sự cố gãy cần cẩu trong khu vực công trình.

Xem thêm
Từ khóa:   Tháp cẩu công trình gãy tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Thấy vợ tắm lâu bất thường, tôi ngó qua khe cửa thì chết lặng khi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào thứ đó

Thấy vợ tắm lâu bất thường, tôi ngó qua khe cửa thì chết lặng khi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn vào thứ đó

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, vợ run rẩy đi tìm sự thật và cái kết khóc nức nở

Thấy lọ dung dịch lạ trong túi áo chồng, vợ run rẩy đi tìm sự thật và cái kết khóc nức nở

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Vì một phút cầm nhầm điện thoại của chồng, tôi chết lặng khi nhận cuộc gọi từ shipper giao thứ đồ ám ảnh ấy

Vì một phút cầm nhầm điện thoại của chồng, tôi chết lặng khi nhận cuộc gọi từ shipper giao thứ đồ ám ảnh ấy

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Mẹ chồng đòi lấy vàng cưới của dâu tặng con gái, nàng dâu đáp đúng 1 câu khiến bà muốn quỵ ngã vì nhục nhã

Mẹ chồng đòi lấy vàng cưới của dâu tặng con gái, nàng dâu đáp đúng 1 câu khiến bà muốn quỵ ngã vì nhục nhã

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Qua đêm nay, 3 con giáp giàu có 'nứt đố đổ vách', tài lộc tự tìm đến cửa, tiền bạc đổ đầy về túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Sau ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Phận dâu vất vả ngày tết, đối diện mưu cao của mẹ chồng, tôi 'phản đòn' thành công khiến tết năm nay thay đổi

Phận dâu vất vả ngày tết, đối diện mưu cao của mẹ chồng, tôi 'phản đòn' thành công khiến tết năm nay thay đổi

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 2/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời, sau một đêm thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 2/1/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Lý Long Cơ bật khóc vì không biết 'người tình kém 40 tuổi' đã có chồng con

Sao quốc tế 7 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Nam ca sĩ nổi tiếng đột tử tại nhà riêng, nhiều ngày sau mới được phát hiện

Ghen tuông, cô gái lái ô tô tông bạn trai và bạn thân khiến 2 người tử vong tại chỗ

Ghen tuông, cô gái lái ô tô tông bạn trai và bạn thân khiến 2 người tử vong tại chỗ

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 1/1/2026: Vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xót xa phát hiện bé trai 6 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư 'nhờ nuôi giúp'

Xót xa phát hiện bé trai 6 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm lá thư 'nhờ nuôi giúp'

Về quê nghỉ Tết Dương lịch, nam thanh niên bị xe khách tông tử vong trước nhà

Về quê nghỉ Tết Dương lịch, nam thanh niên bị xe khách tông tử vong trước nhà

Danh tính nữ TikToker có hành vi dừng xe giữa đường chặn xe khác

Danh tính nữ TikToker có hành vi dừng xe giữa đường chặn xe khác

Bàng hoàng ô tô mất lái đâm loạt xe máy, người dân đi xem pháo hoa giao thừa tại Hải Phòng

Bàng hoàng ô tô mất lái đâm loạt xe máy, người dân đi xem pháo hoa giao thừa tại Hải Phòng

Vụ học sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Đà Nẵng: Nạn nhân bị thủng màng nhĩ trái, gia đình mời chuyên viên tâm lý hỗ trợ

Vụ học sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Đà Nẵng: Nạn nhân bị thủng màng nhĩ trái, gia đình mời chuyên viên tâm lý hỗ trợ

Xử phạt nữ TikToker lái xe tải có hành vi dừng xe giữa đường chặn xe khác

Xử phạt nữ TikToker lái xe tải có hành vi dừng xe giữa đường chặn xe khác