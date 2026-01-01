Hé lộ nguyên nhân vụ gãy cần cẩu dự án thi công giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng

Theo thông tin báo Người Lao Động , ngày 1/1, UBND phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã có báo cáo chính thức về sự cố gãy cần cẩu trong quá trình thi công một dự án cao ốc trên địa bàn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, ghi nhận sự việc và lập biên bản sự cố công trình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 31/12/2025, UBND phường Hải Châu tiếp nhận phản ánh tại công trình xây dựng số 6 đường 2 Tháng 9 xảy ra sự cố ngã đổ cần cẩu ra đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và các công trình lân cận.

Công trình gặp sự cố là dự án Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch - The One Tower, do Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam làm chủ đầu tư.

Thời điểm xảy ra vụ việc, dự án đang thi công hạng mục cọc khoan nhồi và tường vây. Bước đầu xác định, trong quá trình thi công cọc khoan nhồi, xe cần trục bánh xích đang thực hiện thao tác tải cự thép thì bất ngờ xảy ra sự cố, khiến cự thép ngã đổ, chắn ngang đường hẻm dân sinh.

Sự cố gãy cần cẩu đã đè sập khoảng 4 m tường rào của Bảo tàng điêu khắc Chăm, đồng thời gây hư hỏng hệ thống lưới điện tại hẻm số 4 đường 2 Tháng 9. Cụ thể, 4 dây điện hạ áp 0,4 kV bị đứt, một trụ điện bê tông ly tâm cao hơn 8 m bị gãy, với tổng chiều dài tuyến dây hạ áp bị ảnh hưởng khoảng 70 m.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND phường Hải Châu đã yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn khu vực.

Đến 15 giờ cùng ngày (31/12/2025), đơn vị thi công đã phối hợp Đội Quản lý điện Hải Châu khắc phục xong sự cố, khôi phục hệ thống điện cho người dân. Đối với phần tường rào bị sập, đơn vị thi công đang tiến hành xây dựng lại và cam kết hoàn thành trước ngày 5/1/2026.

C ẩu th áp gãy làm đ ổ bờ t ư ờng gần đ ó. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo bảng thông tin tại công trình, dự án The One Tower do Công ty cổ phần xây dựng Central làm tổng thầu thi công; đơn vị tư vấn quản lý thi công và giám sát là Công ty TNHH Artelia Việt Nam. Hiện gói thầu đang triển khai gồm thi công cọc khoan nhồi, tường vây và kết cấu hầm.

Vụ sập cần cẩu may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã làm dấy lên lo ngại về công tác đảm bảo an toàn của cần cẩu trong quá trình thi công các công trình cao tầng tại khu vực trung tâm TP Đà Nẵng.

Như trước đó VOV đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ sáng. Tại hiện trường cho thấy phần cần cẩu dài bị gãy ngang, đổ ra khu vực mặt đường và làm sập một phần tường rào của bảo tàng Chăm.

Một số người dân sinh sống gần khu vực cho biết, thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện lưu thông nên không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.