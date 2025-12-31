15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít

Đời sống 31/12/2025 15:24

Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (31/12) được điều chỉnh giảm lần thứ tư liên tiếp. Giá xăng RON95-III rời mốc 19.000 đồng/lít.

Theo thông tin báo Lao Động, trong phiên điều chỉnh hôm nay 31/12, giá xăng đồng loạt giảm so với kỳ điều hành giá tuần trước. Trong đó, xăng E5 RON 92 có giá 18.438 đồng/lít (giảm 278 đồng/lít). Xăng RON 95-III có giá 18.917 đồng/lít (giảm 89 đồng/lít).

Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Dầu diesel 0.05S có giá 17.255 đồng/lít (giảm 2 đồng/lít); dầu hỏa có mức giá mới 17.694 đồng/lít (giảm 15 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S có giá 13.345 đồng/kg (giảm 37 đồng/kg).

Cũng trong kỳ điều hành hôm nay, nhà điều hành không trích lập, cũng không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu - BOG đối với tất cả mặt hàng xăng dầu.

15h hôm nay: Giá xăng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, RON95 về dưới 19.000 đồng/lít - Ảnh 1
Giá xăng giảm, về dưới 19.000 đồng. Ảnh: Báo Lao Động.

Trong phiên điều chỉnh tuần trước (25/12), giá xăng đồng loạt giảm so với kỳ điều hành giá tuần trước. Trong đó, xăng E5 RON 92 có giá 18.716 đồng/lít (giảm 523 đồng/lít). Xăng RON 95-III có giá 19.006 đồng/lít (giảm 614 đồng/lít).

Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Dầu diesel 0.05S có giá 17.257 đồng/lít (giảm 219 đồng/lít); dầu hỏa có mức giá mới 17.709 đồng/lít (giảm 228 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S có giá 13.382 đồng/kg (tăng 222 đồng/kg).

Theo thông tin VNExpress, Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua chịu ảnh hưởng từ thông tin liên quan tới tình hình bất ổn mới tại khu vực Trung Đông, tiến triển của thỏa thuận hòa bình giữa Nga - Ukraine hay căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ - Venezuela.

Giá nhiên liệu thế giới có xu hướng giảm so với kỳ trước, trong đó mỗi thùng xăng RON 95 bình quân hạ 0,5% xuống 74 USD; dầu diesel hạ 0,1%, mazut 0,3%.

Xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - sẽ được phối trộn, bán rộng rãi trên cả nước từ 1/6/2026. Xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết 2030.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm 2026 thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng một lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng một lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng mỗi kg, dầu hỏa 600 đồng một lít. Các mức này tương tự áp dụng trong 2025.

 

NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, giá xăng về dưới mốc 20.000 đồng/lít

NÓNG: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, giá xăng về dưới mốc 20.000 đồng/lít

Từ 15h ngày 18/12, giá xăng RON 95 giảm 460 đồng/lít xuống 19.620 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 27 lần tăng giá và 25 lần giảm giá.

