NÓNG: Giá xăng tăng mạnh, lên gần 20.500 đồng một lít

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, 15 giờ ngày 4/12, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá xăng, trong khi giảm giá các mặt hàng dầu. Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định xăng E5RON92 tăng 534 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.822 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 451 đồng/lít, lên 20.460 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 420 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 18.380 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 580 đồng/lít về 18.893 đồng/lít và dầu mazut giảm 52 đồng/kg về 13.436 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá xăng tăng trở lại vào chiều nay

Theo thông tin từ VnExpress, Nghị quyết của Ủy ban Thượng vụ Quốc hội, năm 2026 thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng một lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng một lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng mỗi kg, dầu hỏa 600 đồng một lít. Các mức này tương tự áp dụng trong 2025.

Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Venezuela; Mỹ và Nga không đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Các yếu tố nêu trên khiến giá nhiên liệu thế giới có xu hướng tăng, giảm so với kỳ trước, tuỳ mặt hàng. Chẳng hạn, mỗi thùng xăng RON 95 bình quân tăng 2,9% lên 81,9 USD; dầu diesel hạ 2,7%, còn mazut 0,6%.

