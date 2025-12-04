NÓNG: Ngày 5/12, triều cường đạt đỉnh cao kết hợp mưa lớn gây ngập úng ở TP.HCM

Đời sống 04/12/2025 14:29

Đỉnh triều cường cao nhất tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn xuất hiện vào ngày 5 và 6/12, khả năng gây ngập nhiều tuyến đường ở TPHCM.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng Mười (âm lịch) trong những ngày tới.

Đỉnh triều cường cao nhất ngày đợt này có thể xuất hiện vào ngày 5-12 đến 6-12, ở mức như sau:

  • Trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở khoảng 1,65-1,70 m, ở mức trên báo động III từ 0,05-0,1 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều cường từ 4 giờ đến 6 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ.
  • Trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,75-1,8 m, ở mức trên báo động III từ 0,15-0,2 m.

"Người dân cần đề phòng mưa lớn, gió Đông Bắc hoạt động mạnh cấp 6 giật cấp 7,8 và kết hợp với triều cường cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông trong những ngày tới" - Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo.

NÓNG: Ngày 5/12, triều cường đạt đỉnh cao kết hợp mưa lớn gây ngập úng ở TP.HCM - Ảnh 1
Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo đỉnh triều ở mức báo động 2 đến báo động 3 - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, ngày 7/11, TP.HCM trải qua đợt triều cường cao nhất trong năm, được dự báo vượt mốc lịch sử nhiều năm trở lại đây. Hàng loạt tuyến đường, khu dân cư bị nước bao vây, gây đảo lộn sinh hoạt và đi lại của người dân.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương (xã Nhà Bè) - một trong những “rốn ngập” của TP.HCM - chìm trong biển nước. Nhiều hộ dân không kịp trở tay khi nước tràn vào nhà, đồ đạc ngập trong nước. Dù đã quá quen với cảnh triều dâng nhưng người dân vẫn bất ngờ khi chứng kiến mực nước cao chưa từng có.

Nước từ các con kênh dâng cao, tràn qua bờ và nhanh chóng đổ vào khu dân cư, khiến nhiều con hẻm ở xã bị nhấn chìm. Từng đợt sóng nhỏ xô vào cửa nhà, nước đục ngầu cuốn theo rác rưởi, chảy xiết dọc các lối đi.

Triều cường dâng cao không chỉ gây ngập sâu khu dân cư mà còn ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động buôn bán của các tiểu thương. Nước dâng nhanh khiến nhiều cửa hàng, quán ăn phải tạm đóng cửa, hàng hóa được di chuyển lên cao để tránh ướt.

Theo các chuyên gia, mọi năm đỉnh triều cao nhất thường xuất hiện vào tháng 10 âm lịch. Nhưng năm nay là năm nhuận, chu kỳ thủy triều thay đổi, khiến mực nước đạt đỉnh lớn nhất sớm hơn, rơi vào tháng 9 âm lịch.

Dự báo trong dịp Rằm tháng 10 âm lịch sắp tới, triều cường sẽ không vượt mức kỷ lục như đợt vừa qua. Tuy vậy, nguy cơ ngập tại các vùng trũng, khu dân cư ven sông và dọc hệ thống kênh rạch vẫn còn đáng lo ngại. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin thời tiết, chủ động các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn.

Xe cứu thương tông xe khách, bệnh nhân tử vong trên đường vào TP.HCM

Xe cứu thương tông xe khách, bệnh nhân tử vong trên đường vào TP.HCM

Xe cứu thương chở bệnh nhân nặng từ Phú Yên vào TP.HCM va chạm xe khách trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, khiến bệnh nhân không qua khỏi

Xem thêm
Từ khóa:   triều cường TP.HCM ngập lụt tin moi

TIN MỚI NHẤT

'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố

'Như Ý truyện' Trương Giai Ninh kiểm tra điện thoại, cãi nhau tay đôi với bạn trai giữa phố

Sao quốc tế 12 phút trước
Danh tính nam thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Danh tính nam thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Đời sống 16 phút trước
5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

5 ngày liên tiếp (5, 6, 7, 8 và 9/12/2025), 3 con giáp Phú Quý đủ đường, may mắn hơn người, ngửa mặt hứng Lộc Trời, tiền chảy vào đầy túi

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp dám nghĩ dám làm, tài lộc hanh thông như 'cá gặp nước', tương lai giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Nhìn ra bãi đất trống, người dân sốc nặng khi thấy thằn lằn khổng lồ đang cắn một thứ gây sốc

Nhìn ra bãi đất trống, người dân sốc nặng khi thấy thằn lằn khổng lồ đang cắn một thứ gây sốc

Video 52 phút trước
4 khối thép trên xe container 'bay' xuống đường, 1 người bị thương

4 khối thép trên xe container 'bay' xuống đường, 1 người bị thương

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
NÓNG: Giá xăng tăng mạnh, lên gần 20.500 đồng một lít

NÓNG: Giá xăng tăng mạnh, lên gần 20.500 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Bắc Đẩu ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc

Bắc Đẩu ghi tên 3 con giáp vào sổ vàng trong 3 ngày cuối tuần (5, 6, 7 tháng 12) không lo thất nghiệp, giàu có hiển vinh, đại Phú đại Quý, Tài Chính sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Nghẹt thở giải cứu 6 công nhân đo đạc bị nước lũ cô lập ở Lâm Đồng

Nghẹt thở giải cứu 6 công nhân đo đạc bị nước lũ cô lập ở Lâm Đồng

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Hồ Ca và vợ đã đón con trai thứ hai, tiết lộ cuộc sống hôn nhân ở tuổi 43

Hồ Ca và vợ đã đón con trai thứ hai, tiết lộ cuộc sống hôn nhân ở tuổi 43

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp

Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nam thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông ở Hà Nội

Danh tính nam thanh niên đánh người giữa phố sau va chạm giao thông ở Hà Nội

4 khối thép trên xe container 'bay' xuống đường, 1 người bị thương

4 khối thép trên xe container 'bay' xuống đường, 1 người bị thương

NÓNG: Giá xăng tăng mạnh, lên gần 20.500 đồng một lít

NÓNG: Giá xăng tăng mạnh, lên gần 20.500 đồng một lít

Nghẹt thở giải cứu 6 công nhân đo đạc bị nước lũ cô lập ở Lâm Đồng

Nghẹt thở giải cứu 6 công nhân đo đạc bị nước lũ cô lập ở Lâm Đồng

Xe cứu thương tông xe khách, bệnh nhân tử vong trên đường vào TP.HCM

Xe cứu thương tông xe khách, bệnh nhân tử vong trên đường vào TP.HCM

Nam sinh viên mất tích gần 1 tháng sau khi xin nhiều tiền từ gia đình

Nam sinh viên mất tích gần 1 tháng sau khi xin nhiều tiền từ gia đình