Chính quyền P.Cửa Nam và MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội đang xác minh đoạn clip hai phụ nữ thu tiền ủng hộ đồng bào miền Trung nhưng 'chê' khoản đóng góp 30.000 đồng của một quán đồ uống trên phố Ngô Quyền.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 4/12, đại diện UBND phường Cửa Nam (TP Hà Nội) cho biết đơn vị này đã tiếp nhận và giao các cơ quan liên quan xác minh thông tin "chê tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt" đang lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh hai phụ nữ lớn tuổi tới quán đồ uống trên phố Ngô Quyền (phường Cửa Nam, Hà Nội) để kêu gọi quán ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Theo hình ảnh trong clip, khi nhân viên quán trả lời rằng họ đã ủng hộ qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hai người phụ nữ vẫn yêu cầu quán ủng hộ và nhấn mạnh: "Tất cả các cửa hàng trên địa bàn của chúng cô là cô sẽ đi thu... Tất cả người bán hàng ở phố này đều ủng hộ hết".

Mặc dù nữ nhân viên cố gắng giải thích đã ủng hộ bằng hình thức khác nhưng người phụ nữ vẫn kiên quyết "các cháu cần ủng hộ tiền trên địa bàn tổ dân phố".

Người phụ nữ không nhận tiền khi nhân viên quán đồ uống muốn ủng hộ 30.000 đồng - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước lời đề nghị của hai phụ nữ, nhân viên quán tới quầy thu ngân lấy tiền và xin ủng hộ 30.000 đồng do quán không còn tiền lẻ và bán hàng khó khăn. Nghe đến số tiền, một trong hai người phụ nữ liền giơ tay và lớn tiếng "30 nghìn thì khỏi, ai nhận 30 nghìn".

Sau vài phút, hai người phụ nữ đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, họ còn nói với nhân viên trong quán "bây giờ cô gọi công an ra".

Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến của cộng đồng mạng. Nhiều người lên án thái độ chưa chuẩn mực của hai người phụ nữ trong video và cho rằng việc "chê tiền ủng hộ ít" đã làm mất đi ý nghĩa và vẻ đẹp của hoạt động "tương thân tương ái" này.

Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp Một cựu học sinh trường THPT Đan Phượng bị hủy kết quả, thu hồi bằng vì gian lận, sau gần nửa năm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xac-minh-clip-2-phu-nu-o-ha-noi-thang-thung-che-30000-ong-tien-ung-ho-bao-lu-747918.html