Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Đời sống 04/12/2025 11:09

Sau thông báo tạm ngừng hoạt động, các chi nhánh Mailisa "cửa đóng then cài", nhiều khách hàng lo lắng về liệu trình dang dở và khoản tiền đã chi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, cuối tháng 11, trên fanpage hơn 2,8 triệu người theo dõi, hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa bất ngờ thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/11. Trong thông báo, phía thẩm mỹ viện cho biết đây là quyết định đầy khó khăn và tiếc nuối, gửi lời xin lỗi và mong khách hàng thông cảm.

Tìm đến cơ sở Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TPHCM) sau thông báo trên, phóng viên Dân trí ghi nhận toàn bộ tòa nhà hơn 10 tầng đã đóng cửa im lìm.

Khu vực bảo vệ, quầy tiếp đón, hầm xe… không còn bóng dáng nhân viên, cả tòa nhà như bị "bỏ quên" giữa con đường sầm uất.

Một người dân sống gần đó cho hay cơ sở đã đóng cửa hơn một tuần, sau thời điểm có thông tin vợ chồng bà Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH TMV Mailisa - và ông Hoàng Kim Khánh bị bắt. 

Các số hotline của Mailisa đều trong tình trạng không liên lạc được. Trên trang thông tin của Mailisa, bình luận tại nhiều bài đăng quảng cáo bị hạn chế, khiến khách hàng không thể để lại ý kiến.

Những ngày qua, thông tin về việc thẩm mỹ viện bị điều tra liên quan đến bán hàng lậu khiến làn sóng bức xúc tăng cao, nhất là những khách còn tiền cọc hoặc đang trong lộ trình điều trị da.

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng' - Ảnh 1
Vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh là hai cá nhân chủ chốt đứng sau hệ sinh thái Mailisa - Ảnh: Báo Tri thức - ZNews

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, chị Đài Trang (xã Hóc Môn, TP.HCM) cho biết đã gắn bó với dịch vụ và mỹ phẩm Mailisa suốt 4 năm. Tổng chi phí chị bỏ ra cho các gói điều trị và sản phẩm chăm sóc da khoảng 20 triệu đồng - khoản tiền đáng kể với thu nhập của một lao động bình thường.

Chị Trang kể da mặt từng bị nám, tàn nhang do đi nắng nhiều và thay đổi nội tiết sau sinh. Từng điều trị ở vài cơ sở khác nhưng không hiệu quả, chị đặt niềm tin vào Mailisa sau khi nghe phản hồi tích cực từ khách quen. "Bà chủ quảng cáo mạnh, nói nếu bán hàng giả sẽ đền tiền nên tôi tin tưởng", chị nói với Tri Thức - Znews.

Theo chị Trang, mỗi gói điều trị nám cách nhau 3 tháng, chi phí 800.000 - 1.000.000 đồng/lần. Mỗi liệu trình, chị mua thêm bộ mỹ phẩm chăm sóc da giá 2,1-2,9 triệu đồng.

Khi thông tin Phan Thị Mai, chủ thương hiệu Mailisa, bị bắt, chị Trang lập tức ngừng sử dụng toàn bộ sản phẩm. Sau vài tháng, chị bất ngờ nhận thấy da vẫn ổn, không thay đổi nhiều.

"Trước đây, tôi dùng rất đều vì nghĩ phải tuân thủ liệu trình. Giờ thì ngưng hết rồi, chỉ mong không ảnh hưởng sức khỏe", chị bộc bạch.

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng' - Ảnh 2
Chị Trang Đài chia sẻ hình ảnh các sản phẩm từng mua ở Mailisa - Ảnh: Báo Dân trí

Khác với chị Đài Trang, chị Ngọc Vân (ở Khánh Hòa) cho biết đã đặt cọc 12 triệu đồng để làm dịch vụ nâng mũi tại Mailisa hồi tháng 4. Chị tin tưởng vì được người quen giới thiệu và thấy bà chủ thường làm từ thiện.

Chị Vân cho biết khách đến Mailisa khá đa dạng, từ người trẻ đến lớn tuổi, điều trị nám, sạm, sắc tố và thường được tư vấn mua thêm mỹ phẩm đi kèm.

"Giá sản phẩm không hề rẻ, toàn hơn 2 triệu đồng. Nhân viên nói mua thêm để đẩy nhanh hiệu quả, hàng được kiểm nghiệm từ nước ngoài nên tôi cũng tin", chị kể.

Ngày 13/11, khi quay lại nộp số tiền còn lại, chị Vân choáng váng khi thấy công an kiểm tra cơ sở. "Lúc đó tôi hoang mang lắm. Đến khi nghe tin bà chủ bị bắt mới thật sự vỡ lẽ", chị kể.

Chị Vân cho biết bộ sản phẩm trị nám, dưỡng mà chị mua dùng "tạm ổn", nhưng ngừng một thời gian thì nám quay lại. "Tôi lên mạng tìm hiểu xem có ai giống tôi không và trường hợp như mình được hoàn tiền thế nào mà vẫn chưa thấy câu trả lời. Thẩm mỹ viện đóng cửa rồi, vậy ai hoàn tiền cho khách?", chị băn khoăn.

Hiện tại, chị Vân chỉ biết "tiền mất tật mang", rút kinh nghiệm và tìm bác sĩ da liễu để được điều trị bài bản.

Nhận tin 'con trai gặp nạn', cụ bà bán vàng để chuyển cho kẻ xấu 2 tỷ đồng

Nhận tin 'con trai gặp nạn', cụ bà bán vàng để chuyển cho kẻ xấu 2 tỷ đồng

Mặc dù nữ nhân viên ngân hàng đã giải thích để tránh bị lừa đảo, nhưng cụ bà 76 tuổi vẫn kiên quyết yêu cầu chuyển đi hơn 2 tỉ đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Thẩm mỹ viện Mailisa tin moi bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa

TIN MỚI NHẤT

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Đời sống 21 phút trước
Đúng 12h trưa mai (5/12/2025), 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền tài đầy túi

Đúng 12h trưa mai (5/12/2025), 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền tài đầy túi

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Đời sống 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/12-6/12), Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/12-6/12), Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Đời sống 54 phút trước
Bí đao, món ăn quen thuộc của mọi nhà nhưng có 4 món không nên nấu cùng kẻo gây hại cho sức khỏe

Bí đao, món ăn quen thuộc của mọi nhà nhưng có 4 món không nên nấu cùng kẻo gây hại cho sức khỏe

Sống khỏe 1 giờ 4 phút trước
Nhìn nét chữ đoán tính cách của trẻ

Nhìn nét chữ đoán tính cách của trẻ

Nuôi dạy con 1 giờ 19 phút trước
Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Cuối ngày 4/12/2025, 3 con giáp vượng cả tình lẫn tiền, tài lộc tăng gấp bội, kho chất đầy vàng, của cải ngập lối

Cuối ngày 4/12/2025, 3 con giáp vượng cả tình lẫn tiền, tài lộc tăng gấp bội, kho chất đầy vàng, của cải ngập lối

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Mẹ của Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét khí chất, vũ đạo 'như tiên nữ'

Mẹ của Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét khí chất, vũ đạo 'như tiên nữ'

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nam sinh viên mất tích gần 1 tháng sau khi xin nhiều tiền từ gia đình

Nam sinh viên mất tích gần 1 tháng sau khi xin nhiều tiền từ gia đình

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Nhận tin 'con trai gặp nạn', cụ bà bán vàng để chuyển cho kẻ xấu 2 tỷ đồng

Nhận tin 'con trai gặp nạn', cụ bà bán vàng để chuyển cho kẻ xấu 2 tỷ đồng

NÓNG: Biển Đông sắp có bão số 16, hướng vào Nam Trung Bộ

NÓNG: Biển Đông sắp có bão số 16, hướng vào Nam Trung Bộ