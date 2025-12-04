Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Tìm đến cơ sở Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu, TPHCM) sau thông báo trên, phóng viên Dân trí ghi nhận toàn bộ tòa nhà hơn 10 tầng đã đóng cửa im lìm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, cuối tháng 11, trên fanpage hơn 2,8 triệu người theo dõi, hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa bất ngờ thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/11. Trong thông báo, phía thẩm mỹ viện cho biết đây là quyết định đầy khó khăn và tiếc nuối, gửi lời xin lỗi và mong khách hàng thông cảm.

Một người dân sống gần đó cho hay cơ sở đã đóng cửa hơn một tuần, sau thời điểm có thông tin vợ chồng bà Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH TMV Mailisa - và ông Hoàng Kim Khánh bị bắt.

Khu vực bảo vệ, quầy tiếp đón, hầm xe… không còn bóng dáng nhân viên, cả tòa nhà như bị "bỏ quên" giữa con đường sầm uất.

Các số hotline của Mailisa đều trong tình trạng không liên lạc được. Trên trang thông tin của Mailisa, bình luận tại nhiều bài đăng quảng cáo bị hạn chế, khiến khách hàng không thể để lại ý kiến.

Những ngày qua, thông tin về việc thẩm mỹ viện bị điều tra liên quan đến bán hàng lậu khiến làn sóng bức xúc tăng cao, nhất là những khách còn tiền cọc hoặc đang trong lộ trình điều trị da.

Vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh là hai cá nhân chủ chốt đứng sau hệ sinh thái Mailisa - Ảnh: Báo Tri thức - ZNews

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, chị Đài Trang (xã Hóc Môn, TP.HCM) cho biết đã gắn bó với dịch vụ và mỹ phẩm Mailisa suốt 4 năm. Tổng chi phí chị bỏ ra cho các gói điều trị và sản phẩm chăm sóc da khoảng 20 triệu đồng - khoản tiền đáng kể với thu nhập của một lao động bình thường.

Chị Trang kể da mặt từng bị nám, tàn nhang do đi nắng nhiều và thay đổi nội tiết sau sinh. Từng điều trị ở vài cơ sở khác nhưng không hiệu quả, chị đặt niềm tin vào Mailisa sau khi nghe phản hồi tích cực từ khách quen. "Bà chủ quảng cáo mạnh, nói nếu bán hàng giả sẽ đền tiền nên tôi tin tưởng", chị nói với Tri Thức - Znews.

Theo chị Trang, mỗi gói điều trị nám cách nhau 3 tháng, chi phí 800.000 - 1.000.000 đồng/lần. Mỗi liệu trình, chị mua thêm bộ mỹ phẩm chăm sóc da giá 2,1-2,9 triệu đồng.

Khi thông tin Phan Thị Mai, chủ thương hiệu Mailisa, bị bắt, chị Trang lập tức ngừng sử dụng toàn bộ sản phẩm. Sau vài tháng, chị bất ngờ nhận thấy da vẫn ổn, không thay đổi nhiều.

"Trước đây, tôi dùng rất đều vì nghĩ phải tuân thủ liệu trình. Giờ thì ngưng hết rồi, chỉ mong không ảnh hưởng sức khỏe", chị bộc bạch.

Chị Trang Đài chia sẻ hình ảnh các sản phẩm từng mua ở Mailisa - Ảnh: Báo Dân trí

Khác với chị Đài Trang, chị Ngọc Vân (ở Khánh Hòa) cho biết đã đặt cọc 12 triệu đồng để làm dịch vụ nâng mũi tại Mailisa hồi tháng 4. Chị tin tưởng vì được người quen giới thiệu và thấy bà chủ thường làm từ thiện.

Chị Vân cho biết khách đến Mailisa khá đa dạng, từ người trẻ đến lớn tuổi, điều trị nám, sạm, sắc tố và thường được tư vấn mua thêm mỹ phẩm đi kèm.

"Giá sản phẩm không hề rẻ, toàn hơn 2 triệu đồng. Nhân viên nói mua thêm để đẩy nhanh hiệu quả, hàng được kiểm nghiệm từ nước ngoài nên tôi cũng tin", chị kể.

Ngày 13/11, khi quay lại nộp số tiền còn lại, chị Vân choáng váng khi thấy công an kiểm tra cơ sở. "Lúc đó tôi hoang mang lắm. Đến khi nghe tin bà chủ bị bắt mới thật sự vỡ lẽ", chị kể.

Chị Vân cho biết bộ sản phẩm trị nám, dưỡng mà chị mua dùng "tạm ổn", nhưng ngừng một thời gian thì nám quay lại. "Tôi lên mạng tìm hiểu xem có ai giống tôi không và trường hợp như mình được hoàn tiền thế nào mà vẫn chưa thấy câu trả lời. Thẩm mỹ viện đóng cửa rồi, vậy ai hoàn tiền cho khách?", chị băn khoăn.

Hiện tại, chị Vân chỉ biết "tiền mất tật mang", rút kinh nghiệm và tìm bác sĩ da liễu để được điều trị bài bản.