Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Đời sống 04/12/2025 11:40

Trưa 3/12, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (xã Ea Wer) cho biết, học sinh T. (tên nạn nhân đã được thay đổi) hiện đang học lớp 2 tại trường đã tử vong do đuối nước khi chơi trò “ghe bobo” (một trò chơi tự chế đang lan truyền trên mạng xã hội TikTok).

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 4/12, bà Lương Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk), cho biết một học sinh của trường tử vong do đuối nước thương tâm.

Nạn nhân là em Đ.N.B.K. (8 tuổi, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh).

Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong - Ảnh 1
Nhiều bạn nhỏ thích thú khi chơi trò ghe bobo - Ảnh: Báo Dân trí

Vụ việc xảy ra vào chiều 2/12, em K. sau khi đi học về đã xin bà nội cho đi chơi. Đến chiều muộn, không thấy K. về, gia đình đã nhờ hàng xóm đi tìm kiếm. Sau đó, một số người phát hiện thi thể của nam sinh này tại hồ nước gần nhà.

Theo bà Hoa, một số người hàng xóm của em K. cho rằng do nạn nhân bắt chước trò chơi ghe bobo trên TikTok nên không may rơi xuống hồ nước, tử vong.

 

"Do gia đình của em K. đang tang gia bối rối nên nhà trường cũng không hỏi thăm kỹ về sự việc. Tuy nhiên, để phòng tránh, nhà trường đã quán triệt học sinh phải cẩn thận khi chơi trò ghe bobo này", bà Hoa chia sẻ.

Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong - Ảnh 2
Rất nhiều video clip hướng dẫn làm "ghe bobo" trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Đắk Lắk

Theo thông tin từ báo Đắk Lắk, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cho biết thêm, thực chất trò chơi ghe bobo là không nguy hiểm, tuy nhiên, môi trường mà các em lựa chọn để thực hiện trò chơi lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

"Nếu các em lựa chọn các ao, hồ, suối để thả những chiếc ghe của trò chơi này sẽ có nguy cơ rủi ro, nên nhà trường giáo dục để các em chú ý, đảm bảo an toàn khi tham gia trò chơi ghe bobo cũng như các trò chơi khác", bà Hoa thông tin.

Để đảm bảo an toàn cũng như nâng cao kiến thức cho học sinh, bắt đầu từ ngày 4/12, sau giờ thể dục buổi sáng, Hội Đồng đội Trường Tiểu học Lương Thế Vinh sẽ tổ chức quán triệt đến toàn bộ học sinh về mức độ nguy hiểm của trò chơi “ghe bobo” và các trò theo xu hướng mạng xã hội cũng như giáo dục kỹ năng an toàn khi tham gia môi trường mạng.

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Sau thông báo tạm ngừng hoạt động, các chi nhánh Mailisa "cửa đóng then cài", nhiều khách hàng lo lắng về liệu trình dang dở và khoản tiền đã chi.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Đời sống 20 phút trước
Đúng 12h trưa mai (5/12/2025), 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền tài đầy túi

Đúng 12h trưa mai (5/12/2025), 3 con giáp bứt phá số mệnh, Tài Lộc tỏa ánh hào quang, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, tiền tài đầy túi

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Đời sống 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/12-6/12), Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/12-6/12), Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Bắt chước trò 'ghe bobo' trên TikTok, bé trai lớp 2 đuối nước tử vong

Đời sống 53 phút trước
Bí đao, món ăn quen thuộc của mọi nhà nhưng có 4 món không nên nấu cùng kẻo gây hại cho sức khỏe

Bí đao, món ăn quen thuộc của mọi nhà nhưng có 4 món không nên nấu cùng kẻo gây hại cho sức khỏe

Sống khỏe 1 giờ 4 phút trước
Nhìn nét chữ đoán tính cách của trẻ

Nhìn nét chữ đoán tính cách của trẻ

Nuôi dạy con 1 giờ 19 phút trước
Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Cuối ngày 4/12/2025, 3 con giáp vượng cả tình lẫn tiền, tài lộc tăng gấp bội, kho chất đầy vàng, của cải ngập lối

Cuối ngày 4/12/2025, 3 con giáp vượng cả tình lẫn tiền, tài lộc tăng gấp bội, kho chất đầy vàng, của cải ngập lối

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Mẹ của Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét khí chất, vũ đạo 'như tiên nữ'

Mẹ của Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét khí chất, vũ đạo 'như tiên nữ'

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nam sinh viên mất tích gần 1 tháng sau khi xin nhiều tiền từ gia đình

Nam sinh viên mất tích gần 1 tháng sau khi xin nhiều tiền từ gia đình

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Xác minh clip 2 phụ nữ ở Hà Nội thẳng thừng 'chê' 30.000 đồng tiền ủng hộ bão lũ

Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Danh tính thí sinh ở Hà Nội bị huỷ kết quả thi THPT và bằng tốt nghiệp

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Vợ chồng Mailisa bị bắt, khách ôm đống kem hàng chục triệu đồng 'khóc ròng'

Nhận tin 'con trai gặp nạn', cụ bà bán vàng để chuyển cho kẻ xấu 2 tỷ đồng

Nhận tin 'con trai gặp nạn', cụ bà bán vàng để chuyển cho kẻ xấu 2 tỷ đồng

NÓNG: Biển Đông sắp có bão số 16, hướng vào Nam Trung Bộ

NÓNG: Biển Đông sắp có bão số 16, hướng vào Nam Trung Bộ