Trưa 3/12, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (xã Ea Wer) cho biết, học sinh T. (tên nạn nhân đã được thay đổi) hiện đang học lớp 2 tại trường đã tử vong do đuối nước khi chơi trò “ghe bobo” (một trò chơi tự chế đang lan truyền trên mạng xã hội TikTok).

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 4/12, bà Lương Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk), cho biết một học sinh của trường tử vong do đuối nước thương tâm.

Nạn nhân là em Đ.N.B.K. (8 tuổi, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh).

Nhiều bạn nhỏ thích thú khi chơi trò ghe bobo - Ảnh: Báo Dân trí

Vụ việc xảy ra vào chiều 2/12, em K. sau khi đi học về đã xin bà nội cho đi chơi. Đến chiều muộn, không thấy K. về, gia đình đã nhờ hàng xóm đi tìm kiếm. Sau đó, một số người phát hiện thi thể của nam sinh này tại hồ nước gần nhà.

Theo bà Hoa, một số người hàng xóm của em K. cho rằng do nạn nhân bắt chước trò chơi ghe bobo trên TikTok nên không may rơi xuống hồ nước, tử vong.

"Do gia đình của em K. đang tang gia bối rối nên nhà trường cũng không hỏi thăm kỹ về sự việc. Tuy nhiên, để phòng tránh, nhà trường đã quán triệt học sinh phải cẩn thận khi chơi trò ghe bobo này", bà Hoa chia sẻ.

Rất nhiều video clip hướng dẫn làm "ghe bobo" trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Đắk Lắk

Theo thông tin từ báo Đắk Lắk, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cho biết thêm, thực chất trò chơi ghe bobo là không nguy hiểm, tuy nhiên, môi trường mà các em lựa chọn để thực hiện trò chơi lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

"Nếu các em lựa chọn các ao, hồ, suối để thả những chiếc ghe của trò chơi này sẽ có nguy cơ rủi ro, nên nhà trường giáo dục để các em chú ý, đảm bảo an toàn khi tham gia trò chơi ghe bobo cũng như các trò chơi khác", bà Hoa thông tin.

Để đảm bảo an toàn cũng như nâng cao kiến thức cho học sinh, bắt đầu từ ngày 4/12, sau giờ thể dục buổi sáng, Hội Đồng đội Trường Tiểu học Lương Thế Vinh sẽ tổ chức quán triệt đến toàn bộ học sinh về mức độ nguy hiểm của trò chơi “ghe bobo” và các trò theo xu hướng mạng xã hội cũng như giáo dục kỹ năng an toàn khi tham gia môi trường mạng.

