Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 4/12/2025 giá vàng trong nước đứng yên dù thế giới giảm nhẹ khi kỳ vọng Mỹ hạ lãi suất ngày càng tăng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 4/12, giá vàng miếng SJC đứng yên như cuối ngày hôm qua. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục mua vào 152,5 triệu đồng, bán ra 154,5 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng mua và bán vàng miếng bằng Công ty SJC.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng không thay đổi khi Công ty SJC mua vào 150 triệu đồng, bán ra 152,5 triệu đồng; Công ty PNJ tiếp tục mua vào 150,6 triệu đồng, bán ra 153,6 triệu đồng; Tập đoàn Doji cũng mua vào 150,6 triệu đồng, bán ra 153,6 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu mua vào 153,8 triệu đồng và bán ra 153,8 triệu đồng…

Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng nên người mua vào sẽ bị lỗ ngay dù thị trường không biến động.

Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn vẫn ở mức 3 triệu đồng/lượng nên người mua vào sẽ bị lỗ ngay.

Theo thông tin báo Người Lao Động, đêm qua, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế có lúc vọt lên hàng chục USD/ounce, nhờ sức mua của nhiều nhà đầu tư, sau khi Mỹ công bố báo cáo kinh tế yếu hơn kỳ vọng của thị trường.

Tuy nhiên, làn sóng bán tháo chốt lời ồ ạt từ các nhà đầu tư lớn đã khiến giá vàng thế giới lao dốc chỉ trong vài giờ giao dịch . Đến 6 giờ sáng ngày 4-12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giảm còn 4.204 USD/ounce, mất 31 USD so với mức giá cao nhất trong phiên là 4.235 USD/ounce.

Xu hướng giảm kéo dài này không chỉ phản ánh sự thận trọng của giới đầu cơ mà còn bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu kinh tế hỗn loạn từ Mỹ, khi báo cáo việc làm yếu kém đang củng cố kỳ vọng về động thái cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giới phân tích nhận định thị trường vàng đang ở ngã ba đường: dữ liệu kinh tế yếu có thể đẩy giá phục hồi, Fed quyết liệt giảm lãi suất, nhưng rủi ro chốt lời tiếp diễn có thể kéo dài đà giảm.

