Lợi dụng sơ hở của chủ nhà, bà V.B.N đã trộm cắp vàng rồi đem đi bán lấy tiền.
Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 3/12, thông tin từ Công an xã Ea Drông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa phối hợp làm rõ vụ việc một người giúp việc trộm cắp vàng của chủ nhà.
Vào ngày 1/12, Công an xã Ea Drông nhận được trình báo của bà H. (ngụ thôn 9, xã Ea Drông) về việc bị mất hai chiếc nhẫn vàng, tổng trọng lượng một lượng vàng (một cây vàng), giá trị khoảng 140 triệu đồng.
Nhận tin báo, Công an xã Ea Drông phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định được nghi phạm gây ra vụ trộm vàng là bà VBN (47 tuổi, ngụ TP Hà Nội). Bà N. là người giúp việc cho gia đình bà H.
Theo thông tin từ báo Lao Động, tại cơ quan công an, ban đầu bà N. không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội. Tuy nhiên, với những lập luận cùng chứng cứ công an đưa ra, bà N. đã cúi đầu nhận tội.
Theo đó, trong quá trình làm giúp việc, bà N. biết được vị trí két sắt cất tài sản. Ngày 11/11, bà N. đã mở két sắt, trộm cắp vàng của chủ nhà.
Trong các ngày 12 và 25/11, bà N. mang số vàng trộm cắp được đến hai tiệm vàng trên địa bàn xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, bán được khoảng 140 triệu đồng.
Công an xã Ea Drông đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.