Triệu Lộ Tư tái xuất mạnh mẽ sau khi rời công ty quản lý cũ đã gắn bó 10 năm

Sao quốc tế 03/12/2025 12:03

Tháng 9 năm nay, bộ phim mới của Triệu Lộ Tư phát sóng trên Tencent Video đã đạt thành công vang dội. Vì vậy, nguồn tin trong ngành cho biết, nữ diễn viên có thể sẽ xuất hiện ở sự kiện Tinh quang đại thưởng với tư cách ngôi sao “chốt thảm đỏ”.

Mới đây, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư xác nhận sẽ tham gia sự kiện thường niên Tinh quang đại thưởng của Tencent Video - 1 trong 3 nền tảng phim trực tuyến lớn nhất Trung Quốc. Tin tức nhanh chóng gây bão truyền thông, bởi đây là lần đầu tiên Triệu Lộ Tư xuất hiện ở một sự kiện giải trí công khai kể từ khi cô đổ bệnh vào cuối năm 2024, sau đó xảy ra mâu thuẫn với công ty quản lý Galaxy Cool Entertainment và chấm dứt hợp đồng mới đây.

Trong năm 2025, Triệu Lộ Tư không biến mất hoàn toàn, nhưng cô chỉ có vài lần hiếm hoi tham gia sự kiện của một số nhãn hàng mà bản thân ký hợp đồng quảng cáo.

Trong khi đồng nghiệp xúng xính váy áo trên thảm đỏ, Triệu Lộ Tư lại bị cuốn vào ồn ào với công ty quản lý.

Triệu Lộ Tư tái xuất mạnh mẽ sau khi rời công ty quản lý cũ đã gắn bó 10 năm - Ảnh 1

Vào tháng 12/2024, Triệu Lộ Tư gặp vấn đề về sức khỏe trong quá trình quay phim “Người yêu”. Cô được nhìn thấy ngồi xe lăn đi khám với dáng vẻ tiều tụy.

Ngay sau đó, công ty quản lý thông báo Triệu Lộ Tư tạm dừng hoạt động. Nữ diễn viên tiết lộ bị trầm cảm và áp lực công việc kéo dài đã ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đến tháng 8/2025, Triệu Lộ Tư gây chấn động giới giải trí Hoa ngữ khi lên tiếng tố cáo công ty quản lý Galaxy Cool “chèn ép” nghệ sĩ, khiến cô chịu thiệt cả về tài chính lẫn sức khỏe.

Triệu Lộ Tư muốn chấm dứt hợp đồng nhưng không được giải quyết. Cô tuyên bố: “Tôi không làm nữa” và đóng tài khoản Weibo cá nhân.

Mâu thuẫn giữa nữ diễn viên và công ty quản lý kéo dài nhiều tháng, các hoạt động của Triệu Lộ Tư bị hạn chế. Cô chủ yếu mở livestream trên Douyin và Xiaohongshu để giao lưu với fan.

Triệu Lộ Tư tái xuất mạnh mẽ sau khi rời công ty quản lý cũ đã gắn bó 10 năm - Ảnh 2

Sau hơn 2 tháng, tài khoản studio (phòng làm việc) của Triệu Lộ Tư đăng bài thông báo chính thức trở lại. Tên công ty Galaxy Cool cũng bị xóa khỏi phần giới thiệu.

Tại concert tổ chức ở Thành Đô vào ngày 8.11, Triệu Lộ Tư tuyên bố đã rời Galaxy Cool và bắt đầu chặng đường mới.

Sau khi phim lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba 'lép vế' so với Dương Tử và Triệu Lộ Tư

Sau khi phim lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba 'lép vế' so với Dương Tử và Triệu Lộ Tư

Lên sóng ngày 22/11, bộ phim "Kiêu khởi thanh nhưỡng" của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Tinh Húc không nhận được phản hồi tích cực của khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Sau khi phim lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba 'lép vế' so với Dương Tử và Triệu Lộ Tư

Sau khi phim lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba 'lép vế' so với Dương Tử và Triệu Lộ Tư

Từng bị tẩy chay vì lợi dụng bệnh tật, Triệu Lộ Tư 'lật ngược tình thế' nhờ điều này

Từng bị tẩy chay vì lợi dụng bệnh tật, Triệu Lộ Tư 'lật ngược tình thế' nhờ điều này

Triệu Lộ Tư được công ty mới nâng đỡ, nhưng phải đáp ứng một yêu cầu khắt khe

Triệu Lộ Tư được công ty mới nâng đỡ, nhưng phải đáp ứng một yêu cầu khắt khe

Động thái gay gắt của Triệu Lộ Tư sau khi bị xúc phạm trên mạng xã hội

Động thái gay gắt của Triệu Lộ Tư sau khi bị xúc phạm trên mạng xã hội

Sau 3 tháng bùng nổ mâu thuẫn, công ty cũ lao đao vì Triệu Lộ Tư ra đi?

Sau 3 tháng bùng nổ mâu thuẫn, công ty cũ lao đao vì Triệu Lộ Tư ra đi?

Đóng cùng Lâm Nhất, Lư Dục Hiểu được kỳ vọng sánh ngang Triệu Lộ Tư, Chương Nhược Nam

Đóng cùng Lâm Nhất, Lư Dục Hiểu được kỳ vọng sánh ngang Triệu Lộ Tư, Chương Nhược Nam

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp đỏ nhất tháng 12, vạn sự hanh thông, khổ tận cam lai, tiền bạc rủng rỉnh, thậm chí nhân đôi tài, muốn gì được đó

Mừng 3 con giáp đỏ nhất tháng 12, vạn sự hanh thông, khổ tận cam lai, tiền bạc rủng rỉnh, thậm chí nhân đôi tài, muốn gì được đó

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Ngửi thấy mùi hôi phía sau ô tô, tài xế quay đầu lại xem thì sốc nặng phát hiện một người đàn ông nằm bất động

Ngửi thấy mùi hôi phía sau ô tô, tài xế quay đầu lại xem thì sốc nặng phát hiện một người đàn ông nằm bất động

Video 14 phút trước
Đột ngột chạy qua đường, đứa trẻ suýt bị xe ô tô tông trúng và cái kết thót tim

Đột ngột chạy qua đường, đứa trẻ suýt bị xe ô tô tông trúng và cái kết thót tim

Video 19 phút trước
Đi đánh cá, người đàn ông bất ngờ phát hiện ra khối long diên hương trị giá 98 tỷ đồng mắc vào lưới

Đi đánh cá, người đàn ông bất ngờ phát hiện ra khối long diên hương trị giá 98 tỷ đồng mắc vào lưới

Video 23 phút trước
Từ ngày 5 đến ngày 15/12, 3 con giáp Lộc Trời hội tụ, hên đủ đường, công việc suôn sẻ, tiền về như thác lũ, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 5 đến ngày 15/12, 3 con giáp Lộc Trời hội tụ, hên đủ đường, công việc suôn sẻ, tiền về như thác lũ, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tài tử Hồ Ca bất ngờ thừa nhận bản thân 'đã hết thời'

Tài tử Hồ Ca bất ngờ thừa nhận bản thân 'đã hết thời'

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Nghệ sĩ Kiều Oanh tiết lộ về thu nhập hiện tại, sống yên vui bên ông xã NSƯT

Nghệ sĩ Kiều Oanh tiết lộ về thu nhập hiện tại, sống yên vui bên ông xã NSƯT

Hậu trường 2 giờ 2 phút trước
Triệu Lộ Tư tái xuất mạnh mẽ sau khi rời công ty quản lý cũ đã gắn bó 10 năm

Triệu Lộ Tư tái xuất mạnh mẽ sau khi rời công ty quản lý cũ đã gắn bó 10 năm

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Tử vi 3 ngày giữa tuần (3,4,5 tháng 12), 3 con giáp có cơ hội trúng giải độc đắc, tài chính vượng phát lên hương, phúc khí đầy mình

Tử vi 3 ngày giữa tuần (3,4,5 tháng 12), 3 con giáp có cơ hội trúng giải độc đắc, tài chính vượng phát lên hương, phúc khí đầy mình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/12-5/12), 3 con giáp sau có tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/12-5/12), 3 con giáp sau có tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Diễn viên Nhật Kim Anh phản ứng bất ngờ trước tin đồn bị bắt

Diễn viên Nhật Kim Anh phản ứng bất ngờ trước tin đồn bị bắt

Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng đầy rác

Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng đầy rác

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử Hồ Ca bất ngờ thừa nhận bản thân 'đã hết thời'

Tài tử Hồ Ca bất ngờ thừa nhận bản thân 'đã hết thời'

Rầm rộ lộ khoảnh khắc Angelababy - Trần Quán Hy hẹn hò?

Rầm rộ lộ khoảnh khắc Angelababy - Trần Quán Hy hẹn hò?

Hoắc Kiến Hoa không ngần ngại hôn Lâm Tâm Như ở đám cưới bạn thân

Hoắc Kiến Hoa không ngần ngại hôn Lâm Tâm Như ở đám cưới bạn thân

Rộ tin Bạch Lộc và Lưu Vũ Ninh lần đầu 'nên duyên' trong phim mới

Rộ tin Bạch Lộc và Lưu Vũ Ninh lần đầu 'nên duyên' trong phim mới

Lưu Diệc Phi quyên góp 1,5 triệu NDT vụ cháy chung cư ở Hong Kong

Lưu Diệc Phi quyên góp 1,5 triệu NDT vụ cháy chung cư ở Hong Kong

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc trong 'Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng': Kịch bản rời rạc, màn kết hợp thiếu lửa

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc trong 'Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng': Kịch bản rời rạc, màn kết hợp thiếu lửa