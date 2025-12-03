Triệu Lộ Tư tái xuất mạnh mẽ sau khi rời công ty quản lý cũ đã gắn bó 10 năm

Tháng 9 năm nay, bộ phim mới của Triệu Lộ Tư phát sóng trên Tencent Video đã đạt thành công vang dội. Vì vậy, nguồn tin trong ngành cho biết, nữ diễn viên có thể sẽ xuất hiện ở sự kiện Tinh quang đại thưởng với tư cách ngôi sao “chốt thảm đỏ”.

Mới đây, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư xác nhận sẽ tham gia sự kiện thường niên Tinh quang đại thưởng của Tencent Video - 1 trong 3 nền tảng phim trực tuyến lớn nhất Trung Quốc. Tin tức nhanh chóng gây bão truyền thông, bởi đây là lần đầu tiên Triệu Lộ Tư xuất hiện ở một sự kiện giải trí công khai kể từ khi cô đổ bệnh vào cuối năm 2024, sau đó xảy ra mâu thuẫn với công ty quản lý Galaxy Cool Entertainment và chấm dứt hợp đồng mới đây.

Trong năm 2025, Triệu Lộ Tư không biến mất hoàn toàn, nhưng cô chỉ có vài lần hiếm hoi tham gia sự kiện của một số nhãn hàng mà bản thân ký hợp đồng quảng cáo.

Trong khi đồng nghiệp xúng xính váy áo trên thảm đỏ, Triệu Lộ Tư lại bị cuốn vào ồn ào với công ty quản lý.

Vào tháng 12/2024, Triệu Lộ Tư gặp vấn đề về sức khỏe trong quá trình quay phim “Người yêu”. Cô được nhìn thấy ngồi xe lăn đi khám với dáng vẻ tiều tụy.

Ngay sau đó, công ty quản lý thông báo Triệu Lộ Tư tạm dừng hoạt động. Nữ diễn viên tiết lộ bị trầm cảm và áp lực công việc kéo dài đã ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đến tháng 8/2025, Triệu Lộ Tư gây chấn động giới giải trí Hoa ngữ khi lên tiếng tố cáo công ty quản lý Galaxy Cool “chèn ép” nghệ sĩ, khiến cô chịu thiệt cả về tài chính lẫn sức khỏe.

Triệu Lộ Tư muốn chấm dứt hợp đồng nhưng không được giải quyết. Cô tuyên bố: “Tôi không làm nữa” và đóng tài khoản Weibo cá nhân.

Mâu thuẫn giữa nữ diễn viên và công ty quản lý kéo dài nhiều tháng, các hoạt động của Triệu Lộ Tư bị hạn chế. Cô chủ yếu mở livestream trên Douyin và Xiaohongshu để giao lưu với fan.

Sau hơn 2 tháng, tài khoản studio (phòng làm việc) của Triệu Lộ Tư đăng bài thông báo chính thức trở lại. Tên công ty Galaxy Cool cũng bị xóa khỏi phần giới thiệu.

Tại concert tổ chức ở Thành Đô vào ngày 8.11, Triệu Lộ Tư tuyên bố đã rời Galaxy Cool và bắt đầu chặng đường mới.

Sau khi phim lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba 'lép vế' so với Dương Tử và Triệu Lộ Tư Lên sóng ngày 22/11, bộ phim "Kiêu khởi thanh nhưỡng" của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trần Tinh Húc không nhận được phản hồi tích cực của khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-tai-xuat-manh-me-sau-khi-roi-cong-ty-quan-ly-cu-a-gan-bo-10-nam-747826.html