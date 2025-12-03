Bé gái 9 tuổi bị cha xích chân trong phòng bẩn thỉu được đến trường

Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk đang xác minh đoạn clip 1 bé gái bị xích trong căn phòng để đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu. Do bị xích chân nên cháu gái phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng.

Theo thông tin từ VTC News, ông Chu Thanh Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng địa phương đã tới thăm hỏi, động viên hai chị em H.H.N.N (11 tuổi) và H.L.N.N (8 tuổi) bị cha nhốt trong phòng, trong đó có bé bị xích chân.

Ông Tấn cho biết, sáng 3/12, cả hai bé đã được đến trường để học lớp 1. "Vụ việc xảy ra ở địa phương khác nên xã không nắm rõ tình hình cụ thể. Tuy nhiên, khi hai bé gái cùng về nhà ngoại tại xã Ea Ning, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ để các bé được đi học" - ông Tấn nói.



Hai bé gái đã được đến trường - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, khuya 30/11, trên mạng xã hội đăng tải các đoạn clip cho thấy 1 cháu gái khoảng 9 tuổi bị xích trong căn phòng đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu.

Bé bị xích vào thành giường sắt đã bị hỏng bằng một cái xích dài khoảng 1m. Bên cạnh là một khay nhựa đựng cơm trắng, thức ăn đạm bạc, một can nước lớn loại 20 lít. Ở góc tường là những bộ quần áo được gom lại một đống. Ngoài ra có một số chai nhựa rỗng, có chai chứa chất lỏng màu vàng nhạt.

Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ clip này. Theo đó, người cha là ông N.T.Đ. (34 tuổi, trú xã Ea Ktur) đã xích chân bé gái. Ông Đ. khai nhận, mẹ của hai cháu đã mất do tai nạn giao thông. Cả hai cháu đều đã nghỉ học. Do hằng ngày phải đi làm nên ông Đ. đã nhốt, xích chân một trong số các cháu trong phòng.

Bé gái bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu - Ảnh: Báo Người Lao Động

Lực lượng chức năng đã đưa các bé đi giám định sức khỏe để có căn cứ xử lý vụ việc.

