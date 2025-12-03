Bé gái 9 tuổi bị cha xích chân trong phòng bẩn thỉu được đến trường

Đời sống 03/12/2025 11:05

Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk đang xác minh đoạn clip 1 bé gái bị xích trong căn phòng để đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu. Do bị xích chân nên cháu gái phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng.

Theo thông tin từ VTC News, ông Chu Thanh Tấn, Chủ tịch UBND xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng địa phương đã tới thăm hỏi, động viên hai chị em H.H.N.N (11 tuổi) và H.L.N.N (8 tuổi) bị cha nhốt trong phòng, trong đó có bé bị xích chân.

Ông Tấn cho biết, sáng 3/12, cả hai bé đã được đến trường để học lớp 1. "Vụ việc xảy ra ở địa phương khác nên xã không nắm rõ tình hình cụ thể. Tuy nhiên, khi hai bé gái cùng về nhà ngoại tại xã Ea Ning, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ để các bé được đi học" - ông Tấn nói.

Bé gái 9 tuổi bị cha xích chân trong phòng bẩn thỉu được đến trường - Ảnh 1
Hai bé gái đã được đến trường - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, khuya 30/11, trên mạng xã hội đăng tải các đoạn clip cho thấy 1 cháu gái khoảng 9 tuổi bị xích trong căn phòng đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu.

Bé bị xích vào thành giường sắt đã bị hỏng bằng một cái xích dài khoảng 1m. Bên cạnh là một khay nhựa đựng cơm trắng, thức ăn đạm bạc, một can nước lớn loại 20 lít. Ở góc tường là những bộ quần áo được gom lại một đống. Ngoài ra có một số chai nhựa rỗng, có chai chứa chất lỏng màu vàng nhạt.

Cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ clip này. Theo đó, người cha là ông N.T.Đ. (34 tuổi, trú xã Ea Ktur) đã xích chân bé gái. Ông Đ. khai nhận, mẹ của hai cháu đã mất do tai nạn giao thông. Cả hai cháu đều đã nghỉ học. Do hằng ngày phải đi làm nên ông Đ. đã nhốt, xích chân một trong số các cháu trong phòng.

Bé gái 9 tuổi bị cha xích chân trong phòng bẩn thỉu được đến trường - Ảnh 2
Bé gái bị cha xích, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu - Ảnh: Báo Người Lao Động

Lực lượng chức năng đã đưa các bé đi giám định sức khỏe để có căn cứ xử lý vụ việc.

NÓNG: Đèo Sông Pha nối Khánh Hòa - Lâm Đồng vừa sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt

NÓNG: Đèo Sông Pha nối Khánh Hòa - Lâm Đồng vừa sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt

Ngày 2/12, lãnh đạo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa cho biết đơn vị này đang phối hợp cùng các lực lượng liên quan khẩn trương dọn dẹp đất đá, cây cối tại vị trí sạt lở trên đèo Sông Pha (đoạn qua xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa).

Xem thêm
Từ khóa:   bố xích chân con gái Bé gái 9 tuổi bị bố xích chân tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đột ngột chạy qua đường, đứa trẻ suýt bị xe ô tô tông trúng và cái kết thót tim

Đột ngột chạy qua đường, đứa trẻ suýt bị xe ô tô tông trúng và cái kết thót tim

Video 18 phút trước
Đi đánh cá, người đàn ông bất ngờ phát hiện ra khối long diên hương trị giá 98 tỷ đồng mắc vào lưới

Đi đánh cá, người đàn ông bất ngờ phát hiện ra khối long diên hương trị giá 98 tỷ đồng mắc vào lưới

Video 22 phút trước
Từ ngày 5 đến ngày 15/12, 3 con giáp Lộc Trời hội tụ, hên đủ đường, công việc suôn sẻ, tiền về như thác lũ, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 5 đến ngày 15/12, 3 con giáp Lộc Trời hội tụ, hên đủ đường, công việc suôn sẻ, tiền về như thác lũ, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tài tử Hồ Ca bất ngờ thừa nhận bản thân 'đã hết thời'

Tài tử Hồ Ca bất ngờ thừa nhận bản thân 'đã hết thời'

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Nghệ sĩ Kiều Oanh tiết lộ về thu nhập hiện tại, sống yên vui bên ông xã NSƯT

Nghệ sĩ Kiều Oanh tiết lộ về thu nhập hiện tại, sống yên vui bên ông xã NSƯT

Hậu trường 2 giờ 1 phút trước
Triệu Lộ Tư tái xuất mạnh mẽ sau khi rời công ty quản lý cũ đã gắn bó 10 năm

Triệu Lộ Tư tái xuất mạnh mẽ sau khi rời công ty quản lý cũ đã gắn bó 10 năm

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Tử vi 3 ngày giữa tuần (3,4,5 tháng 12), 3 con giáp có cơ hội trúng giải độc đắc, tài chính vượng phát lên hương, phúc khí đầy mình

Tử vi 3 ngày giữa tuần (3,4,5 tháng 12), 3 con giáp có cơ hội trúng giải độc đắc, tài chính vượng phát lên hương, phúc khí đầy mình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/12-5/12), 3 con giáp sau có tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/12-5/12), 3 con giáp sau có tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Xe khách chạy ẩu, nhân viên nhà xe còn cầm gậy sắt dọa đánh người đi đường ở TP.HCM

Xe khách chạy ẩu, nhân viên nhà xe còn cầm gậy sắt dọa đánh người đi đường ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Tác dụng bất ngờ của rau cải cúc với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Tác dụng bất ngờ của rau cải cúc với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Diễn viên Nhật Kim Anh phản ứng bất ngờ trước tin đồn bị bắt

Diễn viên Nhật Kim Anh phản ứng bất ngờ trước tin đồn bị bắt

Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng đầy rác

Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng đầy rác

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe khách chạy ẩu, nhân viên nhà xe còn cầm gậy sắt dọa đánh người đi đường ở TP.HCM

Xe khách chạy ẩu, nhân viên nhà xe còn cầm gậy sắt dọa đánh người đi đường ở TP.HCM

Lời khai của người giúp việc trộm 1 cây vàng của chủ nhà rồi đem bán

Lời khai của người giúp việc trộm 1 cây vàng của chủ nhà rồi đem bán

NÓNG: Đèo Sông Pha nối Khánh Hòa - Lâm Đồng vừa sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt

NÓNG: Đèo Sông Pha nối Khánh Hòa - Lâm Đồng vừa sạt lở, giao thông tạm thời bị chia cắt

Thêm vụ 'bắt cóc online' do bẫy học bổng quốc tế, nạn nhân là sinh viên năm nhất

Thêm vụ 'bắt cóc online' do bẫy học bổng quốc tế, nạn nhân là sinh viên năm nhất

Đi câu cá ở Quảng Ngãi, người đàn ông Đà Nẵng bất ngờ mất tích không dấu vết

Đi câu cá ở Quảng Ngãi, người đàn ông Đà Nẵng bất ngờ mất tích không dấu vết

Đắk Lắk: Nữ sinh mất tích, tìm thấy xe máy và cặp sách bên bờ sông cách nhà 80 km

Đắk Lắk: Nữ sinh mất tích, tìm thấy xe máy và cặp sách bên bờ sông cách nhà 80 km