Bắc Ninh: Phát hiện bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ven đường trong đêm

Đời sống 11/03/2026 10:50

Xót xa bé gái 3 ngày tuổi, nặng 3,5kg bị bỏ rơi ven đường trong đêm tại Mão Điền, Bắc Ninh. May mắn bé đã được người dân phát hiện kịp thời.

Theo thông tin báo VOV, ngày 10/3, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh phát đi thông báo tìm người thân cho bé gái sơ sinh ước khoảng 3 ngày tuổi (chưa rụng rốn), cân nặng 3,5kg, bị bỏ rơi ở bên lề đường tại tổ dân phố Lam Cầu.

Trước đó, vào hồi 20h30, ngày 6/3, trên đường đi từ phường Thuận Thành về nhà, trước lối rẽ từ đường tỉnh lộ 280 đi về tổ dân phố Dực Vy, ông Đỗ Duy Quân, (SN 1974, hộ khẩu thường trú tổ dân phố Lam Cầu, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh) phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường.

Bé gái được bọc trong chăn màu xanh, đồ vật kèm theo gồm 1 hộp sữa cho trẻ em nhãn hiệu Synbiotic và 1 bình cho trẻ uống sữa, ngoài ra không có thông tin, vật gì khác. Qua kiểm tra sơ bộ, sức khỏe của cháu bé bình thường, không có dị hình, dị tật, độ tuổi ước khoảng 3 ngày tuổi (chưa rụng rốn), cân nặng 3,5kg.

Bắc Ninh: Phát hiện bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ven đường trong đêm - Ảnh 1
Bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường ở tổ dân phố Lam Cầu. Ảnh: VOV. 

Sau khi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi, ông Quân đã đưa cháu bé về nhà và cùng vợ là bà Lê Thị Tâm chăm sóc.

Theo VTC News, ngày 7/3/2026, ông Đỗ Duy Quân cùng vợ đã trình báo cho tổ trưởng Tổ dân phố Lam Cầu để báo cáo Công an phường Mão Điền về sự việc trên. Hiện vợ chồng ông Quân đang nuôi dưỡng cháu bé.

UBND phường Mão Điền đề nghị ai là thân nhân của cháu bé liên hệ UBND phường Mão Điền, địa chỉ tại tổ dân phố Bàng Cả Đình Mận, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh (qua phòng Văn hóa- Xã hội) để làm thủ tục nhận lại trẻ theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian 7 (bảy) ngày, kể từ ngày 10/3/2026 đến 17h00 phút ngày 17/3/2026, nếu không có người thân đến nhận hoặc không có thông tin về thân nhân của cháu, UBND phường Mão Điền sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Xót xa bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm tờ giấy ghi 'vì một lần lỡ dại'

Xót xa bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm tờ giấy ghi 'vì một lần lỡ dại'

Ngày 27/2, UBND xã Phát Diệm (tỉnh Ninh Bình) cho biết, chính quyền đang phối hợp với cơ quan chức năng tìm cha mẹ đẻ, người thân cho cháu bé 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước nhà một hộ dân trên địa bàn.

Xem thêm
Từ khóa:   cháu bé bị bỏ rơi bé gái sơ sinh tin mới

TIN MỚI NHẤT

Trong vòng 15 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, giàu sang bất tận, may mắn đủ đường, công danh sáng chói

Trong vòng 15 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, giàu sang bất tận, may mắn đủ đường, công danh sáng chói

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Danh tính đối tượng quay lén, phát tán trái phép phim 'Thỏ ơi' trên TikTok

Danh tính đối tượng quay lén, phát tán trái phép phim 'Thỏ ơi' trên TikTok

Đời sống 37 phút trước
NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

Đời sống 41 phút trước
Gió lạnh về, trổ tài làm ngay món ngon bổ não, ngừa bệnh để bồi bổ cho cả gia đình

Gió lạnh về, trổ tài làm ngay món ngon bổ não, ngừa bệnh để bồi bổ cho cả gia đình

Món ngon mỗi ngày 52 phút trước
Trương Lăng Hách nhận làn sóng chỉ trích từ fan Đông Nam Á vì hành động kém duyên

Trương Lăng Hách nhận làn sóng chỉ trích từ fan Đông Nam Á vì hành động kém duyên

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Sự thật bất ngờ về rau ngổ: Loại rau mọc dại nhưng có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Sự thật bất ngờ về rau ngổ: Loại rau mọc dại nhưng có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Bắc Ninh: Phát hiện bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ven đường trong đêm

Bắc Ninh: Phát hiện bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ven đường trong đêm

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Thần Tài trao túi quà lớn sau ngày 11/3/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Thần Tài trao túi quà lớn sau ngày 11/3/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Tử vi 3 ngày liên tiếp (13, 14 và 15/3/2026), 3 con giáp đắc Lộc đắc Tài, vạn sự hanh thông, lên hương như diều gặp gió, hưởng hết Phú Quý

Tử vi 3 ngày liên tiếp (13, 14 và 15/3/2026), 3 con giáp đắc Lộc đắc Tài, vạn sự hanh thông, lên hương như diều gặp gió, hưởng hết Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/3/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 187 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/3/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 187 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý sau ngày 11/3/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý sau ngày 11/3/2026

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Tắm hồ bơi, bé trai 12 tuổi bị đuối nước thương tâm

Tắm hồ bơi, bé trai 12 tuổi bị đuối nước thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính đối tượng quay lén, phát tán trái phép phim 'Thỏ ơi' trên TikTok

Danh tính đối tượng quay lén, phát tán trái phép phim 'Thỏ ơi' trên TikTok

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/3/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 187 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/3/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 187 triệu đồng/lượng

NÓNG: Từ 0h ngày 11/3, giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON 95 lên hơn 29.000 đồng/lít

NÓNG: Từ 0h ngày 11/3, giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON 95 lên hơn 29.000 đồng/lít

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Danh tính chồng giả cảnh sát, vợ 'nổ' nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM

Danh tính chồng giả cảnh sát, vợ 'nổ' nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM