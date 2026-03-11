Bắc Ninh: Phát hiện bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ven đường trong đêm

Đời sống 11/03/2026 10:50

Xót xa bé gái 3 ngày tuổi, nặng 3,5kg bị bỏ rơi ven đường trong đêm tại Mão Điền, Bắc Ninh. May mắn bé đã được người dân phát hiện kịp thời.

Theo thông tin báo VOV, ngày 10/3, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh phát đi thông báo tìm người thân cho bé gái sơ sinh ước khoảng 3 ngày tuổi (chưa rụng rốn), cân nặng 3,5kg, bị bỏ rơi ở bên lề đường tại tổ dân phố Lam Cầu.

Trước đó, vào hồi 20h30, ngày 6/3, trên đường đi từ phường Thuận Thành về nhà, trước lối rẽ từ đường tỉnh lộ 280 đi về tổ dân phố Dực Vy, ông Đỗ Duy Quân, (SN 1974, hộ khẩu thường trú tổ dân phố Lam Cầu, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh) phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường.

Bé gái được bọc trong chăn màu xanh, đồ vật kèm theo gồm 1 hộp sữa cho trẻ em nhãn hiệu Synbiotic và 1 bình cho trẻ uống sữa, ngoài ra không có thông tin, vật gì khác. Qua kiểm tra sơ bộ, sức khỏe của cháu bé bình thường, không có dị hình, dị tật, độ tuổi ước khoảng 3 ngày tuổi (chưa rụng rốn), cân nặng 3,5kg.

Bắc Ninh: Phát hiện bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ven đường trong đêm - Ảnh 1
Bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường ở tổ dân phố Lam Cầu. Ảnh: VOV. 

Sau khi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi, ông Quân đã đưa cháu bé về nhà và cùng vợ là bà Lê Thị Tâm chăm sóc.

Theo VTC News, ngày 7/3/2026, ông Đỗ Duy Quân cùng vợ đã trình báo cho tổ trưởng Tổ dân phố Lam Cầu để báo cáo Công an phường Mão Điền về sự việc trên. Hiện vợ chồng ông Quân đang nuôi dưỡng cháu bé.

UBND phường Mão Điền đề nghị ai là thân nhân của cháu bé liên hệ UBND phường Mão Điền, địa chỉ tại tổ dân phố Bàng Cả Đình Mận, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh (qua phòng Văn hóa- Xã hội) để làm thủ tục nhận lại trẻ theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian 7 (bảy) ngày, kể từ ngày 10/3/2026 đến 17h00 phút ngày 17/3/2026, nếu không có người thân đến nhận hoặc không có thông tin về thân nhân của cháu, UBND phường Mão Điền sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

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Ngày 27/2, UBND xã Phát Diệm (tỉnh Ninh Bình) cho biết, chính quyền đang phối hợp với cơ quan chức năng tìm cha mẹ đẻ, người thân cho cháu bé 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước nhà một hộ dân trên địa bàn.

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