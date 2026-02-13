Xót xa bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân kèm lá thư viết vội

Ngày 13/2, thông tin từ UBND xã Bình Minh cho biết, chính quyền địa phương đang làm các thủ tục và thông báo tìm kiếm thân nhân cho bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân tại địa phương.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 20h30 ngày 12/2, người dân ở xóm 7A Tây, xã Bình Minh, nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ ở trước cửa nhà nên chạy ra thì phát hiện một bé trai bị bỏ vào sọt nhựa. Lúc này, trên người bé mặc quần áo và quấn tã bằng khăn.

Đặc biệt, trên người cháu bé có tờ giấy viết bằng tay với nội dung: “Cháu sinh bé khi tuổi còn quá trẻ nên không đủ khả năng nuôi bé, vậy tha thiết mong muốn ai đón được bé nuôi dạy bé nên người... bé sinh ngày 18/1/2026 dương lịch. Cháu tha thiết cảm ơn”.

Nhận được tin báo, công an xã, và cán bộ y tế đã có mặt để đưa bé đi thăm khám sức khỏe và làm các thủ tục liên quan.

Hiện sức khỏe của bé trai bình thường, khỏe mạnh và đang được nhà chùa tại địa phương chăm sóc. Chính quyền địa phương cũng đã thông báo tìm kiếm thân nhân cho cháu bé theo quy định.

Xót xa bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân kèm lá thư viết vội - Ảnh 1
Bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 11-2, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo tìm thân nhân cho bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Thuận trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Thuận có tiếp nhận trường hợp trẻ bị bỏ rơi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tên Nguyễn Bảo Nam, sinh ngày 22-4-2024, giới tính: Nam. Thực hiện Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành, theo đề nghị của Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Thuận, Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) đã có thông báo ngày 30-9-2024 về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em; đăng thông báo trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh trong thời hạn 60 ngày theo quy định.

Ngày 18-2-2025, Bộ Tư pháp ban hành công văn về việc không tìm được gia đình thay thế trong nước cho trẻ em trong thời hạn 60 ngày theo luật định. Hết thời hạn kể từ ngày thông báo nhưng không có thân nhân hoặc không có người trong nước nhận trẻ em có tên trên làm con nuôi.

Ngày 25-2-2025 Sở Tư pháp có công văn gửi Công an tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) đề nghị xác minh nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi. Ngày 26-1-2026, Công an tỉnh Lâm Đồng có công văn xác minh nguồn gốc trẻ em bị bỏ rơi đối với trẻ em Nguyễn Bảo Nam.

Theo đó xác định trẻ em Nguyễn Bảo Nam có mẹ ruột là bà ĐGT, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP.HCM (nơi ở hiện nay không rõ, từ 2022 đến nay không liên lạc, gia đình không biết làm gì, ở đâu). Quá trình giải quyết hồ sơ liên quan, Sở Tư pháp không thể liên hệ được với bà ĐGT.

Căn cứ các qui định về nuôi con nuôi, Sở Tư pháp thông báo ai là mẹ ruột hoặc thân nhân của trẻ Nguyễn Bảo Nam, sinh ngày 22-4-2024, giới tính: Nam, nếu có nguyện vọng nhận trẻ về nuôi dưỡng, chăm sóc thì liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (Phòng Hành chính tư pháp - Tầng 1, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, Số 36 Trần Phú, Phường Xuân Hương - Đà Lạt; số điện thoại: 0263.3540723) để được hướng dẫn. Hết thời hạn 60 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu không có thân nhân đến nhận trẻ về nuôi dưỡng, chăm sóc thì mọi quyền lợi của trẻ em sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chiều 4/2, khi nước rút ở khu rừng ngập mặn gần Puerto Princesa (Palawan, Philippines), Emma Amit, nữ vlogger ẩm thực 51 tuổi, cùng bạn bè lội bùn bắt hải sản. Trong đoạn video đăng mạng xã hội, bà cười nói rôm rả, khoe những con ốc, con cua vừa bắt được rồi nấu ngay tại chỗ với nước cốt dừa.

