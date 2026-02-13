Bước qua ngày đầu năm Bính Ngọ, 3 con giáp có tiền vàng bao phủ, tài khoản nhảy số liên hồi, hỷ sự liên tiếp đến, tình duyên viên mãn

Bước qua ngày đầu năm Bính Ngọ, sự xuất hiện của cục diện Tam Hợp, người tuổi Tuất làm gì cũng dễ dàng gặp may mắn hơn thường ngày. Đặc biệt phương diện sự nghiệp sẽ được nâng đỡ nhiều nhất, mang tới cho con giáp này cơ hội thăng quan tiến chức, được hưởng nhiều lợi lộc với chức vụ và vị trí hiện tại của mình.

Các mối quan hệ xã giao của Tuất cũng rất hài hòa, không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào. Cơ hội gặp và được quý nhân dìu dắt của bạn cũng tăng lên khá rõ. Tuy nhiên tuổi Tuất vẫn nên đề phòng tiểu nhân ghen ghét, đố kị với những thành quả bạn đạt được.

Con giáp tuổi Hợi

Bước qua ngày đầu năm Bính Ngọ, Tam Hợp cục xuất hiện trong vận trình của người tuổi Hợi là điềm báo bản mệnh dễ dàng đón nhận nhiều hỷ sự. Các mối quan hệ xã giao tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh có thể tranh thủ hôm nay để đi chúc Tết sớm cấp trên, đồng nghiệp, nhất định sẽ tạo được ấn tượng tốt trong mắt nhiều người.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc ở thời điểm này không có gì phải lo lắng khi các khoản thưởng Tết của bạn khá hậu hĩnh. Bên cạnh đó, con giáp cũng khá “mát tay” trong các nghề tay trái nên liên tục sinh lời, tài vận khấm khá. Nhìn chung bạn có thể thoải mái sử dụng tiền theo ý muốn của mình.

Con giáp tuổi Thìn

Bước qua ngày đầu năm Bính Ngọ, được Tam Hợp trợ vận, người tuổi Thìn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi. Nếu có quan điểm, ý kiến gì, bạn nên mạnh dạn nêu lên trước tập thể, ắt sẽ nhận được sự ủng hộ hoặc góp ý hữu ích của mọi người. Người làm kinh tế có thể cân nhắc đến việc mở rộng quy mô làm ăn buôn bán hoặc sản xuất ngay thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim, con giáp này cũng được tận hưởng hạnh phúc trong tình yêu. Bạn nhận được lời bày tỏ của người mình thầm mến đã lâu. Có thể những hành động chân thành của bạn đã khiến đối phương rung động.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!