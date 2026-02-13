Vương Diễm hạnh phúc cùng con trai chụp bộ ảnh dịp năm mới

Sao quốc tế 13/02/2026 15:30

Vương Diễm hạnh phúc khi cùng con trai Vương Hoằng Khâm (Cầu Cầu) chụp bộ ảnh dịp năm mới.

Ngày 11/2 là sinh nhật lần thứ 52 của diễn viên Vương Diễm. Một ngày trước sinh nhật, cô và con trai Cầu Cầu cùng nhau thực hiện một buổi chụp ảnh tạp chí với chủ đề 'Một hành trình mới bắt đầu'. Vương Diễm chia sẻ trên trang cá nhân: 'Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà tôi nhận được năm nay chính là bộ ảnh đầu tiên cùng Cầu Cầu kể từ khi con tròn 18 tuổi'.

Bộ ảnh thể hiện mối liên kết giữa mẹ con khi cùng nhau trải nghiệm và trưởng thành. Trong những bức ảnh chụp chung, Vương Diễm diện chiếc váy dài đơn giản kết hợp với áo khoác đen, toát lên vẻ dịu dàng và thanh lịch. Ở tuổi 52, cô được khen đẹp nổi bật, làn da săn chắc và vẻ trẻ trung.

 

Vương Diễm hạnh phúc cùng con trai chụp bộ ảnh dịp năm mới - Ảnh 1Vương Diễm hạnh phúc cùng con trai chụp bộ ảnh dịp năm mới - Ảnh 2

Vương Diễm sinh năm 1974, có gương mặt đẹp thuần Á Đông và diễn xuất giàu cảm xúc. Cô đóng nhiều phim như 'Tân dòng sông ly biệt', 'Thiết tướng quân', 'Võ lâm ngoại sử', đáng chú ý nhất là 'Hoàn Châu cách cách'.

Năm 1997, người đẹp kết hôn với ông Vương Chí Tài, hơn cô 11 tuổi, đã qua một đời vợ. Họ đón con trai năm 2006.

Vương Diễm hạnh phúc cùng con trai chụp bộ ảnh dịp năm mới - Ảnh 3

Sau kết hôn, Vương Diễm gần như rút lui khỏi màn ảnh. Vương Chí Tài là doanh nhân bất động sản người Australia gốc Hoa. Ông đứng tên sở hữu Công ty TNHH Phát triển Vương Phủ Thế Kỷ Bắc Kinh.

Một số thống kê cho hay ông Vương cũng sở hữu nhiều bất động sản tại Bắc Kinh, khối tài sản ước tính 10 tỷ NDT (1,48 tỷ USD). Vài năm gần đây, ông dính ồn ào cờ bạc, nợ nần, bị siết nhà... nhưng không xác nhận. Hiện cô ít hoạt động trong showbiz.

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Từ khóa:   Vương Diễm

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