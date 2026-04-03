Vì sao 'Nguyệt lân ỷ kỷ' của Cúc Tịnh Y nhận phản ứng trái chiều?

Sao quốc tế 03/04/2026 16:23

Mới đây, bộ phim cổ trang Nguyệt Lân Ỷ Kỷ lên sóng trong sự mong đợi của khán giả. Dự án tập hợp nhiều gương mặt diễn viên trẻ nổi bật như Cúc Tịnh Y, Trần Đô Linh, Tăng Thuấn Hy, Điền Gia Thụy, Diêm An,... được khán giả nhận xét là "bữa tiệc nhan sắc". Bên cạnh đó, đạo diễn Quách Kính Minh nổi tiếng với việc chi mạnh tay cho bối cảnh cũng như trang phục phim, nên các tác phẩm của anh đều đẹp như một bức tranh, mang đậm tính thẩm mỹ phương Đông.

Bộ phim “Nguyệt lân ỷ kỷ” do Cúc Tịnh Y, Tăng Thuấn Hy, Trần Đô Linh và Điền Gia Thụy đóng chính đã lên sóng 5 tập vào ngày đầu phát sóng, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Phim ngay lập tức leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng độ hot trên nền tảng Youku trong 7 ngày, chứng tỏ sức hút từ dàn sao trẻ và tạo hình bắt mắt.

Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng phim truyền hình Trung Quốc của Maoyan, bộ phim chỉ đứng thứ 3, xếp sau bộ phim đã kết thúc “Trục ngọc” cũng như bộ phim lên sóng cùng thời điểm “Bạch nhật đề đăng”.

Ngay từ những tập đầu, “Nguyệt lân ỷ kỷ” đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả khen ngợi phim được đầu tư kỹ lưỡng về kỹ xảo, góc quay và trang phục tạo hình. Tuy nhiên, nội dung cốt truyện lại bị cho là lép vế, rơi vào tình trạng “đẹp nhưng rỗng”.

Vì sao 'Nguyệt lân ỷ kỷ' của Cúc Tịnh Y nhận phản ứng trái chiều? - Ảnh 1

Điểm trừ lớn nhất của phim nằm ở phần kịch bản. Câu chuyện xoay quanh hồ ly chín đuôi Lộ Vu Y (Cúc Tịnh Y thủ vai) cùng các nhân vật Vũ Thập Quang (Tăng Thuấn Hy đóng), Vụ Vọng Ngôn (Trần Đô Linh thủ vai) và Ký Linh (Điền Gia Thụy đảm nhiệm), bị cuốn vào cuộc tranh đoạt sức mạnh Long Thần. Phim mở đầu bằng chuỗi án mạng móc tim tại thành Lạc An, từ đó dẫn dắt đến hành trình hợp tác – đối đầu của 4 nhân vật chính.

Tuy nhiên, việc cắt giảm số tập từ 40 xuống còn 29 khiến nhiều khán giả cảm thấy mạch truyện rời rạc. Nhân vật xuất hiện dày đặc, các tuyến phụ thiếu liên kết chặt chẽ, khiến người xem khó theo dõi và phải tập trung cao độ để nắm bắt các mối quan hệ cũng như các tình tiết gợi mở.

Vì sao 'Nguyệt lân ỷ kỷ' của Cúc Tịnh Y nhận phản ứng trái chiều? - Ảnh 2

Bên cạnh kịch bản, phong cách hình ảnh của đạo diễn Quách Kính Minh tiếp tục gây tranh cãi. Việc lạm dụng filter và hiệu ứng làm mịn da quá mức khiến nhiều diễn viên mất đi nét gương mặt tự nhiên.

Điển hình là nam phụ Thường Hoa Sâm, trước đây trong các phim Ám hà truyện, Thủy long ngâm, Nhất niệm quan sơn đều gây ấn tượng với nhan sắc điển trai, nhưng trong “Nguyệt lân ỷ kỷ”, gương mặt anh bị mờ nhòe, mất đi sự góc cạnh vốn có. Khán giả bình luận rằng filter quá mức đã làm giảm sự hút mắt của diễn viên, thậm chí phá hỏng hình tượng vốn có.

Diễn xuất của dàn diễn viên chính cũng chưa thuyết phục được người xem. Cúc Tịnh Y dù lần đầu sử dụng giọng thật nhưng vẫn bị nhận xét thể hiện hời hợt, giọng nói thiếu nội lực và nhiều cảnh biểu cảm còn gượng gạo.

Vì sao 'Nguyệt lân ỷ kỷ' của Cúc Tịnh Y nhận phản ứng trái chiều? - Ảnh 3

Trong khi đó, Điền Gia Thụy đảm nhận nhiều vai diễn như Ký Linh, Long Thần, Man Mãn, Tịch Tàm, cũng bị chỉ trích là không thể hiện rõ sự khác biệt giữa các nhân vật. Vai Ký Linh - nhân vật xuất hiện nhiều nhất - bị nhận xét biểu cảm quá “dầu mỡ”, thường xuyên cười kiểu tà mị, khiến các cảnh tương tác với Lộ Vu Y thiếu cảm giác đồng điệu, không tạo được phản ứng hóa học với nữ chính.

Với 3 hạn chế lớn về kịch bản, hình ảnh và diễn xuất, “Nguyệt lân ỷ kỷ” hiện vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của khán giả, dù sở hữu dàn sao trẻ nổi tiếng và đầu tư lớn về mặt hình thức. Phim được nhận xét là đẹp mắt nhưng thiếu chiều sâu, mở màn ấn tượng nhưng chưa đủ để giữ chân người xem lâu dài.

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