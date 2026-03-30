'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y chạy trốn bất thành

Sao quốc tế 30/03/2026 20:20

Ngoài Nguyệt lân ỷ kỷ, Cúc Tịnh Y còn tới 3 dự án khác đã quay xong là Lai chiến, Thiên hương và Vạn hoa thế giới. Phim của nữ diễn viên xếp chồng trong kho khiến các nhà đầu tư lo lắng vì khả năng thu hồi vốn chậm. Đồng thời, không ai dám mời Cúc Tịnh Y đóng phim vì sợ tình trạng này sẽ còn kéo dài.

Mới đây nền tảng Youku dự kiến lên sóng tác phẩm Nguyệt lân ỷ kỷ do Cúc Tịnh Y và Trần Đô Linh đóng chính vào tháng 4. Tuy nhiên, sau đó công ty quản lý cũ của Cúc Tịnh Y là Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media) đã ra thông báo cho biết tranh chấp hợp đồng giữa họ và "mỹ nhân 4.000 năm có một" vẫn chưa kết thúc.

Chính vì vậy, Nguyệt lân ỷ kỷ phải lùi lịch phát sóng, Youku buộc phải đẩy dự án Hắc dạ cáo bạch (Phan Việt Minh, Vương Hạc Đệ đóng chính) lên thay thế.

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y chạy trốn bất thành - Ảnh 1

Trong thông báo của mình, Siba Media khẳng định cuộc chiến pháp lý với Cúc Tịnh Y vẫn đang diễn ra. Công ty cho biết thời gian gần đây trên các nền tảng MXH xuất hiện các bài viết khẳng định "Siba Media và Cúc Tịnh Y đã hòa giải", "phim của Cúc Tịnh Y đã được gỡ hạn chế", "hợp đồng quảng cáo của Cúc Tịnh Y bùng nổ"... tuy nhiên, đây đều là thông tin sai sự thật.

Siba Media cho rằng những tin tức này khiến các cơ quan cấp phép hiểu lầm rằng Cúc Tịnh Y đã đạt được hòa giải với công ty cũ, từ đó giúp các dự án của cô được phát sóng. Nhưng Siba Media khẳng định họ không nhượng bộ trong tranh chấp lần này và không giúp thúc đẩy các dự án phim ảnh, hoạt động quảng cáo nào của Cúc Tịnh Y.

Ngay sau cú phản đòn của Siba Media, người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng vì Cúc Tịnh Y chưa thể chấm dứt hoàn toàn với công ty quản lý cũ. Đồng thời, họ lo lắng sự ngăn cản của Siba Media khiến sự nghiệp của nữ diễn viên bị ảnh hưởng.

Hiện tại, ngoài Nguyệt lân ỷ kỷ, Cúc Tịnh Y còn tới 3 dự án khác đã quay xong là Lai chiến, Thiên hương và Vạn hoa thế giới. Phim của nữ diễn viên xếp chồng trong kho khiến các nhà đầu tư lo lắng vì khả năng thu hồi vốn chậm. Đồng thời, không ai dám mời Cúc Tịnh Y đóng phim vì sợ tình trạng này sẽ còn kéo dài.

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y chạy trốn bất thành - Ảnh 2

Ngày 18/6/2024, Cúc Tịnh Y tuyên bố rời khỏi công ty Siba Media, chấm dứt 12 năm hợp tác. Tuy nhiên, phía Siba Media khẳng định hợp đồng quản lý giữa họ kéo dài tới 20 năm, đến năm 2033, Cúc Tịnh Y mới có thể hoàn toàn cắt đứt công ty quản lý cũ.

Đáp lại, Cúc Tịnh Y khẳng định Siba Media đã giả mạo chữ ký của cô để tự ý gia hạn hợp đồng. Phía Cúc Tịnh Y kiện Siba Media ra tòa để xin giám định chữ ký. Siba Media khẳng định Cúc Tịnh Y là kẻ "ăn cháo đá bát" vì công ty đã giúp đỡ nữ diễn viên nhiều trong sự nghiệp, nâng đỡ cô từ người vô danh thành thần tượng hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, phía Cúc Tịnh Y khẳng định công ty luôn kìm hãm sự phát triển của cô. Sau khi rời Siba Media, Cúc Tịnh Y nhận được nhiều tài nguyên thời trang, xuất hiện trên các trang bìa tạp chí, ký được nhiều hợp đồng quảng cáo, chất lượng các dự án phim cũng tăng cao.

Dù Cúc Tịnh Y muốn ra đi trong êm đẹp, Siba Media không đồng ý, công ty cảnh cáo các đối tác tiếp cận và muốn ký hợp đồng quản lý với Cúc Tịnh Y. Giờ đây, Cúc Tịnh Y là nhân tố rủi ro cao, dễ khiến phim bị xếp kho.

Đến giữa tháng 12, công ty Siba tiếp tục răn đe, ra tối hậu thư cho "mỹ nữ 4.000 năm có một" không được lan truyền các thông tin bất lợi cho họ. Siba Media khẳng định họ nắm trong tay các chứng cứ về việc Cúc Tịnh Y phạm tội kinh tế nghiêm trọng.

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Thị trường phim cổ trang Hoa ngữ đang bước vào một giai đoạn sôi động khi hai dự án lớn Bạch Nhật Đề Đăng và Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đồng loạt tung lịch phát sóng cận kề nhau. Một bên là Địch Lệ Nhiệt Ba kết hợp cùng Trần Phi Vũ, bên kia là Cúc Tịnh Y sánh đôi với dàn diễn viên trẻ như Tăng Thuấn Hy, Trần Đô Linh và Điền Gia Thụy. 

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