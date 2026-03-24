Cúc Tịnh Y tái xuất màn ảnh, khẳng định vị thế nữ hoàng thương mại

Thông tin bộ phim Nguyệt Lân Ỷ Kỷ ấn định ngày ra mắt vào đầu tháng tới đã nhanh chóng leo đỉnh tìm kiếm. Đây được xem là dự án trọng điểm giúp Cúc Tịnh Y trong phim mới khẳng định lại sức hút của mình sau một thời gian dài không xuất hiện quá ồn ào. Việc chọn thời điểm phát sóng ngay đầu tháng cho thấy sự tự tin của đoàn phim cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía nữ diễn viên để tạo nên một cú hích lớn cho đường đua phim ảnh giai đoạn tới.

Trong giai đoạn im hơi lặng tiếng vừa qua, ê-kíp của Cúc Tịnh Y đã âm thầm thực hiện những bước đi chiến lược. Không chỉ tập trung cho vai diễn, đội ngũ phía sau cô nàng còn rất tích cực trong việc xây dựng và hâm nóng lại các mối quan hệ xã giao lẫn đối tác trong ngành. Chính sự "cao tay" này đã giúp hình ảnh Cúc Tịnh Y luôn giữ được giá trị cao trong mắt các nhà đầu tư, bất chấp việc cô không xuất hiện quá nhiều trước công chúng thời gian qua.