Cúc Tịnh Y tái xuất màn ảnh, khẳng định vị thế nữ hoàng thương mại

Sao quốc tế 24/03/2026 15:00

Sau khoảng thời gian hoạt động kín tiếng, mỹ nhân 4000 năm Cúc Tịnh Y vừa tái xuất trong phim mới Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đã chính thức xác nhận lịch lên sóng vào mùng 1 tháng sau.

Thông tin bộ phim Nguyệt Lân Ỷ Kỷ ấn định ngày ra mắt vào đầu tháng tới đã nhanh chóng leo đỉnh tìm kiếm. Đây được xem là dự án trọng điểm giúp Cúc Tịnh Y trong phim mới khẳng định lại sức hút của mình sau một thời gian dài không xuất hiện quá ồn ào. Việc chọn thời điểm phát sóng ngay đầu tháng cho thấy sự tự tin của đoàn phim cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía nữ diễn viên để tạo nên một cú hích lớn cho đường đua phim ảnh giai đoạn tới. 

Trong giai đoạn im hơi lặng tiếng vừa qua, ê-kíp của Cúc Tịnh Y đã âm thầm thực hiện những bước đi chiến lược. Không chỉ tập trung cho vai diễn, đội ngũ phía sau cô nàng còn rất tích cực trong việc xây dựng và hâm nóng lại các mối quan hệ xã giao lẫn đối tác trong ngành. Chính sự "cao tay" này đã giúp hình ảnh Cúc Tịnh Y luôn giữ được giá trị cao trong mắt các nhà đầu tư, bất chấp việc cô không xuất hiện quá nhiều trước công chúng thời gian qua.

Cúc Tịnh Y tái xuất màn ảnh, khẳng định vị thế nữ hoàng thương mại - Ảnh 1

Một điểm cộng lớn khiến người hâm mộ yên tâm chính là mảng thương mại của nữ minh tinh vẫn duy trì phong độ cực kỳ ổn định. Nhờ cách vận hành khôn ngoan, các hợp đồng quảng cáo và đại diện nhãn hàng của nữ diễn viên vẫn tiếp tục được đẩy mạnh theo đúng kế hoạch. Điều này minh chứng cho việc danh tiếng của cô không hề bị thuyên giảm mà ngược lại, sự khan hiếm hình ảnh tạm thời càng khiến cho màn tái xuất lần này trở nên đắt giá hơn bao giờ hết.

Với tạo hình cổ trang luôn là thế mạnh, màn hóa thân lần này của Cúc Tịnh Y trong phim mới được kỳ vọng sẽ tạo nên trào lưu làm đẹpthời trang mới như cách cô từng làm với các dự án trước. Sự kết hợp giữa kịch bản hấp dẫn của Nguyệt Lân Ỷ Kỷ và nhan sắc thoát tục của nữ chính đang tạo nên một hiệu ứng chờ đợi nồng nhiệt từ phía khán giả đại chúng cũng như giới chuyên môn.

Cúc Tịnh Y tái xuất màn ảnh, khẳng định vị thế nữ hoàng thương mại - Ảnh 2

Nhìn vào cách sắp xếp lịch trình và đẩy mạnh hợp đồng thương mại, có thể thấy Cúc Tịnh Y đang hướng tới một sự phát triển bền vững hơn. Việc cân bằng giữa đóng phim và duy trì giá trị thương hiệu cá nhân giúp Cúc Tịnh Y trong phim mới không chỉ là một diễn viên giải trí đơn thuần mà còn là một gương mặt bảo chứng cho sự thành công của các dự án kinh doanh. Người hâm mộ hiện đang đếm ngược từng ngày để được thấy thần tượng tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ.

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y 'chơi lớn' phát lì xì 750 triệu đồng cho người hâm mộ

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y 'chơi lớn' phát lì xì 750 triệu đồng cho người hâm mộ

Vào Tất niên Tết Nguyên đán 2026 (16/2/2026), Cúc Tịnh Y bất ngờ phát tổng cộng 200.000 NDT tiền mặt (tương đương 750 triệu đồng) dưới hình thức phong bao lì xì điện tử trên nền tảng Weibo, lập tức tạo nên làn sóng sôi nổi trong cộng đồng người hâm mộ.

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