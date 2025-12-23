Thảm cảnh của 'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y khi đối đầu với công ty cũ

Ngày 18/6/2024, Cúc Tịnh Y tuyên bố rời khỏi công ty Siba Media, chấp dứt 12 năm hợp tác. Tuy nhiên, phía Siba Media khẳng định hợp đồng quản lý giữa họ kéo dài tới 20 năm, đến năm 2033, Cúc Tịnh Y mới có thể hoàn toàn cắt đứt với công ty quản lý cũ.

Mới đây, Siba Media không tiếc tung ra những đòn trừng phạt, thậm chí có thể dồn Cúc Tịnh Y vào cảnh trắng tay chỉ vì cô muốn rời khỏi sự khống chế của Siba Media. Ngoài Cúc Tịnh Y, có không ít ngôi sao cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi muốn rũ bỏ công ty quản lý cũ.

Đáp lại, Cúc Tịnh Y khẳng định Siba Media đã giả mạo chữ ký của cô để tự ý gia hạn hợp đồng. Phía Cúc Tịnh Y kiện Siba Media ra tòa để xin giám định chữ ký. Siba Media khẳng định Cúc Tịnh Y là kẻ "ăn cháo đá bát" vì công ty đã giúp đỡ nữ diễn viên nhiều trong sự nghiệp, nâng đỡ cô từ người vô danh thành thần tượng hàng đầu hiện nay.

Tuy nhiên, phía Cúc Tịnh Y khẳng định công ty luôn kìm hãm sự phát triển của cô. Sau khi rời Siba Media, Cúc Tịnh Y nhận được nhiều tài nguyên thời trang, xuất hiện trên các trang bìa tạp chí, ký được nhiều hợp đồng quảng cáo, chất lượng các dự án phim cũng tăng cao.

Dù Cúc Tịnh Y muốn ra đi trong êm đẹp, Siba Media không đồng ý, công ty cảnh cáo các đối tác tiếp cận và muốn ký hợp đồng quản lý với Cúc Tịnh Y. Đến giữa tháng 12, công ty Siba tiếp tục răn đe, ra tối hậu thư cho "mỹ nữ 4.000 năm có một" không được lan truyền các thông tin bất lợi cho họ. Siba Media khẳng định họ nắm trong tay các chứng cứ về việc Cúc Tịnh Y phạm tội kinh tế nghiêm trọng.

Công ty còn khẳng định họ đã trả cho Cúc Tịnh Y 139 triệu NDT trong suốt 10 năm hoạt động. Đây là con số khổng lồ cho với thu nhập của người bình thường, vì vậy có không ít người cho rằng Cúc Tịnh Y vô ơn bởi công ty đã cho cô cuộc đời hoàn toàn khác.