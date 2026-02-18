Đừng coi thường bó rau vài nghìn đồng, nó chính là "thần dược" bảo vệ tim phổi cho cả nhà

Dinh dưỡng 18/02/2026 11:37

Rau cải cúc từ lâu đã được mệnh danh là "rau hoàng đế" bởi hương vị đặc trưng và giá trị dinh dưỡng vượt trội.

Rau cải cúc là một loại rau vô cùng quen thuộc, có thể chế biến thành nhiều món ăn như: Xào, luộc, nấu canh,... Loại rau này rất lành tính nên phù hợp với mọi lứa tuổi. Không chỉ ngon, rau cải cúc còn là một vị thuốc trị bệnh hiệu nghiệm mà bạn không thể bỏ qua!

Đừng coi thường bó rau vài nghìn đồng, nó chính là 'thần dược' bảo vệ tim phổi cho cả nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm của rau cải cúc

Rau cải cúc hay còn được gọi với nhiều cái tên khác như: Rau cúc, đồng hao, rau cúc tần ô,... Đây là loại cây có thân mọc thẳng, nhẵn, có chiều cao từ 50 - 80cm. Lá cây ôm vào thân, phiến lá xẻ như hình lông chim, ngọn lá nở rộng và có răng cưa. Hoa cải cúc có màu vàng, mọc ở đầu cành.

Cải cúc có thể được phân biệt với các loại rau khác bằng mùi thơm đặc biệt, vị ngọt nhạt, hơi đắng, the, mùi thơm, tính mát. Không chỉ ngon, rau còn chứa đến 5.57% carbohydrate, 1.85% protein, 0.43% chất béo. Ngoài ra, nó cũng là nguồn cung cấp dồi dào các loại vitamin A, B, C,... cùng nhiều loại khoáng chất khác.

Đừng coi thường bó rau vài nghìn đồng, nó chính là 'thần dược' bảo vệ tim phổi cho cả nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau cải cúc 

Giúp an thần và cải thiện chất lượng giấc ngủ

Trong rau cải cúc chứa nhiều vitamin, axit amin và các khoáng chất có khả năng làm dịu hệ thần kinh trung ương. Những người thường xuyên gặp tình trạng căng thẳng, lo âu hoặc mất ngủ có thể sử dụng rau cải cúc như một liệu pháp hỗ trợ tâm trí. Một bát canh cải cúc ấm nóng vào buổi tối không chỉ giúp ổn định cảm xúc, hạ hỏa mà còn hỗ trợ đưa cơ thể vào giấc ngủ sâu và ngon hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Tác dụng trị ho và tiêu đờm hiệu quả

Nhờ tính mát và khả năng kháng khuẩn tự nhiên, loại rau này giúp làm dịu cổ họng, giảm tình trạng viêm nhiễm và hỗ trợ tống xuất đờm ra ngoài dễ dàng. Khi bị ho dai dẳng, bạn có thể dùng rau cải cúc sắc lấy nước uống hoặc nấu cháo để giúp thông phổi, giảm nhẹ các triệu chứng cảm cúm và viêm họng mà không cần lạm dụng quá nhiều thuốc tây.

Đừng coi thường bó rau vài nghìn đồng, nó chính là 'thần dược' bảo vệ tim phổi cho cả nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân và đào thải mỡ thừa

Với hàm lượng calo cực thấp nhưng lại giàu nước và chất xơ, cải cúc là thực phẩm lý tưởng cho những ai đang thực hiện chế độ ăn kiêng. Các hợp chất thực vật trong rau tần ô có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đào thải các chất béo dư thừa ra khỏi cơ thể thông qua hệ bài tiết. Việc ăn cải cúc thường xuyên giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó kiểm soát cân nặng và duy trì vóc dáng thon gọn một cách bền vững.

Điều hòa huyết áp và tốt cho tim mạch

Rau cải cúc chứa một lượng kali đáng kể cùng các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thành mạch máu. Kali đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng điện giải, giúp thư giãn các mạch máu và giảm áp lực lên hệ thống tim mạch, từ đó hỗ trợ ổn định chỉ số huyết áp cho người cao tuổi. Ngoài ra, tinh dầu trong cải cúc cũng góp phần cải thiện lưu thông máu, ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.

Đừng coi thường bó rau vài nghìn đồng, nó chính là 'thần dược' bảo vệ tim phổi cho cả nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa tình trạng phù nề và lợi tiểu

Nếu bạn thường xuyên gặp phải tình trạng cơ thể tích nước hoặc phù nề tay chân, rau cải cúc có thể là giải pháp tự nhiên hiệu quả. Nhờ chứa các hợp chất giúp lợi tiểu, cải cúc kích thích thận đào thải lượng muối và nước dư thừa ra ngoài thông qua nước tiểu. Quá trình này không chỉ giúp giảm sưng phù mà còn góp phần thanh lọc thận, loại bỏ các độc tố tích tụ trong cơ thể, giúp da dẻ trở nên hồng hào và khỏe mạnh hơn.

Bí quyết ăn uống với rau cải cúc 

Chọn rau tươi và sạch: Ưu tiên mua rau cải cúc từ nguồn tin cậy, đảm bảo không chứa thuốc trừ sâu hay hóa chất độc hại.

Đừng coi thường bó rau vài nghìn đồng, nó chính là 'thần dược' bảo vệ tim phổi cho cả nhà - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Chế biến nhẹ nhàng: Các món luộc, hấp hoặc nấu canh là phương pháp giữ nguyên dưỡng chất trong rau. Tránh xào quá lâu hoặc nấu ở nhiệt độ cao kéo dài.

Kết hợp thực phẩm đa dạng: Rau cải cúc có thể kết hợp trong các món ăn như cháo, canh với thịt, đậu phụ hoặc ngũ cốc để cung cấp đủ dinh dưỡng cho mẹ và bé.

Không ăn quá nhiều một lần: Mỗi ngày nên ăn vừa phải, khoảng 50-100g rau cải cúc để tránh tình trạng đầy hơi hoặc dị ứng nếu cơ thể nhạy cảm.

Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế: Nếu mẹ có các vấn đề sức khỏe đặc biệt như bệnh tiêu hóa, dị ứng hoặc đang dùng thuốc, cần tham khảo bác sĩ trước khi bổ sung cải cúc thường xuyên.

Tác dụng bất ngờ của rau cải cúc với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Tác dụng bất ngờ của rau cải cúc với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải cúc là loại rau rất phổ biến và quen thuộc với mọi người. Loại rau này thường được dùng để chế biến các món xào, nấu, luộc, nấu cháo... cho cả người già và trẻ nhỏ. Vậy ăn rau cải cúc có tác dụng gì cho sức khỏe?

Xem thêm
Từ khóa:   cải cúc công dụng của cải cúc dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc