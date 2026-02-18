Đừng coi thường bó rau vài nghìn đồng, nó chính là "thần dược" bảo vệ tim phổi cho cả nhà

Rau cải cúc là một loại rau vô cùng quen thuộc, có thể chế biến thành nhiều món ăn như: Xào, luộc, nấu canh,... Loại rau này rất lành tính nên phù hợp với mọi lứa tuổi. Không chỉ ngon, rau cải cúc còn là một vị thuốc trị bệnh hiệu nghiệm mà bạn không thể bỏ qua!

Cải cúc có thể được phân biệt với các loại rau khác bằng mùi thơm đặc biệt, vị ngọt nhạt, hơi đắng, the, mùi thơm, tính mát. Không chỉ ngon, rau còn chứa đến 5.57% carbohydrate, 1.85% protein, 0.43% chất béo. Ngoài ra, nó cũng là nguồn cung cấp dồi dào các loại vitamin A, B, C,... cùng nhiều loại khoáng chất khác.

Rau cải cúc hay còn được gọi với nhiều cái tên khác như: Rau cúc, đồng hao, rau cúc tần ô,... Đây là loại cây có thân mọc thẳng, nhẵn, có chiều cao từ 50 - 80cm. Lá cây ôm vào thân, phiến lá xẻ như hình lông chim, ngọn lá nở rộng và có răng cưa. Hoa cải cúc có màu vàng, mọc ở đầu cành.

Công dụng của rau cải cúc

Giúp an thần và cải thiện chất lượng giấc ngủ

Trong rau cải cúc chứa nhiều vitamin, axit amin và các khoáng chất có khả năng làm dịu hệ thần kinh trung ương. Những người thường xuyên gặp tình trạng căng thẳng, lo âu hoặc mất ngủ có thể sử dụng rau cải cúc như một liệu pháp hỗ trợ tâm trí. Một bát canh cải cúc ấm nóng vào buổi tối không chỉ giúp ổn định cảm xúc, hạ hỏa mà còn hỗ trợ đưa cơ thể vào giấc ngủ sâu và ngon hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Tác dụng trị ho và tiêu đờm hiệu quả

Nhờ tính mát và khả năng kháng khuẩn tự nhiên, loại rau này giúp làm dịu cổ họng, giảm tình trạng viêm nhiễm và hỗ trợ tống xuất đờm ra ngoài dễ dàng. Khi bị ho dai dẳng, bạn có thể dùng rau cải cúc sắc lấy nước uống hoặc nấu cháo để giúp thông phổi, giảm nhẹ các triệu chứng cảm cúm và viêm họng mà không cần lạm dụng quá nhiều thuốc tây.

Hỗ trợ giảm cân và đào thải mỡ thừa

Với hàm lượng calo cực thấp nhưng lại giàu nước và chất xơ, cải cúc là thực phẩm lý tưởng cho những ai đang thực hiện chế độ ăn kiêng. Các hợp chất thực vật trong rau tần ô có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đào thải các chất béo dư thừa ra khỏi cơ thể thông qua hệ bài tiết. Việc ăn cải cúc thường xuyên giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó kiểm soát cân nặng và duy trì vóc dáng thon gọn một cách bền vững.

Điều hòa huyết áp và tốt cho tim mạch

Rau cải cúc chứa một lượng kali đáng kể cùng các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thành mạch máu. Kali đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng điện giải, giúp thư giãn các mạch máu và giảm áp lực lên hệ thống tim mạch, từ đó hỗ trợ ổn định chỉ số huyết áp cho người cao tuổi. Ngoài ra, tinh dầu trong cải cúc cũng góp phần cải thiện lưu thông máu, ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.

Ngăn ngừa tình trạng phù nề và lợi tiểu

Nếu bạn thường xuyên gặp phải tình trạng cơ thể tích nước hoặc phù nề tay chân, rau cải cúc có thể là giải pháp tự nhiên hiệu quả. Nhờ chứa các hợp chất giúp lợi tiểu, cải cúc kích thích thận đào thải lượng muối và nước dư thừa ra ngoài thông qua nước tiểu. Quá trình này không chỉ giúp giảm sưng phù mà còn góp phần thanh lọc thận, loại bỏ các độc tố tích tụ trong cơ thể, giúp da dẻ trở nên hồng hào và khỏe mạnh hơn.

Bí quyết ăn uống với rau cải cúc

Chọn rau tươi và sạch: Ưu tiên mua rau cải cúc từ nguồn tin cậy, đảm bảo không chứa thuốc trừ sâu hay hóa chất độc hại.

Chế biến nhẹ nhàng: Các món luộc, hấp hoặc nấu canh là phương pháp giữ nguyên dưỡng chất trong rau. Tránh xào quá lâu hoặc nấu ở nhiệt độ cao kéo dài.

Kết hợp thực phẩm đa dạng: Rau cải cúc có thể kết hợp trong các món ăn như cháo, canh với thịt, đậu phụ hoặc ngũ cốc để cung cấp đủ dinh dưỡng cho mẹ và bé.

Không ăn quá nhiều một lần: Mỗi ngày nên ăn vừa phải, khoảng 50-100g rau cải cúc để tránh tình trạng đầy hơi hoặc dị ứng nếu cơ thể nhạy cảm.

Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế: Nếu mẹ có các vấn đề sức khỏe đặc biệt như bệnh tiêu hóa, dị ứng hoặc đang dùng thuốc, cần tham khảo bác sĩ trước khi bổ sung cải cúc thường xuyên.