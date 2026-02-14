Ngỡ là rau gia vị "cho không" ở chợ Việt, ai ngờ lại là vị thuốc quý ngang nhân sâm

Cây tía tô có lá màu xanh đậm và gân màu đỏ tía. Nhiều bằng chứng đã cho thấy cây tía tô dường như có khả năng chữa bệnh trong điều trị ngộ độc thực phẩm, cúm và virus đường hô hấp, hen suyễn, tiểu đường và bệnh tim. các đặc tính bảo vệ tim mạch, bảo vệ thần kinh và chống trầm cảm.

Đây là công dụng phổ biến nhất của lá tía tô. Với tính ấm và chứa nhiều tinh dầu (menthol, perilla aldehyde), lá tía tô giúp kích thích tiết mồ hôi, giãn mạch máu ngoại vi và làm thông thoáng đường hô hấp. Khi bị cảm mạo, một bát cháo hành tía tô nóng hoặc một ly nước lá tía tô đun sôi sẽ giúp cơ thể thải độc, hạ sốt và giảm nhanh các triệu chứng nhức đầu, sổ mũi chỉ sau một đêm.

Giảm các triệu chứng bệnh Gout

Lá tía tô được coi là "khắc tinh" của bệnh Gout. Trong lá tía tô chứa 4 hợp chất có khả năng ức chế enzyme xanthine oxidase – tác nhân chính thúc đẩy sự hình thành axit uric trong máu. Việc uống nước lá tía tô thường xuyên hoặc ngâm chân bằng nước lá tía tô đặc giúp giảm sưng viêm, giảm đau nhức các khớp và ngăn ngừa các cơn đau Gout cấp tính tái phát.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa và giảm đau dạ dày

Lá tía tô có chứa chất glucosid và tanin, giúp chống viêm, làm se vết loét và giảm tình trạng tiết axit dư thừa trong dạ dày. Đối với những người hay bị đầy hơi, khó tiêu hoặc đau dạ dày mãn tính, tinh dầu trong tía tô giúp làm dịu cơ trơn ống tiêu hóa, giảm co thắt và cải thiện chức năng của hệ vi sinh đường ruột một cách tự nhiên.

Kiểm soát dị ứng và hen suyễn

Các nghiên cứu khoa học cho thấy chiết xuất từ lá tía tô có khả năng ức chế sự giải phóng histamine – chất gây ra các phản ứng dị ứng, mẩn ngứa và mề đay. Đối với bệnh nhân hen suyễn, lá tía tô giúp làm tăng lưu lượng khí qua phổi và cải thiện chức năng hô hấp nhờ vào các hợp chất chống viêm mạnh mẽ, giúp người bệnh dễ thở hơn trong các đợt giao mùa.

Ảnh minh họa: Internet

Một số bài thuốc dân gian từ lá tía tô

Giải cảm: Dùng một nắm lá tía tô tươi, 3 lát gừng, 2 củ hành thái nhỏ. Đập thêm một quả trứng gà vào cháo nóng, trộn đều và ăn khi còn nóng để ra mồ hôi, hạ sốt.

Chữa đầy hơi, đau bụng: Giã nát một nắm lá tía tô với ít muối, vắt lấy nước uống.

Chữa ho, tức ngực: Dùng rễ cây dâu bóc trắng và lá tía tô, nấu với lượng nước vừa đủ đến khi còn một chén, chắt ra uống ấm.

Theo các bác sĩ y học cổ truyền, lá tía tô là dược liệu lành tính, dễ sử dụng, nhưng cần dùng đúng liều lượng và đúng thể trạng để phát huy hiệu quả tốt nhất. Kết hợp lá tía tô trong chế độ ăn, sinh hoạt hàng ngày không chỉ giúp tăng sức đề kháng, thanh lọc cơ thể, mà còn góp phần phòng ngừa nhiều bệnh lý mạn tính.