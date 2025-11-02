4 trường hợp cần thận trọng khi uống nước lá tía tô nếu không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng

Tía tô (Perilla frutescens) là loại cây thân thảo cao từ 0,5 đến 1 mét, thân cây và lá có thể mang màu tím hoặc xanh lục đặc trưng. Lá tía tô có hình trứng hoặc hình tim, hai mặt có màu sắc khác biệt: mặt trên xanh và mặt dưới tím hoặc xanh tía. Đây là loại cây ưa ánh sáng và đất ẩm, thường trồng bằng hạt hoặc cành giâm. Tía tô có 2 loại chính: loại lá xanh và lá tím, được biết đến với nhiều công dụng trong ẩm thực và y học dân gian.

Ở Nhật Bản, tía tô còn được gọi là “shiso”, được sử dụng rộng rãi trong các món ăn và sản xuất dầu tía tô. Dầu này nổi tiếng với công dụng làm thuốc và tăng cường vị giác cho các loại thực phẩm như kẹo và nước sốt. Ngoài ra, tía tô còn có công dụng làm nguyên liệu trang trí trong cả món ngọt và món mặn, nhờ mùi vị nhẹ nhàng pha trộn giữa bạc hà, hồi và thì là.

Lá tía tô không chỉ làm tăng hương vị cho nhiều món ăn châu Á như súp, salad hay sushi, mà còn là nguồn dồi dào acid béo omega-3 và các hợp chất chống oxy hóa quan trọng cho sức khỏe.

Người không nên uống nước lá tía tô

Người bị cao huyết áp

Đối với những người đang phải kiểm soát bệnh cao huyết áp, việc duy trì huyết áp ổn định là vô cùng quan trọng để ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ, đau tim và suy thận. Do đó, việc sử dụng nước tía tô, đặc biệt là dưới dạng nước ép hoặc trà đậm đặc, có thể gây cản trở cho việc kiểm soát huyết áp và làm tăng nguy cơ gặp phải các biến chứng sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị tiểu đường

Nước lá tía tô có thể có tác động đến lượng đường trong máu, có khả năng làm tăng mức đường huyết. Đối với những người đang kiểm soát bệnh tiểu đường, việc duy trì mức đường huyết ổn định là rất quan trọng để ngăn ngừa các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng. Do đó, việc sử dụng nước lá tía tô có thể gây trở ngại cho việc kiểm soát đường huyết và làm phức tạp thêm việc quản lý bệnh tiểu đường.

Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng

Nước lá tía tô chứa các hợp chất có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm tăng tiết axit dịch vị. Axit dư thừa có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày đã bị viêm loét, gây ra các triệu chứng như đau bụng, ợ chua, buồn nôn và thậm chí là chảy máu dạ dày. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, việc sử dụng tía tô có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm loét và dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị rối loạn tiêu hóa

Các hợp chất có trong nước lá tía tô, mặc dù có thể kích thích tiêu hóa ở một số người, nhưng cũng có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và ruột ở những người khác, đặc biệt là những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Sự kích ứng này có thể dẫn đến sản xuất quá mức khí trong đường tiêu hóa, gây ra cảm giác đầy hơi và chướng bụng. Ngoài ra, một số thành phần trong nước lá tía tô có thể làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, dẫn đến cảm giác khó tiêu và đầy bụng sau khi ăn.