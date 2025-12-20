CHAGEE hoàn thiện hiện diện tại Việt Nam bằng chuỗi cửa hàng ở những vị trí đắc địa TP.HCM

Theo đó, CHAGEE đồng loạt đưa vào hoạt động hai flagship store tại đường Đồng Khởi và mPlaza, cùng một concept store trên đường Lý Tự Trọng - những vị trí được xem là "trái tim" của trung tâm thành phố.

Sự kiện được xem là lời chào chính thức và toàn diện của CHAGEE sau thời gian vận hành thử nghiệm, mở ra một giai đoạn mới trong hành trình gắn bó với cộng đồng yêu trà Việt.

Việc lựa chọn các địa điểm mang tính biểu tượng cho thấy định hướng đầu tư nghiêm túc, bền vững và dài hạn của thương hiệu tại Việt Nam, thay vì tiếp cận ngắn hạn theo xu hướng thị trường.

Trong khuôn khổ chương trình Grand Opening diễn ra từ ngày 19 đến 21/12/2025, CHAGEE triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm và ưu đãi dành cho khách hàng, tạo nên không khí lễ hội sôi động nhưng vẫn giữ được tinh thần tinh tế - đặc trưng của thương hiệu trà hiện đại.

Khách hàng có thể tham gia nhiều hoạt động tương tác như Pickleball Booth, chụp ảnh lấy liền Instax, trải nghiệm khu trưng bày Giant Cup tại Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các hoạt động check-in và kết nối trên mạng xã hội.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là hoạt động "Tear and Win" với nhiều phần quà được thiết kế riêng cho dịp khai trương. Toàn bộ chương trình được xây dựng xoay quanh yếu tố trải nghiệm và cảm xúc, phản ánh định hướng nhất quán của CHAGEE trong việc tạo dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố khuyến mại.

Các sản phẩm của CHAGEE sử dụng lá trà nguyên bản được pha mới mỗi ngày, không hương liệu nhân tạo trong nền trà, không chất tạo ngọt nhân tạo và không chất béo chuyển hóa.

Lấy cảm hứng từ văn hóa trà phương Đông, CHAGEE theo đuổi triết lý tôn vinh giá trị nguyên bản của lá trà, đồng thời được tái định hình bằng tư duy hiện đại để phù hợp với nhịp sống đô thị.

Theo đại diện CHAGEE, đằng sau mỗi ly trà là quy trình vận hành khắt khe cùng đội ngũ barista được đào tạo bài bản, không chỉ về kỹ thuật pha chế mà còn về tinh thần làm nghề. Mỗi cửa hàng CHAGEE được thiết kế như một không gian thưởng trà hiện đại, nơi khách hàng có thể chậm lại một nhịp, tận hưởng khoảng lặng giữa nhịp sống đô thị hối hả.

Việt Nam được CHAGEE đánh giá là thị trường mang ý nghĩa đặc biệt, nơi hội tụ nền văn hóa trà lâu đời cùng một thế hệ người tiêu dùng trẻ, cởi mở và sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới. Theo đại diện thương hiệu, sự hiện diện của CHAGEE tại Việt Nam không chỉ là bước phát triển kinh doanh, mà còn thể hiện sự trân trọng đối với di sản trà bản địa và cam kết đồng hành lâu dài cùng thị trường.

Bà Võ Thị Thiên Nga - Tổng Giám đốc CHAGEE Việt Nam

Chia sẻ về cột mốc này, bà Võ Thị Thiên Nga - Tổng Giám đốc CHAGEE Việt Nam, cho biết: "CHAGEE xem Việt Nam không chỉ là một thị trường, mà là một cộng đồng và một nền văn hóa mà thương hiệu mong muốn trở thành một phần trong đó. Toàn bộ đội ngũ CHAGEE Việt Nam đều là người Việt, được đào tạo bài bản và trao quyền để lan tỏa những giá trị cốt lõi của thương hiệu mỗi ngày".

Song song với hoạt động kinh doanh, CHAGEE cũng chú trọng triển khai các sáng kiến hướng đến cộng đồng. Từ việc hỗ trợ các cộng đồng trồng trà, tham gia hoạt động cứu trợ thiên tai, đến mô hình Signing Store - cửa hàng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, tạo cơ hội việc làm cho người Điếc và người Khiếm thính...