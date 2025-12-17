Không ngờ loại quả rẻ tiền nhưng mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Dưa leo là thực phẩm ít calo nhưng giàu nước, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Trong 100g dưa leo có hàm lượng nước chiếm tới 95-97%, cùng với các vitamin nhóm B, vitamin C, kali, mangan và chất xơ tự nhiên. Nhờ đó, dưa leo mang lại nhiều tác dụng tích cực cho sức khỏe.

Hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón: Dưa leo chứa nhiều nước và chất xơ, trong đó có pectin - một loại chất xơ hòa tan giúp tăng nhu động ruột. Việc bổ sung dưa leo vào thực đơn hàng tuần góp phần cải thiện tiêu hóa, giảm đầy hơi, ợ chua và hỗ trợ phòng ngừa táo bón. Ngoài ra, sử dụng dưa leo với lượng vừa phải còn giúp nuôi dưỡng hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Bổ sung nước, giải nhiệt cho cơ thể: Với hàm lượng nước cao, dưa leo giúp bù nước hiệu quả, đặc biệt trong những ngày nắng nóng hoặc sau khi vận động nhiều. Nước ép dưa leo hay các món canh từ dưa leo giúp giải khát, làm mát cơ thể và hạn chế tình trạng mất nước.

Ăn dưa leo có tác dụng gì?

Dưa leo không chỉ là một loại thực phẩm phổ biến mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm:

Tốt cho sức khỏe tim mạch: Dưa leo được biết đến với khả năng ổn định nồng độ cholesterol trong máu, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nguồn kali, magiê và chất xơ phong phú trong dưa leo đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp. Ngoài ra, thành phần sterols trong dưa leo có khả năng chống oxy hóa tại khu vực động mạch, giúp làm giảm nguy cơ các vấn đề về huyết áp và tim mạch.

Ngăn ngừa ung thư: Dưa leo chứa nhiều loại vitamin như A, B và C, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch. Điều này giúp chống lại sự tấn công từ các tác nhân có hại, giảm nguy cơ mắc bệnh và ung thư.

Cải thiện tâm trạng: Các vitamin nhóm B trong dưa leo, bao gồm B1, B5 và B7, có tác dụng tích cực đối với hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi và lo lắng. Việc thưởng thức nước ép dưa leo sau những giờ làm việc căng thẳng có thể giúp bạn cảm thấy thư giãn và lấy lại năng lượng.

Góp phần điều hòa huyết áp: Mất cân bằng giữa natri và kali là một trong những nguyên nhân phổ biến gây tăng huyết áp. Dưa leo chứa hàm lượng kali đáng kể, giúp hỗ trợ cân bằng điện giải và ổn định huyết áp. Vì vậy, loại quả này thường được khuyến nghị trong chế độ ăn của người bị cao huyết áp.

Hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da: Nhờ ít calo nhưng giàu chất xơ, dưa leo thường được lựa chọn trong các chế độ ăn kiêng, salad hoặc nước detox. Bên cạnh đó, dưa leo chứa axit pantothenic (vitamin B5) có tác dụng hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn, giúp da phục hồi và giảm thâm. Uống nước ép dưa leo 2-3 lần mỗi tuần hoặc sử dụng dưa leo tươi đắp mặt nạ là cách làm đẹp được nhiều người áp dụng.

Lưu ý khi kết hợp với các loại thực phẩm khác

Hạn chế sử dụng dưa leo cùng với các nhóm thực phẩm như cà chua, cam, chanh, quýt, cần tây,... để tránh làm giảm hiệu quả hấp thụ vitamin C do các men phân giải của dưa leo. Ngoài ra, không nên kết hợp dưa leo với nấm vì có thể tạo ra độc tố.

Cải bó xôi và dưa leo thường được sử dụng trong các loại nước ép detox. Tuy nhiên, kết hợp hai loại thực phẩm này có thể làm giảm hoạt tính vốn có của rau cải bó xôi do vitamin C bị phá hủy. Đồng thời, sử dụng cùng lúc hai loại thực phẩm này cũng có thể gây ra tình trạng khó tiêu.