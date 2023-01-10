Cách muối dưa leo (dưa chuột) chua ngọt ăn liền như thế nào?

Vị chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn của món dưa leo chua ngọt (nhiều vùng còn gọi là dưa chuột) mà kết hợp với thịt luộc, ốc luộc hay đơn giản là cơm nóng cũng rất kích thích vị giác. Đặc biệt trong dịp Tết, dưa leo chua ngọt là một món chống ngấy cực kỳ tốt đối với những món chiên nhiều dầu mỡ nữa đấy! Các chị em còn chần chừ gì mà không cùng bắt tay ngay vào thử sức cùng món dưa leo muối chua ngọt , giòn ngon ăn liền, siêu hấp dẫn này thôi nào?!

Để làm 1 hũ dưa leo chua ngọt bạn cần có những nguyên liệu sau:

- Tỏi, nước mắm, đường, ớt quả, chanh.

- Rau thơm.

Các bước tiến hành muối dưa leo (dưa chuột) chua ngọt ăn liền đơn giản

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

- Nếu quả dưa leo nhỏ, non thì bạn có thể để nguyên quả để muối. Tuy nhiên, như vậy thì sẽ mất khoảng 1 tuần bạn mới có thể ăn được. Để ăn liền thì bạn nên thái dưa leo ra thành những lát mỏng hoặc thành khúc, như vậy thấm gia vị sẽ nhanh hơn.

Công đoạn làm sạch và thái dưa leo!

- Sau khi ngâm dưa leo qua nước muối khoảng 5 phút, thì bạn rửa sạch, để ráo.

- Tiếp theo thái thành những lát vừa ăn, thài hình tròn, hình chữ nhật,… là tùy theo sở thích của bạn nhé.

Bước 2: Pha hỗn hợp nước muối ngâm dưa leo

Món dưa leo chua ngọt ngon hay dở phụ thuộc rất nhiều vào hỗn hợp nước muối ngâm. Theo đó, để dưa leo có vị chua chua, ngọt thanh thì hãy pha nước muối ngâm theo công thức sau đây:

- Tiến hành cho muối, giấm, đường, nước lọc và chút bột nghệ để tạo màu cho đẹp mắt đồng thời giúp dưa leo lên men nhanh hơn.

- Sau đó, bạn nấu hỗn hợp này sôi lên cho các nguyên liệu hòa tan vào nhau.

- Tiếp đến nêm nếm, nếu thấy có vị hơi mằn mặn, ngòn ngọt, chua nhẹ thì tắt bếp và đợi cho nguội bớt là được.

Bước 3: Muối dưa leo chua ngọt

Muối dưa leo tươi giòn cùng nước mắm đậm đà hương vị!

- Trước hết, bạn cần chuẩn bị một cái hũ sành, rửa sạch, tráng nước sôi, phơi khô.

- Sau đó xếp dưa leo vào vào hũ và đổ nước ngâm vào ngập mặt dưa, dùng một bịch nước lọc, hoặc cái chén chèn xuống cho dưa chìm hoàn toàn trong nước.

- Muối dưa ở nhiệt phòng sau 2 - 3 ngày là có thể dùng được, phần dưa ăn không hết thì nên cho vào bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

- Dưa chua ngọt bạn chỉ nên ăn sau 1-2 ngày khi nó đã chín, lúc này dưa có vị chua chua, ngọt ngọt vừa phải, đồng thời còn giòn giòn cực kỳ kích thích vị giác. Nếu để dưa leo muối lâu quá sẽ rất chua, không còn ngon.

Ngoài ăn với thịt luộc, bún tươi, thì món này có thể ăn kèm với bánh chưng cũng rất ngon. Vị “chua, ngọt” thấm với độ giòn, sống của dưa leo sẽ khiến bạn nhớ mãi không thôi.

Thành phẩm

Món dưa leo chua ngọt giòn ngon ăn liền, chuẩn hao cơm tại nhà!

Nếu dưa leo chua ngọt đạt các tiêu chuẩn sau thì bạn đã thành công với cách làm món này rồi đấy:

- Có màu sắc bắt mắt, vỏ xanh của dưa leo và hơi vàng màu của nghệ.

- Ăn có vị chua chua, ngọt ngọt, không quá mặn.

- Ăn vào cảm thấy dưa leo có độ giòn dai nhất định, đảm bảo thực khách nào cũng sẽ thích mê cái hương vị này nhé!

Mẹo chọn mua dưa leo ngon, chất lượng

- Hình dáng: Chọn quả dưa có dáng thon dài, đều nhau, thẳng, cầm lên thấy chắc tay, tránh chọn những trái phần bụng phình to, hay đầu và đuôi nhỏ. Ngoài ra, không nên chọn trái có kích cỡ quá to hay quá nhỏ vì chúng có thể bị đắng.

- Vỏ dưa chuột: Nên chọn trái có vỏ nguyên vẹn, không có vết thâm đen hay bị ố vàng, bên ngoài da còn phủ một lớp phấn trắng, tốt nhất là có những nốt sần nhỏ trên thân thì nên mua.

- Màu sắc: Chọn dưa chuột có màu xanh đều. Tránh chọn những trái có màu vàng nhạt hay màu xanh quá đậm vì chúng thường bị hỏng hoặc bị phun thuốc.

- Cuống dưa chuột: Phần đầu dưa chuột còn cuống, tươi và phần đuôi còn núm hoa chưa rụng là dưa non, tươi, ăn vào ngọt hơn những loại còn lại.

Bên cạnh đó, ngoài món dưa leo muối chua ngọt, giòn ngon này, các chị em cũng có thể "biến tấu" dưa leo thành nhiều món ăn đa dạng khác nhau trong dịp Tết này như: món nộm gà dưa leo, kim chi dưa leo, nộm dạ dày dưa leo… những món ăn vừa giàu chất dinh dưỡng, dồi dào chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa đường ruột đấy nhé!

Trên đây là chi tiết cách muối dưa leo (dưa chuột) chua ngọt ăn liền siêu giòn ngon, bắt vị và đơn giản tại nhà. Tết này mà có món dưa muối tươi ngon, hấp dẫn như này trên bàn ăn toàn thịt thà, dầu mỡ thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!