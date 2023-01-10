Quý Mão 2023 là năm con gì? Mệnh gì? Tất tần tật về mệnh Quý Mão 2023 mà bạn cần biết!

Mỗi người sinh ra đều có một bản mệnh và tướng số riêng. Đó là một điều vô cùng huyền bí mà chỉ có phong thủy mới giải thích được. Trải qua hàng ngàn năm, học thuyết này được chứng minh và áp dụng vào mọi khía cạnh trong cuộc sống.

Tính theo lịch Vạn Niên, năm 2023 là năm Quý Mão hay năm con Mèo (xếp vị trí thứ 4 trong 12 con giáp), được tính theo lịch dương từ ngày 22/01/2023 đến hết ngày 09/02/2024. Đây là năm con Mèo, còn đối với lịch của người Trung Quốc thì năm 2023 là năm con Thỏ.

Việc hiểu rõ về vận mệnh như 2023 mệnh gì, hợp màu gì, năm 2023 là năm con giáp gì, năm 2023 hợp tuổi gì …nhiều người có thể dễ dàng đưa ra quyết định giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Về Thiên Can, Quý sẽ tương hợp với Mậu, tương hình với Đinh, Kỷ. Còn về Địa Chi, Mão tam hợp là Hợi – Mão – Mùi và tứ hành xung là Tý – Ngọ - Mão – Dậu.

Người tuổi Mão thường rất thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn, nhìn xa trông rộng. Họ có tính cách nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, khả năng thích nghi với hoàn cảnh rất tốt, chịu đựng được những áp lực của công việc và cuộc sống. Nếu gặp phải những vấn đề khó khăn, họ cũng sẽ giải quyết được êm xuôi.

Năm 2023 mệnh gì?

Bình an, khó khăn hay thuận lợi, tất cả đều được giải thích theo bản mệnh của mỗi người. Vậy, sinh năm 2023 mệnh gì, câu trả lời là Kim (Kim Bạch Kim).

Người sinh năm Quý Mão 2023 thuộc mệnh Kim, cụ thể là Kim Bạch Kim, tức là vàng pha bạc. Kim Bạch Kim là dạng kim loại đã qua quá trình luyện kim, chiết tách để trở thành kim loại nguyên chất, hoàn hảo. Bởi vậy nó hội tụ cao nhất các thuộc tính của kim loại, tinh khiết vô cùng.

Theo quan niệm dân gian, những người mang mệnh này tâm tính thường quả quyết, rất bản lĩnh, cứng rắn, sống thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm.

Mệnh kim hợp mệnh gì? Theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì mệnh Kim sẽ tương sinh với mệnh Thổ, Thủy và tương khắc với mệnh Mộc, Hỏa.

Mệnh Kim hợp với màu gì? Người mệnh Kim hợp với các màu trắng, ghi, xám (màu bản mệnh) hoặc màu vàng, nâu đậm (màu tương sinh); đồng thời tương khắc với màu cam, tím, hồng.

Quý Mão sinh năm 2023 hợp với con số may mắn nào?

Con số hợp với Quý Mão:

Đối với nam Quý Mão: 6, 7, 2, 5, 8, 0, 1

Đối với nữ Quý Mão: 6, 7, 2, 5, 8, 0, 1

Con số khắc với Quý Mão:

Tuổi Quý Mão 2023 tương khắc với những số thuộc hàng Hỏa và Mộc. Đó là những số như 3, 4, 9.

Năm 2023 Sinh Con Có Tốt Không?

Nhiều cặp vợ chồng dự định sinh con vào năm sau băn khoăn rằng liệu năm 2023 sinh con có tốt không? Dưới đây là câu trả lời cho bạn:

Theo tử vi, nam sinh năm 2023 sẽ có sự nghiệp phát triển nhanh chóng, cuộc sống sung túc, đủ đầy, đạt được nhiều thành công về công danh, sự nghiệp.

Ngoài ra, theo tử vi thì nam sinh năm 2023 sẽ có sự nghiệp phát triển, cuộc sống đầy đủ, sung túc, đạt được nhiều thành công về công danh, sự nghiệp. Đặc biệt, vào thời kỳ trung vận thì họ lại càng gặp nhiều may mắn, tốt lành; hậu vận thì sống an nhàn, khá giả.

Còn về nữ sinh năm Quý Mão thì đường tình duyên tốt, có quý nhân phù trợ nên nhận được nhiều may mắn. Về tiền tài, công danh, sự nghiệp của họ thì đều có cơ hội phát triển.

Như vậy có thể thấy rằng, những người em bé được sinh vào năm 2023 (Quý Mão) sẽ có cuộc đời khá tốt đẹp và suôn sẻ.

Tích cách nữ Quý Mão 2023

Hình ảnh thuần khiết, loại bỏ tạp chất, không vướng bẩn của Kim Bạch Kim đã phần nào giải thích được tính cách của nữ Quý Mão.

Các cô gái mang trong mình nạp âm này thường là người rất vui vẻ, dễ thương, tràn đầy năng lượng trong mọi tình huống. Nữ 2023 rất được mọi người yêu quý vì nét tính cách này, sự đáng yêu của cô nàng luôn khiến đối phương muốn chở che.

Bề ngoài hòa đồng nhưng thật chất, nữ Quý Mão khá hướng nội. Họ rất dễ nhạy cảm và tổn thương bởi nhiều điều xung quanh. Đôi lúc hơi trầm tư, ẩn mình. Các cô nàng Quý Mão rất ghét chuyện cãi cọ, mâu thuẫn nên dễ nóng nảy, không thể chịu đựng người bất đồng ý kiến.

Tích cách nam Quý Mão 2023

Nam Quý Mão mệnh nạp âm Kim Bạch Kim có vẻ ngoài khá lạnh lùng, hơi chút cô độc và hiếm khi hòa hợp với mọi người. Thế nhưng, khi đã quen với họ, bạn sẽ thấy các chàng trai Quý Mão rất ấm áp.

Trong công việc, nam 2023 rất dứt khoát, mọi quyết định họ đưa ra thường không dễ thay đổi. Họ là một người có kế hoạch, biết mình thích gì và luôn biết cách nỗ lực để đạt mục tiêu bản thân.

Mọi khía cạnh trong cuộc sống, nam Quý Mão thường thiên về lý trí để giải quyết hơn là tình cảm. Việc sống nội tâm, ít khi bộc bạch khiến họ dễ bị tổn thương. Dù thế, gặp khó khăn, họ cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua chứ ít phụ thuộc vào người khác.

Nếu nữ sinh năm 2023 là người dễ thương, hòa đồng thì nam Quý Mão lại trái ngược. Nhìn chung, nam nữ tuổi Mão rất dễ bị tổn thương vì sống khá nội tâm và thích suy nghĩ hơn là trò chuyện, tâm sự với người khác.

Vật phẩm phong thuỷ hợp với tuổi Quý Mão sinh năm 2023

Thạch anh tóc vàng

Thạch anh tóc vàng là một trong những loại đá phong thủy được yêu thích nhất hiện nay. Thạch anh tóc vàng mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng cho người tuổi Quý Mão, giúp gia chủ gặp nhiều thành công trong cuộc sống.

Đá mắt hổ vàng nâu

Đá mắt hổ vàng nâu sẽ mang đến quyền lực, sức mạnh cho người đeo chúng. Đá mắt hổ vàng nâu thích hợp cho những người còn thiếu tự tin, cần nguồn năng lượng mạnh mẽ.

Tượng Mèo phong thuỷ mạ vàng

Mèo tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, nhiều tài năng. Mèo rất uyển chuyển , kiên nhẫn và biết chờ thời cơ để hành động. Tượng Mèo phong thuỷ mạ vàng được xem linh thú cát tường đối với người tuổi Quý Mão 2023.

Trên đây là lời giải đáp chi tiết cho mệnh số của người sinh năm Quý Mão 2023. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào hữu ích với bạn! Đồng thời cũng xin kính chúc các quý độc giả có một năm mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe và may mắn nhé!