Những lời chúc Tết bằng tiếng Anh ý nghĩa và ấm áp nhất!

1. Cheers to the New Year! May 2023 be an extraordinary one .

Chúc bạn 365 ngày sắp tới thật tuyệt vời.

3. Happy New Year! I hope all your dreams come true in 2023.

Chúc mừng năm mới! Tôi hy vọng tất cả những giấc mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực vào năm 2023.

Chúc bạn một năm mới tuyệt vời!

4. Wishing you a great year that begins with happiness and ends with that too. Happy New Year!

Chúc bạn một năm tuyệt vời, bắt đầu bằng hạnh phúc và kết thúc cũng bằng hạnh phúc. Chúc mừng năm mới!

5. Happy New Year! May your coming year be full of grand adventures and opportunities.

Chúc mừng năm mới! Chúc cho năm tới của bạn sẽ tràn ngập những cuộc phiêu lưu và cơ hội lớn.

6. Life is short. Dream big and make the most of 2023!

Cuộc đời ngắn ngủi. Hãy mơ lớn và tận dụng tối đa năm 2023!

7. Happy New Year! 2023 is the beginning of a new chapter. This is your year. Make your dream come true!

Chúc mừng năm mới! Năm 2023 là sự khởi đầu của một chương mới. Đây là năm của bạn. Hãy biến biến ước mơ của bạn thành hiện thực đi!

8. Life is an adventure that’s full of beautiful destinations. Wishing you many wonderful memories made in 2023.

Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu đầy những điểm đến tuyệt đẹp. Chúc bạn có được nhiều kỷ niệm tuyệt vời trong năm 2023.

9. Wishing you a Happy New Year, bursting with fulfilling and exciting opportunities. And remember, if opportunity doesn’t knock, build a door!

Chúc bạn một năm mới hạnh phúc, tràn ngập những cơ hội thành công và thú vị. Và hãy nhớ rằng, nếu cơ hội không gõ cửa, hãy tự tạo một cánh cửa cho mình!

Chúc bạn một năm mới đầy cơ hội và thành công!

10. May the New Year bring you happiness, peace, and prosperity. Wishing you a joyous 2023!

Cầu mong năm mới sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc, bình an và thịnh vượng. Chúc bạn một năm 2023 nhiều niềm vui!

11. It is time to forget the past and celebrate a new start. Happy New Year!

Đã đến lúc quên đi quá khứ và chào đón một khởi đầu mới. Chúc mừng năm mới!

12. Happy New Year! I hope all your endeavors in 2023 are successful.

Chúc mừng năm mới! Tôi hy vọng tất cả những nỗ lực của bạn trong năm 2023 đều thành công.

13. Happy New Year! Let’s toast to yesterday’s achievements and tomorrow’s bright future.

Chúc mừng năm mới! Hãy nâng ly vì những thành tựu của ngày hôm qua và chào mừng ngày mai tươi sáng!

14. Happy New Year! I hope all your dreams come true in 2023. Onwards and upwards!

Chúc mừng năm mới! Tôi hy vọng tất cả những ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực vào năm 2023. Hướng về phía trước và tiến lên nào!

15. Let your aspirations have wings so they may take you far in 2023.

Hãy để khát vọng của bạn được chắp cánh để chúng có thể đưa bạn tiến xa vào năm 2023.

16. Happy New Year! Best wishes for fun and adventures in 2023.

Chúc mừng năm mới! Dành tặng bạn những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm 2023 đầy thú vị và phiêu lưu.

17. Wishing you a fresh start with renewed energy and confidence throughout the New Year.

Chúc bạn có một khởi đầu mới với năng lượng tái tạo và sự tự tin trong suốt cả năm.

18. Happy New Year! May the worst days of your future be better than the best days of your past.

Chúc mừng năm mới! Chúc những ngày tồi tệ nhất trong tương lai sẽ còn tuyệt vời hơn những ngày tốt đẹp trong quá khứ.

19. Wishing you health, wealth, and happiness in the New Year ahead.

Chúc bạn nhiều sức khỏe, phú quý và hạnh phúc trong năm mới sắp tới.

Happy New Year!

20. Happy New Year! We might be apart today, but you’re always in my heart. Hope to see you soon!

Chúc mừng năm mới! Hôm nay chúng ta có thể xa nhau, nhưng bạn luôn ở trong trái tim tôi. Hi vọng sẽ được gặp bạn sớm.

21. Out with the old, in with the new! Sending you my best wishes for better days ahead in 2023!

Quên những điều cũ đi, đến với những điều mới nào! Gửi đến bạn lời chúc tốt đẹp nhất của tôi cho những ngày tuyệt vời hơn trong năm 2023 sắp tới!

22. Wishing you a very joyful New Year despite any difficult times.

Chúc bạn một cái Tết thật vui tươi dù cho có khó khăn gì đi nữa.

23. I wish you a very happy New Year! I know that this past year has been full of challenges so sending all my love and good wishes for better days ahead.

Tôi chúc bạn một năm mới thật hạnh phúc! Tôi biết rằng năm vừa qua có rất nhiều thử thách, vì vậy tôi gửi đến bạn tất cả tình yêu và lời chúc tốt đẹp cho những ngày tuyệt vời hơn phía trước.

24. May the closeness of your loved ones, family, and friends fill your heart with joy. Happy New Year!

Mong sự thân mật của người yêu, gia đình và bạn bè sẽ lấp đầy trái tim bạn với niềm vui. Chúc mừng năm mới!

25. Today 3 people ask me about you. I gave them your details and contact. They’ll be finding you soon. Their names are Happiness, Wealth and Love. Cheers.

Hôm nay có 3 người hỏi tôi về bạn và tôi đã giúp để họ tìm đến với bạn ngay. Tên của 3 người ấy là Hạnh phúc, Thịnh vượng và Tình yêu.

26. Let my deep wishes always surround the wonderful journey of your life. I hope in the coming year you will have a good health and smooth sailing life.

Hãy để những lời chúc sâu lắng của tôi luôn ở bên cạnh cuộc sống tuyệt vời của bạn. Tôi hy vọng trong năm tới bạn luôn khỏe mạnh và thuận buồm xuôi gió trong công việc.

Chúc bạn một năm mới thuận buồm xuôi gió!

27. Dear friend, you have made the past year very special and important for me. Having you around, every moment becomes special for me and I wish you all the best for the future.

Bạn thân mến, bạn đã biến năm vừa qua của tôi trở nên đáng nhớ và quan trọng. Có bạn bên cạnh, mọi khoảnh khắc đều trở nên đặc biệt với tôi và tôi chúc bạn những điều tốt đẹp nhất trong thời gian tới.

28. The new year is coming soon, procession lucky that into a satieties home, cable presents beyond measure, gold and silver full of cabinet, host grow rich, the man-child female young senior, happy together.

Năm hết tết đến, rước hên vào nhà, quà cáp bao la, một nhà no đủ, vàng bạc đầy tủ, gia chủ phát tài, già trẻ gái trai, xum vầy hạnh phúc.

Trên đây là tổng hợp những lời chúc Tết bằng tiếng Anh trọn vẹn, đầy ý nghĩa nhất cho năm Quý Mão 2023. Hy vọng với những lời chúc này, sẽ góp phần giúp các độc giả của Phụ nữ và Gia đình gửi trọn những lời yêu thương, những lời chúc may mắn đến gia đình, người thân và bạn bè của mình nhé!