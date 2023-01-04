Cách làm mứt dừa với gấc mang may mắn về cho cả gia đình nhân dịp năm mới

Chắc hẳn chị em đã quen thuộc với các món mứt dừa nhiều màu làm từ cà rốt hay rau dền. Vậy hôm nay, hãy cùng khám phá thêm một cách làm mứt dừa màu độc đáo không kém, đó là cách làm mứt dừa với quả gấc , đơn giản, dễ làm mà còn được cho là sẽ mang lại may mắn cho cả gia đình nữa đấy. Hãy cùng chúng tôi thử sức ngay thôi nào!

Nếu đã từng ăn xôi gấc, chị em sẽ thấy màu đỏ được tạo thành từ quả gấc rất tự nhiên, bắt mắt và mùi thơm dễ chịu phải không nào?! Đây là một trong những món ăn được yêu thích nhất đầu năm. Bên cạnh xôi gấc, chị em cũng có thể tận dụng màu đỏ từ loại quả này để làm món mứt dừa gấc đãi cả nhà và khách quý nhân dịp đầu xuân nữa đấy.

Bên cạnh ý nghĩa may mắn, gấc cũng có nhiều lợi ích đối với sức khỏe như cơm gấc chứa màu đỏ của lycopene - thành phần chủ yếu là beta-carotene có khả năng chống oxy hóa rất cao. Chất này còn giúp ngăn chặn các bệnh lý ở phổi, tim, thần kinh và các mạch máu. Với những tác dụng tuyệt vời như vậy thì chẳng có lý do gì chị em từ chối thêm gấc vào món mứt dừa của mình phải không nào? Vậy thì hãy bắt tay ngay với cách làm mứt dừa với gấc “đơn giản như đang giỡn” sau đây nhé.

Cách làm mứt dừa gấc chuẩn đẹp ngon và đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

2 trái dừa bánh non

700g đường kính trắng

¼ quả gấc

1 muỗng cafe rượu trắng

180ml sữa tươi

Các bước tiến hành làm mứt dừa gấc

Bước 1: Sơ chế dừa

Công đoạn nạo sạch và bào cùi dừa!

- Đầu tiên, cùi dừa mua về, bạn tiến hành nạo thành các sợi mỏng bằng dao bào, đem rửa sạch để loại bỏ phần dầu dừa. Với cách làm mứt dừa gấc này, chị em chú ý rửa kỹ dừa, nếu vẫn còn dầu dừa thì khi sên, dừa sẽ rất khó khô đấy.

- Sau đó xả cùi dừa lại với nước thêm 3-4 lần, rồi để ráo nước là được nhé.

Bước 2: Ướp dừa với đường

Ướp từ 8-10 tiếng cho đường tan hết!

- Ở công đoạn này, bạn cho dừa và đường vào một chiếc bát to, cứ một lớp dừa, chị em cho một lớp đường. Nhờ vậy, đường sẽ thấm đều dừa.

- Tiến hành ướp trong vòng 8 đến 10 tiếng đến khi đường tan hết và sợi dừa trở nên trong là được.

Bước 3: Tách thịt gấc

Các bước lọc lấy phần nước màu của quả gấc!

- Tiến hành cắt đôi quả gấc, lấy phần thịt cho vào tô hoặc thau, rồi bóp nhẹ gấc để lấy thịt và bỏ hạt.

- Sau đó, lấy ¼ cơm gấc bỏ hạt, cho vào 1 muỗng cafe rượu trắng, đánh nhuyễn để lấy được màu đỏ, lọc lấy phần nước.

Bước 4: Trộn dừa và gấc

Sau khi ướp dừa và chuẩn bị gấc xong, bạn lần lượt cho gấc, sữa vào trộn đều với hỗn hợp dừa và ướp thêm 2 tiếng cho dừa ngấm màu đỏ.

Bước 5: Sên mứt dừa gấc

Sên dừa với lửa nhỏ cho đến khi khô và lớp đường kết tinh bám ngoài là được!

Đến đây thì bạn chỉ việc bắc chảo lên bếp, cho dừa vào sên với lửa nhỏ cho tới khi khô và có lớp áo đường kết tinh bám ngoài những sợi dừa này là được. Chị em nên sên bằng chảo chống dính và với 1kg dừa thì chia làm 3 lần để sên nhé! Công đoạn chế biến đến đây là hoàn thành rồi đấy!

Thành phẩm

Món mứt dừa gấc chuẩn ngon, đẹp mắt!

Món mứt dừa gấc thơm ngon, lạ miệng với vị béo béo của dừa, cùng hương vị thoang thoảng của gấc và gam màu đỏ cam đẹp vô cùng đẹp mắt, chuẩn một món mứt ngon mắt ngon miệng, ai ăn cũng mê nhé!

Cách bảo quản mứt dừa lâu không bị chảy nước

- Sau khi mứt dừa gấc đã ngoại, bạn có thể cho vào lọ đựng và cho một lớp đường vào bên trong lọ. Lớp đường này sẽ giúp hút ẩm nên mứt bảo quản được lâu hơn. Áp dụng cách này sẽ giúp món mứt của bạn bảo quản được lâu hơn, có thể lên đến 2 hoặc 3 tháng.

- Mỗi lần lấy ra dùng, bạn thì lấy một ít đủ dùng sau đó đậy kín lại, tránh không khí nếu không thì mứt sẽ nhanh bị chảy lớp đường ngoài.

Mẹo chọn mua dừa và gấc

- Cách chọn mua dừa non: Bạn nên chọn loại dừa non có phần vỏ rám còn hơi trắng, cùi dừa tương đối dày. Bạn cũng có thể tìm đến các tiệm bán dừa để hỏi mua dừa dùng để làm mứt để người bán tìm giúp bạn quả có độ rám vừa phải.

- Cách chọn mua gấc: Đối với gấc, bạn nên chọn những quả màu đỏ tươi, tròn đều, cầm nặng tay, gai nở đều và khi ấn vào có cảm giác hơi cứng. Bạn cũng nên lưu ý chọn những quả có kích cỡ vừa phải, không quá to, tầm nửa ký một quả và có phần cuống vẫn còn tươi nguyên, gắn chắc vào quả. Đồng thời cũng nên tránh mua những quả gấc đã bị vỡ hoặc dập.

Có thể nói, vào ngày tết mà được thưởng thức món mứt dừa gấc dẻo ngon, đẹp mắt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn mang ý nghĩa cầu chúc may mắn thì còn gì tuyệt vời hơn nữa nào?! Đảm bảo các thực khách từ già tới trẻ, tới lớn đến bé đều sẽ thích mê cái món mứt nhà làm này đấy! Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi thành công nhé!