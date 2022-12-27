3 cách làm mứt dừa vừa ngon, vừa an toàn hơn mua trong siêu thị

Vào bếp 27/12/2022 14:00

Nắm được cách làm mứt dừa ngay tại nhà sẽ giúp chị em tiết kiệm được một khoản kha khá lại đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

Vào những ngày tết, có một đĩa mứt dừa tự tay làm thật tuyệt vời phải không các chị em? Nếu cũng muốn được thưởng thức những sản phẩm như vậy do chính mình bỏ công sức ra sáng tạo thì chị em hãy cùng bắt tay ngay vào làm bằng cách áp dụng 3 công thức làm mứt dừa ngay dưới đây nhé.

Mẹo chọn dừa để làm mứt dừa chuẩn ngon

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 Mứt dừa dẻo ngon, hấp dẫn với nhiều hương vị thơm ngon!

Trong bất kỳ cách làm mứt dừa tết nào thì chọn được loại dừa ngon đều rất quan trọng. Chọn dừa ngon sẽ giúp cho dừa không bị nát, dập trong quá trình làm và thành phẩm tạo ra cũng tròn trịa, nhìn bắt mắt hơn:

Đối với cách làm mứt dừa sợi, dừa ngon nên chọn là loại dừa bánh tẻ, không quá non hay quá gì. Để nhận biết, bên ngoài dừa bánh tẻ có màu hơi nhạt, đều màu không bị loang lổ, lớp vỏ mềm. Chị em có thể thử bằng cách bấm móng tay vào dừa sẽ cảm nhận được độ giòn và không bị dai. Nếu chị em muốn tiết kiệm thời gian nên mua loại dừa đã tách vỏ sẵn thì cần để ý cùi dừa và mặt trong cùi dừa phải có màu trắng ngần, còn phần vỏ sát bên ngoài thì có màu nâu nhạt nhé. Tuy nhiên, chị em vẫn có thể tự tách lớp cùi dừa khỏi vỏ với dừa bánh tẻ bằng cách hơ qua vỏ trái dừa trên bếp lửa trước khi tiến hành tách cùi dừa hoặc để trái dừa vào lò nướng 20 phút dưới mức nhiệt độ 100 độ C, sau đó tách cùi.

Bên cạnh đó, dừa non cũng được sử dụng trong khá nhiều cách làm mứt dừa tết, phù hợp để làm mứt dừa tạo hình kiểu ông sao, bông hoa, trái tim hay chữ cái. Chị em nên chọn dừa non với lớp cùi dày hơn một chút để có thể tách cùi dừa thành từng miếng lớn rồi tạo hình bằng khuôn. Do cùi khá mềm nên việc tách cùi khá đơn giản.

Hướng dẫn 3 cách làm mứt dừa tết ngon đúng điệu

1. Cách làm mứt dừa vani đón tết

3 cách làm mứt dừa vừa ngon, vừa an toàn hơn mua trong siêu thị - Ảnh 2
 Mứt dừa vani thơm dẻo, ngọt dịu, ăn mãi cũng không ngán!

 

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1kg dừa non, khoảng 380-400 gram đường cát, 3ml vani.

Các bước tiến hành làm mứt dừa vani chuẩn thơm ngon

  • Bước 1: Ướp dừa

Mục đích của bước này là nhằm loại bỏ lớp dầu ở dừa. Sau khi đã thái sợi, sạch dầu, chị em hãy ướp dừa với đường. Chú ý đừng cho ít đường quá vì ít đường sẽ không tạo được lớp áo bên ngoài mứt, làm mứt chảy nước.

  • Bước 2: Sên mứt

- Với cách làm mứt dừa vani bằng dừa non, dừa non mềm sẽ ra nhiều nước hơn so với dừa già.

- Khi bắt đầu sên, chị em đừng đổ nguyên thau mứt đã ngâm vào chảo sên liền. Bí quyết là đổ hết nước đường ngâm mứt ra chảo, sau đó bật bếp lửa bình thường đến khi nước đường sôi thì hạ lửa vừa nhỏ.

- Khi nước đường cạn bớt thành nước sệt sệt dạng syrup thì mới tiếp tục đổ mứt vào và sên tiếp.

- Khi sôi lại đun lửa nhỏ cho đến khi nước cạn gần hết thì đảo liên tục. Đảo từ dưới lên để tránh làm khét dưới đáy chảo.

Bất kỳ một cách làm mứt dừa nào cũng đòi hỏi kiên nhẫn. Do vậy, chị em hãy làm thật khéo léo để có món mứt dừa vani ngon nhất nhé.

2. Cách làm mứt dừa milo

3 cách làm mứt dừa vừa ngon, vừa an toàn hơn mua trong siêu thị - Ảnh 3
 Mứt dừa cacao bùi ngon, bắt vị, ăn là mê!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1kg cùi dừa, 300g sữa đặc có đường, 400g đường kính và 2 thìa milo.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bước 1: Nạo lớp vỏ màu nâu bên ngoài quả dừa, đem rửa sạch và dùng dụng cụ nạo dừa thành những sợi mỏng. Lưu ý một chút khi chọn dừa là chọn quả bánh tẻ vì như vậy khi làm mứt sẽ ngon hơn. Sau đó, đem sợi dừa vừa nạo rửa sạch với nước để loại bỏ bớt dầu và xếp ra rổ cho ráo nước là được.

- Bước 2: Dùng đường và sữa đặc đã chuẩn bị ướp vào cùi dừa đã ráo nước và để trong vài tiếng. Sau vài tiếng, lượng đường sẽ tan ra và sữa đặc cũng ngấm vào cùi dừa. Khi ướp, chị em hãy đảo lại vài lần, có thể cho thêm vani để làm mứt thơm hơn nếu muốn, nhưng việc cho sữa đặc đã khiến mứt dừa ngậy, béo, thơm rồi nên có thể không cần bỏ thêm vani.

- Bước 3: Bắt tay vào sên dừa. Chia dừa thành các phần để sên làm 3 đến 4 lần.

- Bước 4: Cho dừa vào chảo, khi đun đảo đều tay. Khi thấy đường đã bắt đầu keo lại và ngả màu thì dùng đũa đảo đều tay, liên tục. Lúc này, rắc vào chảo một ít bột milo và tiếp tục đảo như vậy cho đến khi đường kết tinh lại, bám vào dừa và miếng cùi dừa trở nên khô ráo thì nhấc chảo khỏi bếp là đã hoàn tất rồi nhé.

3. Cách làm mứt dừa ca cao đón tết

3 cách làm mứt dừa vừa ngon, vừa an toàn hơn mua trong siêu thị - Ảnh 4
 Mứt dừa cacao - vị ngon độc đáo không thể chối từ!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1kg cùi dừa, 400g đường trắng, 300g sữa đặc, 2 thìa bột ca cao.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị dừa tương tự như hai cách làm mứt dừa ở trên.

- Bước 2: Trộn cùi dừa với sữa đặc, đường.

- Bước 3: Đổ hỗn hợp dừa đã chuẩn bị vào chảo rồi đun với nhiệt độ vừa phải. Làm tương tự như hai cách trên.

- Bước 4: Khi đường đã bắt đầu hơi cạn có tiếng xèo xèo thì rắc đều tay bột ca cao vào mứt, đảo liên tục cho mứt dừa phủ đều bột ca cao.

Như vậy là chị em đã nắm được 3 cách làm mứt dừa ngon nhất với các bước chế biến siêu đơn giản rồi đấy. Bắt tay vào làm ngay hôm nay để chiêu đãi cả nhà thôi nào. Chúc các chị em trổ tài thành công nhé.

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