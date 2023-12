3 cách làm mứt dừa vừa ngon, vừa an toàn hơn mua trong siêu thị

Vào những ngày tết, có một đĩa mứt dừa tự tay làm thật tuyệt vời phải không các chị em? Nếu cũng muốn được thưởng thức những sản phẩm như vậy do chính mình bỏ công sức ra sáng tạo thì chị em hãy cùng bắt tay ngay vào làm bằng cách áp dụng 3 công thức làm mứt dừa ngay dưới đây nhé.

Đối với cách làm mứt dừa sợi, dừa ngon nên chọn là loại dừa bánh tẻ, không quá non hay quá gì. Để nhận biết, bên ngoài dừa bánh tẻ có màu hơi nhạt, đều màu không bị loang lổ, lớp vỏ mềm. Chị em có thể thử bằng cách bấm móng tay vào dừa sẽ cảm nhận được độ giòn và không bị dai. Nếu chị em muốn tiết kiệm thời gian nên mua loại dừa đã tách vỏ sẵn thì cần để ý cùi dừa và mặt trong cùi dừa phải có màu trắng ngần, còn phần vỏ sát bên ngoài thì có màu nâu nhạt nhé. Tuy nhiên, chị em vẫn có thể tự tách lớp cùi dừa khỏi vỏ với dừa bánh tẻ bằng cách hơ qua vỏ trái dừa trên bếp lửa trước khi tiến hành tách cùi dừa hoặc để trái dừa vào lò nướng 20 phút dưới mức nhiệt độ 100 độ C, sau đó tách cùi.

Bên cạnh đó, dừa non cũng được sử dụng trong khá nhiều cách làm mứt dừa tết, phù hợp để làm mứt dừa tạo hình kiểu ông sao, bông hoa, trái tim hay chữ cái. Chị em nên chọn dừa non với lớp cùi dày hơn một chút để có thể tách cùi dừa thành từng miếng lớn rồi tạo hình bằng khuôn. Do cùi khá mềm nên việc tách cùi khá đơn giản.