Gói bánh chưng cổ truyền ngày tết không chỉ là một phong tục mà còn là một cách để mang không khí ấm áp, vui tươi của ngày tết về sớm hơn. Đây cũng là cách nhắc nhở chúng ta về hương vị quê hương và thứ thức ăn đã gắn chặt với mỗi người lúc còn nhỏ. Đặc biệt, với những người xa quê, được thưởng thức dù chỉ một miếng bánh chưng ngày tết cũng đã là điều rất được trân quý.

Gần đến tết rồi, bạn đã “thủ sẵn” cách gói bánh chưng vuông đẹp không cần khuôn nào chưa? Một số người cho rằng gói bánh chưng vuông ngày tết giờ đây không còn quan trọng nữa, bởi vì rất nhiều cửa hàng đã bày bán sẵn các loại bánh này rồi. Hơn thế, mẫu mã, kích thước và chất lượng cũng vô cùng phong phú. Nhưng trên tất cả lý do này, nhiều chị em phụ nữ giờ đây không phải ai cũng biết cách gói bánh chưng vuông dùng khuôn hoặc không dùng khuôn, sợ không đẹp, không như ý và cũng khá tốn thời gian nữa. Tuy nhiên, sự thật không hẳn là như vậy.

Đối với cách gói bánh chưng vuông không dùng khuôn, lựa chọn nguyên liệu cho kỹ là điều rất quan trọng. Nó không chỉ giúp bạn gói nhanh, dễ dàng mà còn đảm bảo chất lượng bánh hơn nữa đấy.

Để giúp chị em bớt lo lắng với điều này, hãy cùng tham khảo ngay cách gói bánh chưng vuông đẹp không cần khuôn dưới đây nhé.

Nguyên liệu làm bánh chưng tươi ngon, chất lượng!

Mẹo chọn nguyên liệu cho bánh chưng

- Lá dong: Một số gia đình dùng cách làm bánh chưng không khuôn bằng lá chuối, vậy nên chọn lá xanh, không bị rách. Tuy nhiên, khuyên bạn là nên dùng cách gói bánh chưng lá dong thì sẽ dễ gói hơn và nhìn cũng đẹp mắt hơn. Lá dong có bán phổ biến ngoài chợ nên có thể mua được dễ dàng, bạn nên chọn những lá to đều, lá không bị táp cũng không rách, đặc biệt nên chọn là có màu xanh mướt nhé.

- Lạt buộc: Nên dùng loại lạt giang, mỏng nhưng dai, để khi gói không dứt giữa chừng cùng không quá cứng, khó buộc bánh. Khi mua lạt về, bạn nhớ cho vào nồi nước có chút muối, hấp lên để lạt mềm hơn trước khi dùng gói bánh.

- Gạo nếp: chọn nếp câng, hoặc nếp cái hoa vàng thì gạo sẽ dẻo, thơm và ngon hơn, lựa những hạt tròn, to và mẩy.

- Đỗ xanh: có 2 lựa chọn phổ biến là đỗ xanh mỡ và đỗ xanh tiêu. Bạn nên chọn đỗ xanh tiêu, dù hạt bé hơn nhưng khi dùng gói bánh sẽ bở và thơm hơn đỗ xanh mỡ.

- Thịt: thịt ba chỉ, vừa có nạc lại vừa có mỡ, không quá khô cũng không bị bã thịt sau khi luộc bánh như thịt thăn. Tất nhiên, tùy vào khẩu vị gia đình mà có thể chọn phần thịt có mỡ nhiều hơn hoặc nạc nhiều hơn một chút là được.

Ngoài ra, để bánh chưng có màu xanh, bạn nên mua thêm lá dứa hoặc lá giếng, rửa sạch rồi xay nhỏ, vắt lấy phần nước xanh của lá và trộn với gạo, như thế vỏ bánh sẽ có màu xanh cực bắt mắt sau khi luộc.

Các bước gói bánh chưng vuông đẹp không dùng khuôn

Bạn nên gói bánh chưng 4 lá để quá trình luộc và nén được dễ hơn!

Có một số người khi gói bánh thường sử dụng cách gói bánh chưng 2 lá, nhưng cách gói này khó, hơn nữa trong quá trình luộc và nén bánh dễ làm bánh bị bục, vì thế chúng ta sẽ dùng cách gói bánh chưng 4 lá nhé. Các bước tiến hành gói bánh chuẩn đẹp, chắc, ngon như sau:

- Bước 1: Đầu tiên, đặt 2 chiếc lá theo chiều dọc, 2 chiếc đặt theo chiều ngang, lá nào nằm bên ngoài thì nên quay mặt phải của lá ra, nhìn bánh sẽ đẹp mắt hơn, lá trong thì lật ngược lại, như vậy bánh mới có màu xanh.

- Bước 2: Tiếp đó, đổ một bát gạo nếp vào giữa các lớp lá vừa xếp, cho tiêu đỗ xanh và nhân thịt, rồi lại cho một lớp gạo nếp lên trên để phủ toàn bộ thịt và đậu.

- Bước 3: Dùng tay gấp mép lá lên, nắn chỉnh cho vuông, gói 2 bên ngang rồi đến 2 bên dọc. Trong lúc 1 tay dùng để giữ bánh thì tay kia luồn lạt. Kế đến, bẻ phần lá dưa ở đầu bánh, gập lại cho vuông rồi xếp 2 bên phần nhọn vào. Khi buộc lạt thì dựng đứng bánh lên, buộc ngang dọc, chắc tay vừa đủ, không nên quá lỏng cũng không nên quá chật, số lượng lạt thì tùy thuộc vào bạn lựa chọn, thường là 3,4 lạt/chiếc.

Trên đây là chi tiết cách gói bánh chưng vuông chuẩn đẹp không cần khuôn tại nhà cũng như các lưu ý trong quá trình chọn nguyên liệu làm bánh. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ chẳng còn ngại ngần gì nữa, mà có thể sẵn sàng gói những chiếc bánh chưng đẹp nhất để trưng tết và chúc tết người thương nhé. Chúc các chị em trổ tài thành công!