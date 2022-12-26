Tuyển tập thơ chúc tết người yêu hay không "cưỡng nổi"

Đời sống 26/12/2022 11:20

Những bài thơ chúc tết người yêu này chắc chắn sẽ khiến người bạn yêu phải “ngã khụy” khi đọc được. Họ sẽ vô cùng bất ngờ đấy.

Tết đến xuân về là lúc chúng ta dành cho Người Yêu những lời chúc tết thân thương, ý nghĩa để bày tỏ tình cảm, sự quan tâm của mình tới Người Yêu của mình. Sau đây là tổng hợp những câu thơ chúc Tết hay, súc tích, ngắn gọn và có những câu chúc tết vui tươi, hài hước nhưng vẫn sâu sắc được lựa chọn dưới đây, sẽ giúp bạn có thêm tư liệu tham khảo và gửi Người Yêu yêu quý của mình vào dịp Tết sắp tới nhé!

Chúc tết người yêu
Tết là dịp để trao gửi những lởi yêu thương đến người thương của chúng ta!

Bài thơ chúc tết người yêu 1:

Chào xuân năm mới, chào người yêu

Chúc em năm mới thêm hạnh phúc

Giữ trọn yêu thương, thêm hạnh phúc

Chúc em công việc thêm thuận lợi

Mang nặng yêu thương, giữ trọn vẹn tình.

Bài thơ chúc tết người yêu 2:

Năm mới đến, chúc mừng năm mới

Gửi trọn tình yêu tới người thương

Cầu cho vui vẻ, thêm may mắn

Công thành, danh đạt, lộc liên tay

Yêu thương, hạnh phúc xin gửi trọn

Thêm nhiều xuân mới nhé yêu thương.

Bài thơ chúc tết người yêu 3:

Chúc mừng năm mới
Gửi một lời chúc may mắn đầy yêu thương đến người bạn thương!

Một mùa xuân nữa đến bên nhau

Giữ trọn yêu thương, đầy hạnh phúc

Gửi những lời chúc hay nhất

Thành đạt gieo tới, vạn thành công

Trao thêm nét đẹp duyên thầm

Giữ cho nụ cười mãi còn vẹn nguyên.

Bài thơ chúc tết người yêu 4:

Năm mới cầu sức khỏe

Năm mới cầu thành công

Năm mới mong tài lộc

Năm mới giữ yêu thương

Chúc cho năm mới đã sang

Người yêu vui vẻ, xinh tươi cả ngày

Gửi xuân mang đến niềm vui

Vạn sự như ý, đong đầy yêu thương.

Xuân xanh, lộc biếc đã về

Mừng cho năm mới lắm bề vui tươi

Chúc em Tết đến xuân về

Yêu thương đầy đặn, trọn tình bên nhau

Tiền tiêu rủng rỉnh, tài cầm tay

May mắn đến đong đầy thành đặt

Hạnh phúc về cho những thương yêu.

Chúc mừng em mới em yêu

Anh xin gửi tặng tình anh xuân này.

Bài thơ chúc tết người yêu 5:

Mùa xuân ước hẹn đã về

Anh xin giữ mãi lời thề tình nhân.

Cầu cho xuân mới ta về một nơi

Anh nắm tay em trong lễ tình nhân

Thêm hẹn ước, thêm vui cười

Thêm cho hạnh phúc đong đầy.

Cầu cho năm mới vẹn tròn

Chung tay xây đắp yêu thương một đời.

Bài thơ chúc tết người yêu
Chúc mừng năm mới 2023!

Bài thơ chúc tết người yêu 6:

Đầu xuân năm mới chúc em

Đẹp như hoa Hồng

Thành công như hoa Cúc

Hạnh phúc như hoa Mai

Phát tài như hoa Pháo

Độc đáo như hoa Lan

An khang như hoa Huệ

Trí tuệ như hoa Sen.

Bài thơ chúc tết người yêu 7:

Gửi em năm mới vừa sang

Lời chúc tết

Một vạn yêu thương

Hai vạn hạnh phúc

Ba vạn kết nối thành công

Bốn vạn hạt giống nụ cười

Năm vạn năm vẫn yêu một người.

Vạn năm như ý, ngời ngời sức xuân.

Tuyển tập thơ chúc tết người yêu hay không 'cưỡng nổi' - Ảnh 4
Chúc mừng năm mới 2023! 

Bài thơ chúc tết người yêu 8:

Xuân xanh, lộc biếc đã về
Mừng cho năm mới lắm bề vui tươi
Chúc em Tết đến xuân về
Yêu thương đầy đặn, trọn tình bên nhau
Tiền tiêu rủng rỉnh, tài cầm tay
May mắn đến đong đầy thành đặt
Hạnh phúc về cho những thương yêu
Chúc mừng em mới em yêu
Anh xin gửi tặng tình anh xuân này.

Bài thơ chúc tết người yêu 9:

Năm mới xuân sang, cầu như ý
Chúc người yêu bé nhỏ
Nhận nhiều yêu thương
Đong đầy hạnh phúc
Quà cáp bao la
Luôn luôn no đủ
Đi ngủ đúng giờ
Không phải đợi chờ
Thành công tấn tới

Cầu cho năm mới…
Niềm vui phơi phới
Cầu tài chúc phúc
Lộc đến quanh năm
An khang thịnh vượng.

Bài thơ chúc tết người yêu 10:

Năm mới tới, xin nguyện cầu
Chúc tình yêu thêm tuổi mới
Thêm thành công, thêm hạnh phúc
Mình cùng nhau chúc tân niên,
Sức khỏe vô biên,
Thành công liên miên,
Hạnh phúc triền miên,
Túi luôn đầy tiền,
Sung sướng như tiên.

Bài thơ chúc tết người yêu 11:

Mừng em sang 2023
Phát tài phát lộc
Tiền vô xồng xộc
Tiền ra từ từ
Sức khỏe có dư
Công danh tấn tới
Tình duyên phơi phới
Hạnh phúc thăng hoa.

Bài thơ chúc tết người yêu 12:

Xin chúc “ông xã” của em
Năm mới thật khỏe, rong chơi dài dài
Tiền bạc trong túi lai rai
Lúc nào cũng có, tiêu xài đủ năm
Thơ tình viết đủ vài trăm
Bạn bè xướng họa, ghé thăm vui vầy
Tình thơ mãi mãi đong đầy
Mặc cho ngày tháng hao gầy tuổi xuân
Mặc cho cuộc sống gian truân
Chân tình sẽ giúp mình gần nhau hơn
Chúc cho tình nghĩa sắc son
Qua bao thử thách vẫn còn chờ nhau
Chúc duyên mãi mãi bền lâu
Thơ tình cùng dệt ngàn câu đẫm tình.

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Chúc đôi ta vạn năm vẫn yêu nhau!

Bài thơ chúc tết người yêu 13:

Gửi em năm mới vừa sang
Lời chúc Tết
Một vạn yêu thương
Hai vạn hạnh phúc
Ba vạn kết nối thành công
Bốn vạn hạt giống nụ cười
Năm vạn năm vẫn yêu một người

Trên đây là những bài thơ chúc Tết người yêu hay và đầy ý nghĩa cho năm mới sắp tới mà bạn tham khảo. Hi vọng rằng những gợi ý trên đây sẽ giúp bạn có được những lời chúc Tết đầy ý nghĩa để dành tặng những người thân yêu. Đồng thời cũng xin kính chúc các quý độc giả có một mùa tết thật hạnh phúc, ấm áp và nhiều yêu thương nhé! 

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