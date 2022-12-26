Tuyển tập thơ chúc tết người yêu hay không "cưỡng nổi"

Những bài thơ chúc tết người yêu này chắc chắn sẽ khiến người bạn yêu phải “ngã khụy” khi đọc được. Họ sẽ vô cùng bất ngờ đấy.
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Tết đến xuân về là lúc chúng ta dành cho Người Yêu những lời chúc tết thân thương, ý nghĩa để bày tỏ tình cảm, sự quan tâm của mình tới Người Yêu của mình. Sau đây là tổng hợp những câu thơ chúc Tết hay, súc tích, ngắn gọn và có những câu chúc tết vui tươi, hài hước nhưng vẫn sâu sắc được lựa chọn dưới đây, sẽ giúp bạn có thêm tư liệu tham khảo và gửi Người Yêu yêu quý của mình vào dịp Tết sắp tới nhé!
Bài thơ chúc tết người yêu 1:
Chào xuân năm mới, chào người yêu
Chúc em năm mới thêm hạnh phúc
Giữ trọn yêu thương, thêm hạnh phúc
Chúc em công việc thêm thuận lợi
Mang nặng yêu thương, giữ trọn vẹn tình.
Bài thơ chúc tết người yêu 2:
Năm mới đến, chúc mừng năm mới
Gửi trọn tình yêu tới người thương
Cầu cho vui vẻ, thêm may mắn
Công thành, danh đạt, lộc liên tay
Yêu thương, hạnh phúc xin gửi trọn
Thêm nhiều xuân mới nhé yêu thương.
Bài thơ chúc tết người yêu 3:
Một mùa xuân nữa đến bên nhau
Giữ trọn yêu thương, đầy hạnh phúc
Gửi những lời chúc hay nhất
Thành đạt gieo tới, vạn thành công
Trao thêm nét đẹp duyên thầm
Giữ cho nụ cười mãi còn vẹn nguyên.
Bài thơ chúc tết người yêu 4:
Năm mới cầu sức khỏe
Năm mới cầu thành công
Năm mới mong tài lộc
Năm mới giữ yêu thương
Chúc cho năm mới đã sang
Người yêu vui vẻ, xinh tươi cả ngày
Gửi xuân mang đến niềm vui
Vạn sự như ý, đong đầy yêu thương.
Xuân xanh, lộc biếc đã về
Mừng cho năm mới lắm bề vui tươi
Chúc em Tết đến xuân về
Yêu thương đầy đặn, trọn tình bên nhau
Tiền tiêu rủng rỉnh, tài cầm tay
May mắn đến đong đầy thành đặt
Hạnh phúc về cho những thương yêu.
Chúc mừng em mới em yêu
Anh xin gửi tặng tình anh xuân này.
Bài thơ chúc tết người yêu 5:
Mùa xuân ước hẹn đã về
Anh xin giữ mãi lời thề tình nhân.
Cầu cho xuân mới ta về một nơi
Anh nắm tay em trong lễ tình nhân
Thêm hẹn ước, thêm vui cười
Thêm cho hạnh phúc đong đầy.
Cầu cho năm mới vẹn tròn
Chung tay xây đắp yêu thương một đời.
Bài thơ chúc tết người yêu 6:
Đầu xuân năm mới chúc em
Đẹp như hoa Hồng
Thành công như hoa Cúc
Hạnh phúc như hoa Mai
Phát tài như hoa Pháo
Độc đáo như hoa Lan
An khang như hoa Huệ
Trí tuệ như hoa Sen.
Bài thơ chúc tết người yêu 7:
Gửi em năm mới vừa sang
Lời chúc tết
Một vạn yêu thương
Hai vạn hạnh phúc
Ba vạn kết nối thành công
Bốn vạn hạt giống nụ cười
Năm vạn năm vẫn yêu một người.
Vạn năm như ý, ngời ngời sức xuân.
Bài thơ chúc tết người yêu 8:
Xuân xanh, lộc biếc đã về
Mừng cho năm mới lắm bề vui tươi
Chúc em Tết đến xuân về
Yêu thương đầy đặn, trọn tình bên nhau
Tiền tiêu rủng rỉnh, tài cầm tay
May mắn đến đong đầy thành đặt
Hạnh phúc về cho những thương yêu
Chúc mừng em mới em yêu
Anh xin gửi tặng tình anh xuân này.
Bài thơ chúc tết người yêu 9:
Năm mới xuân sang, cầu như ý
Chúc người yêu bé nhỏ
Nhận nhiều yêu thương
Đong đầy hạnh phúc
Quà cáp bao la
Luôn luôn no đủ
Đi ngủ đúng giờ
Không phải đợi chờ
Thành công tấn tới
Cầu cho năm mới…
Niềm vui phơi phới
Cầu tài chúc phúc
Lộc đến quanh năm
An khang thịnh vượng.
Bài thơ chúc tết người yêu 10:
Năm mới tới, xin nguyện cầu
Chúc tình yêu thêm tuổi mới
Thêm thành công, thêm hạnh phúc
Mình cùng nhau chúc tân niên,
Sức khỏe vô biên,
Thành công liên miên,
Hạnh phúc triền miên,
Túi luôn đầy tiền,
Sung sướng như tiên.
Bài thơ chúc tết người yêu 11:
Mừng em sang 2023
Phát tài phát lộc
Tiền vô xồng xộc
Tiền ra từ từ
Sức khỏe có dư
Công danh tấn tới
Tình duyên phơi phới
Hạnh phúc thăng hoa.
Bài thơ chúc tết người yêu 12:
Xin chúc “ông xã” của em
Năm mới thật khỏe, rong chơi dài dài
Tiền bạc trong túi lai rai
Lúc nào cũng có, tiêu xài đủ năm
Thơ tình viết đủ vài trăm
Bạn bè xướng họa, ghé thăm vui vầy
Tình thơ mãi mãi đong đầy
Mặc cho ngày tháng hao gầy tuổi xuân
Mặc cho cuộc sống gian truân
Chân tình sẽ giúp mình gần nhau hơn
Chúc cho tình nghĩa sắc son
Qua bao thử thách vẫn còn chờ nhau
Chúc duyên mãi mãi bền lâu
Thơ tình cùng dệt ngàn câu đẫm tình.
Bài thơ chúc tết người yêu 13:
Gửi em năm mới vừa sang
Lời chúc Tết
Một vạn yêu thương
Hai vạn hạnh phúc
Ba vạn kết nối thành công
Bốn vạn hạt giống nụ cười
Năm vạn năm vẫn yêu một người
Trên đây là những bài thơ chúc Tết người yêu hay và đầy ý nghĩa cho năm mới sắp tới mà bạn tham khảo. Hi vọng rằng những gợi ý trên đây sẽ giúp bạn có được những lời chúc Tết đầy ý nghĩa để dành tặng những người thân yêu. Đồng thời cũng xin kính chúc các quý độc giả có một mùa tết thật hạnh phúc, ấm áp và nhiều yêu thương nhé!