Tuyển tập thơ chúc tết người yêu hay không "cưỡng nổi"

Chào xuân năm mới, chào người yêu

Tết đến xuân về là lúc chúng ta dành cho Người Yêu những lời chúc tết thân thương, ý nghĩa để bày tỏ tình cảm, sự quan tâm của mình tới Người Yêu của mình. Sau đây là tổng hợp những câu thơ chúc Tết hay , súc tích, ngắn gọn và có những câu chúc tết vui tươi, hài hước nhưng vẫn sâu sắc được lựa chọn dưới đây, sẽ giúp bạn có thêm tư liệu tham khảo và gửi Người Yêu yêu quý của mình vào dịp Tết sắp tới nhé!

Chúc em năm mới thêm hạnh phúc

Chúc em công việc thêm thuận lợi

Mang nặng yêu thương, giữ trọn vẹn tình.

Bài thơ chúc tết người yêu 2:

Năm mới đến, chúc mừng năm mới

Gửi trọn tình yêu tới người thương

Cầu cho vui vẻ, thêm may mắn

Công thành, danh đạt, lộc liên tay

Yêu thương, hạnh phúc xin gửi trọn

Thêm nhiều xuân mới nhé yêu thương.

Bài thơ chúc tết người yêu 3:

Gửi một lời chúc may mắn đầy yêu thương đến người bạn thương!

Một mùa xuân nữa đến bên nhau

Giữ trọn yêu thương, đầy hạnh phúc

Gửi những lời chúc hay nhất

Thành đạt gieo tới, vạn thành công

Trao thêm nét đẹp duyên thầm

Giữ cho nụ cười mãi còn vẹn nguyên.

Bài thơ chúc tết người yêu 4:

Năm mới cầu sức khỏe

Năm mới cầu thành công

Năm mới mong tài lộc

Năm mới giữ yêu thương

Chúc cho năm mới đã sang

Người yêu vui vẻ, xinh tươi cả ngày

Gửi xuân mang đến niềm vui

Vạn sự như ý, đong đầy yêu thương.

Xuân xanh, lộc biếc đã về

Mừng cho năm mới lắm bề vui tươi

Chúc em Tết đến xuân về

Yêu thương đầy đặn, trọn tình bên nhau

Tiền tiêu rủng rỉnh, tài cầm tay

May mắn đến đong đầy thành đặt

Hạnh phúc về cho những thương yêu.

Chúc mừng em mới em yêu

Anh xin gửi tặng tình anh xuân này.

Bài thơ chúc tết người yêu 5:

Mùa xuân ước hẹn đã về

Anh xin giữ mãi lời thề tình nhân.

Cầu cho xuân mới ta về một nơi

Anh nắm tay em trong lễ tình nhân

Thêm hẹn ước, thêm vui cười

Thêm cho hạnh phúc đong đầy.

Cầu cho năm mới vẹn tròn

Chung tay xây đắp yêu thương một đời.

Chúc mừng năm mới 2023!

Bài thơ chúc tết người yêu 6:

Đầu xuân năm mới chúc em

Đẹp như hoa Hồng

Thành công như hoa Cúc

Hạnh phúc như hoa Mai

Phát tài như hoa Pháo

Độc đáo như hoa Lan

An khang như hoa Huệ

Trí tuệ như hoa Sen.

Bài thơ chúc tết người yêu 7:

Gửi em năm mới vừa sang

Lời chúc tết

Một vạn yêu thương

Hai vạn hạnh phúc

Ba vạn kết nối thành công

Bốn vạn hạt giống nụ cười

Năm vạn năm vẫn yêu một người.

Vạn năm như ý, ngời ngời sức xuân.

Chúc mừng năm mới 2023!

Bài thơ chúc tết người yêu 8:

Xuân xanh, lộc biếc đã về

Mừng cho năm mới lắm bề vui tươi

Chúc em Tết đến xuân về

Yêu thương đầy đặn, trọn tình bên nhau

Tiền tiêu rủng rỉnh, tài cầm tay

May mắn đến đong đầy thành đặt

Hạnh phúc về cho những thương yêu

Chúc mừng em mới em yêu

Anh xin gửi tặng tình anh xuân này.

Bài thơ chúc tết người yêu 9:

Năm mới xuân sang, cầu như ý

Chúc người yêu bé nhỏ

Nhận nhiều yêu thương

Đong đầy hạnh phúc

Quà cáp bao la

Luôn luôn no đủ

Đi ngủ đúng giờ

Không phải đợi chờ

Thành công tấn tới

Cầu cho năm mới…

Niềm vui phơi phới

Cầu tài chúc phúc

Lộc đến quanh năm

An khang thịnh vượng.

Bài thơ chúc tết người yêu 10:

Năm mới tới, xin nguyện cầu

Chúc tình yêu thêm tuổi mới

Thêm thành công, thêm hạnh phúc

Mình cùng nhau chúc tân niên,

Sức khỏe vô biên,

Thành công liên miên,

Hạnh phúc triền miên,

Túi luôn đầy tiền,

Sung sướng như tiên.

Bài thơ chúc tết người yêu 11:

Mừng em sang 2023

Phát tài phát lộc

Tiền vô xồng xộc

Tiền ra từ từ

Sức khỏe có dư

Công danh tấn tới

Tình duyên phơi phới

Hạnh phúc thăng hoa.

Bài thơ chúc tết người yêu 12:

Xin chúc “ông xã” của em

Năm mới thật khỏe, rong chơi dài dài

Tiền bạc trong túi lai rai

Lúc nào cũng có, tiêu xài đủ năm

Thơ tình viết đủ vài trăm

Bạn bè xướng họa, ghé thăm vui vầy

Tình thơ mãi mãi đong đầy

Mặc cho ngày tháng hao gầy tuổi xuân

Mặc cho cuộc sống gian truân

Chân tình sẽ giúp mình gần nhau hơn

Chúc cho tình nghĩa sắc son

Qua bao thử thách vẫn còn chờ nhau

Chúc duyên mãi mãi bền lâu

Thơ tình cùng dệt ngàn câu đẫm tình.

Chúc đôi ta vạn năm vẫn yêu nhau!

Bài thơ chúc tết người yêu 13:

Gửi em năm mới vừa sang

Lời chúc Tết

Một vạn yêu thương

Hai vạn hạnh phúc

Ba vạn kết nối thành công

Bốn vạn hạt giống nụ cười

Năm vạn năm vẫn yêu một người

Trên đây là những bài thơ chúc Tết người yêu hay và đầy ý nghĩa cho năm mới sắp tới mà bạn tham khảo. Hi vọng rằng những gợi ý trên đây sẽ giúp bạn có được những lời chúc Tết đầy ý nghĩa để dành tặng những người thân yêu. Đồng thời cũng xin kính chúc các quý độc giả có một mùa tết thật hạnh phúc, ấm áp và nhiều yêu thương nhé!