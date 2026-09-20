Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 20/09/2026 09:42

Hôm nay, ngày 20/9/2026 giá vàng thế giới và trong nước cùng xác lập mức tăng cao trong tuần sau khi Mỹ nâng lãi suất.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 20/9, giá vàng miếng tại Công ty SJC được mua vào ở mức 144,6 triệu đồng/lượng, bán ra 147,6 triệu đồng, tăng 1,6 triệu đồng so với cuối tuần trước. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng 1,6 triệu đồng khi được mua lên 144,1 triệu đồng, bán ra 147,1 triệu đồng. Do chênh lệch giá mua - bán vàng miếng cũng như vàng nhẫn được SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng nên dù vàng đi lên thì người mua sau một tuần vẫn lỗ 1,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp khác bán vàng nhẫn cao hơn vàng miếng SJC. Chẳng hạn, vàng nhẫn tròn 4 số 9 tại Doji tăng 1 triệu đồng so với cuối tuần trước, đưa chiều mua vào lên 144 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng; Bảo Tín Minh Châu tăng 700.000 đồng khi mua lên 143,6 triệu đồng và bán ra 147,6 triệu đồng. Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại các công ty này vẫn tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng nên người mua cũng bị lỗ đến 3 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng nhưng người mua vẫn lỗ. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%. Thị trường hợp đồng tương lai hiện định giá xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 58%.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh duy trì quan điểm cứng rắn khi ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục ứng phó với tình trạng lạm phát dai dẳng.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại lên khoảng 5%, từ mức 4,94% cuối phiên thứ Năm. Lợi suất kỳ hạn 2 năm có thời điểm lên 4,744%, mức cao nhất trong phiên kể từ tháng 7/2024.

Giá vàng tiếp tục giữ các vùng hỗ trợ quan trọng trước kỳ nghỉ cuối tuần, ngay cả khi Fed tăng lãi suất và phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách vào cuối năm. Mặt bằng lợi suất cao và kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách đang tạo áp lực lên giá vàng.

Giá vàng giao ngay tăng gần 0,7% trong tuần và chấm dứt chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp. Chris Vecchio, Trưởng bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, cho rằng vàng kết thúc tuần ở trạng thái tích cực do nhà đầu tư đang nhìn xa hơn quyết định tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm mới nhất của Fed.

Các dự báo kinh tế cập nhật của Fed cho thấy lãi suất có thể tiếp tục tăng trong năm nay, nhưng trung vị dự báo chỉ cao hơn nhẹ so với biên độ hiện tại.

Trung vị dự báo của các quan chức Fed cho thấy lãi suất quỹ liên bang có thể ở mức 4,1% vào cuối năm 2026, hàm ý mặt bằng lãi suất cuối năm chỉ cao hơn nhẹ so với biên độ hiện tại.

Theo Vecchio, các yếu tố từng hỗ trợ giá vàng tăng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu đi lên vẫn còn hiện hữu. Những lo ngại về tình trạng tài khóa của Mỹ, nhu cầu đối với trái phiếu Chính phủ Mỹ suy yếu và nhu cầu USD giảm khi thương mại toàn cầu ngày càng phân mảnh.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.379 USD/ounce, tăng gần 30 USD so với cuối tuần trước. Giá vàng kỳ hạn tháng 11/2026 giao dịch quanh mức 4.415 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

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Hôm nay, ngày 19/9/2026 giá vàng trong nước không thay đổi dù thế giới tiếp tục đi lên bất chấp một số ngân hàng trung ương tăng lãi suất.

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