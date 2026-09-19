Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 19/09/2026 15:07

Sự kiện có sự góp mặt của những người thân thiết với Lý Á Bằng, trong đó có mẹ 81 tuổi, con gái Lý Yên vừa trở về từ nước ngoài và người bạn cũ Chu Kiệt, bạn diễn của anh trong “Anh hùng xạ điêu”. Đại diện ngành văn hóa và du lịch địa phương cũng tham dự.

Ở tuổi 54, Lý Á Bằng đang từng bước xây dựng lại sự nghiệp bằng những lĩnh vực quen thuộc như kinh doanh lưu trú, phát triển văn hóa - du lịch và hoạt động thiện nguyện. Mới đây, nam diễn viên khai trương homestay Thiên Tầm Mặc Vấn bên hồ Điền Trì, Côn Minh, Trung Quốc.

Sự kiện có sự góp mặt của những người thân thiết với Lý Á Bằng, trong đó có mẹ 81 tuổi, con gái Lý Yên vừa trở về từ nước ngoài và người bạn cũ Chu Kiệt, bạn diễn của anh trong “Anh hùng xạ điêu”. Đại diện ngành văn hóa và du lịch địa phương cũng tham dự.

Sau khi rời màn ảnh, Lý Á Bằng từng thử sức ở nhiều lĩnh vực như Internet, xuất bản, nhà hàng và bất động sản văn hóa - du lịch. Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng thuận lợi. Dự án Thị trấn nghệ thuật Núi Tuyết Lệ Giang từng gặp khó khăn do đánh giá sai thị trường và thiếu hụt dòng tiền. Nam diễn viên sau đó vướng tranh chấp khoản nợ hơn 40 triệu NDT và từng bị hạn chế tiêu dùng.

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố - Ảnh 1

Áp lực kinh doanh cùng những biến động trong đời sống cá nhân khiến Lý Á Bằng trải qua một giai đoạn khó khăn. Để cải thiện tình hình tài chính, anh chuyển sang livestream bán hàng. Song song với đó, nam diễn viên vẫn duy trì các hoạt động thiện nguyện.

Lý Á Bằng và vợ cũ Vương Phi từng thành lập Quỹ Thiên thần Yên Nhiên, hỗ trợ trẻ em mắc dị tật sứt môi, hở hàm ếch. Sau gần 20 năm hoạt động, quỹ đã hỗ trợ hàng nghìn trẻ em có cơ hội phẫu thuật.

Trong thời gian tập trung livestream, Lý Á Bằng âm thầm trở lại với lĩnh vực văn hóa - du lịch. Thiên Tầm Mặc Vấn là cơ sở thứ hai thuộc thương hiệu lưu trú mà anh phát triển trong nhiều năm. Trước đó, năm 2017, nam diễn viên tiếp quản và cải tạo một công trình tại Công viên Triển lãm Thế giới ở Côn Minh, với khoản đầu tư khoảng 30 triệu NDT. Đến năm 2024, cơ sở này được công nhận là homestay du lịch cấp quốc gia loại A.

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố - Ảnh 2

Gần đây, Quỹ Thiên thần Yên Nhiên cũng nhận được khoản quyên góp 99.999 NDT từ Hồ Tân Diêu, một bệnh nhân từng được chú ý trên mạng xã hội. Sau khi biết cô đang điều trị bệnh nặng, Lý Á Bằng hoàn trả khoản tiền và đồng thời quyên góp thêm 99.999 NDT cho tổ chức hỗ trợ bệnh nhân mà cô tham gia.

Sau nhiều thăng trầm, Lý Á Bằng đang lựa chọn một con đường khác để tiếp tục sự nghiệp. Không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, anh tập trung vào kinh doanh lưu trú, văn hóa - du lịch và thiện nguyện, từng bước ổn định cuộc sống ở tuổi 54.

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Sau ly hôn, Lý Á Bằng và Hải Hà Kim Hỷ vẫn duy trì cách ứng xử khá hòa nhã. Nam diễn viên dành thời gian cho con mỗi khi trở về Bắc Kinh, trong khi Hải Hà Kim Hỷ cũng đưa Hạ Hạ đến Vân Nam thăm cha. Những khoảnh khắc gia đình này vô tình khiến công chúng hiểu lầm về khả năng hai người tái hôn.

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