Con gái Lý Á Bằng và Vương Phi trở thành tâm điểm trong buổi sum họp gia đình

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Lý Á Bằng tự tay pha cà phê và giới thiệu quy trình thưởng thức đồ uống cho các thành viên trong gia đình. Buổi gặp mặt có sự góp mặt của mẹ anh, con gái Lý Yên, con gái nuôi Xuân Yến cùng cháu gái.

Diễn viên Lý Á Bằng vừa có dịp hội ngộ gia đình tại Vân Nam sau khi khai trương thêm một cơ sở mới thuộc chuỗi homestay do anh phát triển trong những năm gần đây. Bên cạnh lĩnh vực lưu trú, nam diễn viên còn kinh doanh cà phê và các sản phẩm trà địa phương, trực tiếp tham gia vận hành và quảng bá thương hiệu.

Giữa dàn người thân, Lý Yên thu hút sự chú ý nhiều nhất. Dù quấn khăn che gần hết khuôn mặt và hạn chế xuất hiện trước ống kính, cô vẫn được nhận ra nhờ vóc dáng cao ráo cùng phong cách quen thuộc. Theo truyền thông Trung Quốc, sau thời gian học tập ở nước ngoài, Lý Yên đã trở về quê nhà trong kỳ nghỉ và tranh thủ đoàn tụ với cha.

Trước khi đến Vân Nam, cô tham gia một số hoạt động của Quỹ Thiên thần Yên Nhiên – tổ chức từ thiện do Lý Á Bằng và Vương Phi đồng sáng lập nhằm hỗ trợ trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng. Là con gái của cặp sao nổi tiếng, Lý Yên luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Sau khi cha mẹ ly hôn, cô vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với cả hai. Lý Á Bằng từng chia sẻ rằng con gái đôi lúc chặn liên lạc với cha trên mạng xã hội vì những mâu thuẫn nhỏ, nhưng tình cảm giữa hai cha con vẫn rất gắn bó.

Chuyến đi còn có sự xuất hiện của Xuân Yến, con gái nuôi được Lý Á Bằng cưu mang sau trận động đất ở Vấn Xuyên năm 2008. Nam diễn viên nhiều năm qua vẫn đồng hành và hỗ trợ cô trong cuộc sống.

Gần đây, Lý Yên tiếp tục nhận được nhiều lời khen về ngoại hình. Những hình ảnh mới cho thấy phần môi của cô đã phục hồi tích cực sau nhiều lần điều trị dị tật bẩm sinh. Sự tự tin ngày càng rõ nét của con gái Lý Á Bằng và Vương Phi khiến nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng và gửi lời động viên.