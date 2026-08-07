Con gái Lý Á Bằng và Vương Phi trở thành tâm điểm trong buổi sum họp gia đình

Sao quốc tế 07/08/2026 15:24

Diễn viên Lý Á Bằng vừa đón các thành viên trong gia đình đến Vân Nam sau khi mở thêm cơ sở mới thuộc thương hiệu homestay mà anh theo đuổi nhiều năm.

Diễn viên Lý Á Bằng vừa có dịp hội ngộ gia đình tại Vân Nam sau khi khai trương thêm một cơ sở mới thuộc chuỗi homestay do anh phát triển trong những năm gần đây. Bên cạnh lĩnh vực lưu trú, nam diễn viên còn kinh doanh cà phê và các sản phẩm trà địa phương, trực tiếp tham gia vận hành và quảng bá thương hiệu.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Lý Á Bằng tự tay pha cà phê và giới thiệu quy trình thưởng thức đồ uống cho các thành viên trong gia đình. Buổi gặp mặt có sự góp mặt của mẹ anh, con gái Lý Yên, con gái nuôi Xuân Yến cùng cháu gái.

Con gái Lý Á Bằng và Vương Phi trở thành tâm điểm trong buổi sum họp gia đình - Ảnh 1

Giữa dàn người thân, Lý Yên thu hút sự chú ý nhiều nhất. Dù quấn khăn che gần hết khuôn mặt và hạn chế xuất hiện trước ống kính, cô vẫn được nhận ra nhờ vóc dáng cao ráo cùng phong cách quen thuộc. Theo truyền thông Trung Quốc, sau thời gian học tập ở nước ngoài, Lý Yên đã trở về quê nhà trong kỳ nghỉ và tranh thủ đoàn tụ với cha.

Trước khi đến Vân Nam, cô tham gia một số hoạt động của Quỹ Thiên thần Yên Nhiên – tổ chức từ thiện do Lý Á Bằng và Vương Phi đồng sáng lập nhằm hỗ trợ trẻ em mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng. Là con gái của cặp sao nổi tiếng, Lý Yên luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Sau khi cha mẹ ly hôn, cô vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với cả hai. Lý Á Bằng từng chia sẻ rằng con gái đôi lúc chặn liên lạc với cha trên mạng xã hội vì những mâu thuẫn nhỏ, nhưng tình cảm giữa hai cha con vẫn rất gắn bó.

Con gái Lý Á Bằng và Vương Phi trở thành tâm điểm trong buổi sum họp gia đình - Ảnh 2

Chuyến đi còn có sự xuất hiện của Xuân Yến, con gái nuôi được Lý Á Bằng cưu mang sau trận động đất ở Vấn Xuyên năm 2008. Nam diễn viên nhiều năm qua vẫn đồng hành và hỗ trợ cô trong cuộc sống.

Gần đây, Lý Yên tiếp tục nhận được nhiều lời khen về ngoại hình. Những hình ảnh mới cho thấy phần môi của cô đã phục hồi tích cực sau nhiều lần điều trị dị tật bẩm sinh. Sự tự tin ngày càng rõ nét của con gái Lý Á Bằng và Vương Phi khiến nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng và gửi lời động viên.

Lý Á Bằng cùng vợ cũ đưa con đi chơi, để con cảm nhận được tình yêu từ cả hai

Lý Á Bằng cùng vợ cũ đưa con đi chơi, để con cảm nhận được tình yêu từ cả hai

Ngày 6/5, người mẫu Hải Hà Kim Hỷ đăng video trên trang cá nhân, tiết lộ dịp nghỉ 1/5, Á Bằng đến thăm con gái Hạ Hạ, 4 tuổi. Hạ Hạ muốn có kiểu tóc xoăn như công chúa nên hai người đưa con đến tiệm làm tóc.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Á Bằng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lý Á Bằng cùng vợ cũ đưa con đi chơi, để con cảm nhận được tình yêu từ cả hai

Lý Á Bằng cùng vợ cũ đưa con đi chơi, để con cảm nhận được tình yêu từ cả hai

Lý Á Bằng hàn gắn với anh trai sau 18 năm xa cách

Lý Á Bằng hàn gắn với anh trai sau 18 năm xa cách

Lý Á Bằng nói đã trả hết khoản nợ 7 triệu USD nhờ bán hàng và bán nhà ở Bắc Kinh

Lý Á Bằng nói đã trả hết khoản nợ 7 triệu USD nhờ bán hàng và bán nhà ở Bắc Kinh

Vừa trải qua giai đoạn nợ nần, Lý Á Bằng trở thành ông hoàng livestream bán hàng,

Vừa trải qua giai đoạn nợ nần, Lý Á Bằng trở thành ông hoàng livestream bán hàng,

Vợ cũ Lý Á Bằng tiết lộ gây xúc động: 'Một người cha vĩ đại, một người cha rất cừ'

Vợ cũ Lý Á Bằng tiết lộ gây xúc động: 'Một người cha vĩ đại, một người cha rất cừ'

Lý Á Bằng khiến khán giả thay đổi cái nhìn về anh chỉ sau một đêm

Lý Á Bằng khiến khán giả thay đổi cái nhìn về anh chỉ sau một đêm

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 1 giờ 2 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 32 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm