Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Trên mạng xã hội, một số cái tên như Lưu Diệc Phi , Triệu Lộ Tư và Lý Nhất Đồng được nhắc đến. Đây đều là những nữ diễn viên từng được truyền thông đề cập trong các thông tin liên quan đến mức thù lao cao trước đây. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức cho thấy bất kỳ người nào trong số họ là nhân vật được đề cập.

Nguồn tin cho biết vài năm trước, nữ diễn viên này từng được trả cát-xê lên tới hàng chục triệu NDT. Tuy nhiên, với một dự án gần đây, mức báo giá được cho là chỉ còn khoảng 1 triệu NDT, tương đương 3,8 tỉ đồng. Thông tin nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên Weibo, kéo theo nhiều đồn đoán về danh tính của nữ diễn viên.

Một số khán giả và người trong ngành cũng đặt nghi vấn về con số 1 triệu NDT. Theo các ý kiến này, mức giảm từ hàng chục triệu NDT xuống 1 triệu NDT là quá lớn nếu xét mặt bằng cát-xê hiện nay của thị trường phim truyền hình dài tập.

Những năm gần đây, thù lao diễn viên tại Trung Quốc được điều chỉnh trong bối cảnh các chính sách kiểm soát cát-xê và yêu cầu từ nền tảng về việc giảm chi phí, nâng hiệu quả sản xuất. Theo một số thông tin trong ngành, mức thù lao dành cho diễn viên hàng đầu từng có thời điểm lên tới hàng trăm triệu NDT, sau đó giảm xuống khoảng 25 triệu NDT.

Thị trường phim truyền hình dài tập cũng đối mặt với sự thu hẹp về số lượng dự án. Trong quý I/2026, bốn nền tảng lớn của Trung Quốc được cho là chỉ có 28 bộ phim dài tập khởi quay, giảm so với cùng kỳ. Nguồn cung dự án ít hơn khiến diễn viên có thể mất lợi thế trong quá trình đàm phán thù lao.

Bên cạnh đó, sự phát triển của phim ngắn ứng dụng AI, với chi phí sản xuất thấp, đang tạo thêm áp lực cạnh tranh đối với phim truyền hình truyền thống.

Thông tin về việc giảm cát-xê vì thế nhận nhiều phản ứng khác nhau. Một bộ phận cho rằng 1 triệu NDT vẫn là khoản thu nhập rất lớn so với người lao động phổ thông. Trong khi đó, một số ý kiến nhìn nhận việc điều chỉnh thù lao có thể giúp hạn chế tình trạng cát-xê bị đẩy lên quá cao. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng việc giảm chi phí diễn viên chưa đồng nghĩa chất lượng phim sẽ được cải thiện, bởi khoản ngân sách tiết kiệm được còn phụ thuộc vào cách các nhà sản xuất và nền tảng phân bổ.