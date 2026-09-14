Thư Sướng từng được xem là 'đối thủ nhan sắc' của Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 14/09/2026 14:39

Nhắc đến những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ đầu những năm 2000, Thư Sướng là cái tên được nhiều khán giả nhớ đến. Cùng thế hệ với Lưu Diệc Phi, cô từng được đánh giá là gương mặt triển vọng nhờ ngoại hình sáng, diễn xuất tự nhiên và kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật từ nhỏ.

Sinh năm 1987, Thư Sướng bước chân vào làng giải trí khi mới 5 tuổi. Đến tuổi thiếu niên, cô đã sở hữu nhiều vai diễn đáng chú ý. Đặc biệt, vai diễn trong Thiên Long Bát Bộ giúp tên tuổi Thư Sướng được biết đến rộng rãi hơn, mở đường cho cô tham gia hàng loạt dự án truyền hình đình đám.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu qua Kim Phấn Thế Gia, Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ cùng nhiều tác phẩm cổ trang và hiện đại. Trong giai đoạn đỉnh cao, Thư Sướng thường xuyên được truyền thông đặt cạnh Lưu Diệc Phi. Cả hai đều sở hữu ngoại hình nổi bật, lượng người hâm mộ lớn và từng được kỳ vọng trở thành những gương mặt tiêu biểu của thế hệ diễn viên trẻ.

Thư Sướng từng được xem là 'đối thủ nhan sắc' của Lưu Diệc Phi - Ảnh 1

Tuy nhiên, trong khi sự nghiệp của Lưu Diệc Phi ngày càng phát triển, con đường nghệ thuật của Thư Sướng lại dần thay đổi. Từ khoảng năm 2009, tần suất xuất hiện của cô trên màn ảnh giảm đáng kể. Đến năm 2017, nữ diễn viên gần như rút khỏi lĩnh vực phim ảnh và chuyển hướng sang livestream bán hàng.

Quyết định này từng khiến nhiều khán giả bất ngờ. Từ một ngôi sao truyền hình được kỳ vọng, Thư Sướng trở thành gương mặt nổi bật trong lĩnh vực thương mại điện tử. Các buổi livestream của cô thu hút lượng lớn người xem và mang lại nguồn thu đáng kể. Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin nữ diễn viên có thời điểm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng, thậm chí được gắn với biệt danh “nữ hoàng livestream”.

Thư Sướng từng được xem là 'đối thủ nhan sắc' của Lưu Diệc Phi - Ảnh 2

Đằng sau thành công về tài chính là lịch trình làm việc không hề nhẹ nhàng. Thư Sướng từng chia sẻ về những ngày làm việc kéo dài nhiều giờ, thường xuyên thức khuya để chuẩn bị nội dung và duy trì các phiên phát sóng.

Dù chuyển hướng kinh doanh, Thư Sướng vẫn dành tình cảm cho diễn xuất. Đầu năm 2025, cô gây chú ý khi giới thiệu một dự án sân khấu mới, làm dấy lên kỳ vọng về khả năng trở lại hoạt động nghệ thuật.

So với Lưu Diệc Phi, Thư Sướng đã lựa chọn một con đường hoàn toàn khác. Nếu Lưu Diệc Phi tiếp tục giữ vị trí nổi bật trên màn ảnh, Thư Sướng lại tìm thấy thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Dẫu vậy, với nhiều khán giả, cô vẫn là một phần ký ức của màn ảnh Hoa ngữ đầu những năm 2000.

Tin đồn tình ái giữa Lưu Diệc Phi và lãnh đạo tập đoàn lớn gây chú ý trở lại

Tin đồn tình ái giữa Lưu Diệc Phi và lãnh đạo tập đoàn lớn gây chú ý trở lại

Hơn một năm sau khi vướng tin đồn tình cảm với Lưu Diệc Phi, cái tên Dư Thừa Đông một lần nữa thu hút sự chú ý khi liên tục xuất hiện trong các hoạt động mới của Huawei và Luxeed. Ở tuổi 57, vị lãnh đạo cấp cao của Huawei vẫn trực tiếp tham gia quảng bá, thử nghiệm và giới thiệu nhiều sản phẩm mới của tập đoàn.

Xem thêm
Từ khóa:   Thư Sướng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tin đồn tình ái giữa Lưu Diệc Phi và lãnh đạo tập đoàn lớn gây chú ý trở lại

Tin đồn tình ái giữa Lưu Diệc Phi và lãnh đạo tập đoàn lớn gây chú ý trở lại

Lưu Diệc Phi liên tục gây chú ý vì những động thái liên quan đến hình ảnh cá nhân

Lưu Diệc Phi liên tục gây chú ý vì những động thái liên quan đến hình ảnh cá nhân

Lưu Diệc Phi và thói quen khó bỏ phía sau vẻ ngoài hoàn hảo

Lưu Diệc Phi và thói quen khó bỏ phía sau vẻ ngoài hoàn hảo

Lưu Diệc Phi có động thái gây chú ý sau khi chụp ảnh cùng Hồ Ngọc Hà

Lưu Diệc Phi có động thái gây chú ý sau khi chụp ảnh cùng Hồ Ngọc Hà

Vai diễn Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận trong 'Đầu Xuân Tươi Sáng' từng thuộc về tình màn ảnh Lưu Diệc Phi

Vai diễn Tỉnh Bách Nhiên đảm nhận trong 'Đầu Xuân Tươi Sáng' từng thuộc về tình màn ảnh Lưu Diệc Phi

Mẹ Lưu Diệc Phi gây sốt với thần thái sang trọng, vóc dáng chuẩn mực ở tuổi 67

Mẹ Lưu Diệc Phi gây sốt với thần thái sang trọng, vóc dáng chuẩn mực ở tuổi 67

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'