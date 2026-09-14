Thư Sướng từng được xem là 'đối thủ nhan sắc' của Lưu Diệc Phi

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu qua Kim Phấn Thế Gia, Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ cùng nhiều tác phẩm cổ trang và hiện đại. Trong giai đoạn đỉnh cao, Thư Sướng thường xuyên được truyền thông đặt cạnh Lưu Diệc Phi. Cả hai đều sở hữu ngoại hình nổi bật, lượng người hâm mộ lớn và từng được kỳ vọng trở thành những gương mặt tiêu biểu của thế hệ diễn viên trẻ.

Sinh năm 1987, Thư Sướng bước chân vào làng giải trí khi mới 5 tuổi. Đến tuổi thiếu niên, cô đã sở hữu nhiều vai diễn đáng chú ý. Đặc biệt, vai diễn trong Thiên Long Bát Bộ giúp tên tuổi Thư Sướng được biết đến rộng rãi hơn, mở đường cho cô tham gia hàng loạt dự án truyền hình đình đám.

Tuy nhiên, trong khi sự nghiệp của Lưu Diệc Phi ngày càng phát triển, con đường nghệ thuật của Thư Sướng lại dần thay đổi. Từ khoảng năm 2009, tần suất xuất hiện của cô trên màn ảnh giảm đáng kể. Đến năm 2017, nữ diễn viên gần như rút khỏi lĩnh vực phim ảnh và chuyển hướng sang livestream bán hàng.

Quyết định này từng khiến nhiều khán giả bất ngờ. Từ một ngôi sao truyền hình được kỳ vọng, Thư Sướng trở thành gương mặt nổi bật trong lĩnh vực thương mại điện tử. Các buổi livestream của cô thu hút lượng lớn người xem và mang lại nguồn thu đáng kể. Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin nữ diễn viên có thời điểm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng, thậm chí được gắn với biệt danh “nữ hoàng livestream”.

Đằng sau thành công về tài chính là lịch trình làm việc không hề nhẹ nhàng. Thư Sướng từng chia sẻ về những ngày làm việc kéo dài nhiều giờ, thường xuyên thức khuya để chuẩn bị nội dung và duy trì các phiên phát sóng.

Dù chuyển hướng kinh doanh, Thư Sướng vẫn dành tình cảm cho diễn xuất. Đầu năm 2025, cô gây chú ý khi giới thiệu một dự án sân khấu mới, làm dấy lên kỳ vọng về khả năng trở lại hoạt động nghệ thuật.

So với Lưu Diệc Phi, Thư Sướng đã lựa chọn một con đường hoàn toàn khác. Nếu Lưu Diệc Phi tiếp tục giữ vị trí nổi bật trên màn ảnh, Thư Sướng lại tìm thấy thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Dẫu vậy, với nhiều khán giả, cô vẫn là một phần ký ức của màn ảnh Hoa ngữ đầu những năm 2000.