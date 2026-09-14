Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Thế giới 14/09/2026 15:35

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu chợ ở thị trấn Paniai, vùng Papua, cực Đông Indonesia, khiến 11 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, ngày 7/9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại khu chợ ở thị trấn Paniai, vùng Papua, cực Đông Indonesia, khiến 11 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Theo ông Henry J. Manurung, người phát ngôn cảnh sát địa phương, đám cháy bùng phát vào khoảng nửa đêm. Do khu vực chợ có nhiều cửa hàng và nhà dân nằm san sát nhau, ngọn lửa nhanh chóng lan sang các ki-ốt và công trình lân cận.

“Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 nạn nhân đã tử vong. Trong số này có 5 người lớn và 6 trẻ em”, ông Manurung cho biết.

Theo cơ quan chức năng, các nạn nhân nhỏ tuổi từ 2 đến 9 tuổi.

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương - Ảnh 1
Một vụ hỏa hoạn ở vùng Papua, cực Đông của Indonesia đã thiêu rụi một khu chợ tại thị trấn Paniai, khiến 11 người thiệt mạng, 20 người bị thương

Đám cháy kéo dài hơn 3 giờ trước khi được khống chế. Lực lượng cứu hỏa đã huy động nhiều xe chữa cháy và xe phun nước đến hiện trường. Tuy nhiên, phải đến khoảng 3h30 sáng, ngọn lửa mới cơ bản được dập tắt.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi ít nhất 40 ki-ốt và nhà dân trong khu vực. Nhiều gia đình mất toàn bộ nhà cửa và tài sản sau vụ cháy. Những người bị ảnh hưởng hiện được chính quyền bố trí chỗ ở tạm thời tại nhiều địa điểm, trong đó có đồn cảnh sát và các trạm y tế.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, các khu chợ đông đúc và khu dân cư có mật độ xây dựng cao luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy lan nhanh. Các cửa hàng nằm sát nhau, nhiều vật liệu dễ bắt lửa cùng việc lực lượng cứu hỏa gặp khó khăn khi tiếp cận một số khu vực có thể khiến công tác chữa cháy trở nên phức tạp.

Indonesia từng ghi nhận nhiều vụ hỏa hoạn và sự cố nghiêm trọng gây thương vong lớn. Tháng 12/2025, một vụ cháy tại tòa nhà văn phòng 7 tầng ở trung tâm Jakarta khiến 22 người thiệt mạng. Trước đó, vào năm 2023, một vụ nổ tại nhà máy chế biến niken ở miền Đông Indonesia cũng khiến ít nhất 12 người tử vong.

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