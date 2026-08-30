Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thế giới 30/08/2026 11:08

Công tác tìm kiếm, nghiên cứu tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc ngày 29.8 bước sang ngày thứ tư, khi lực lượng nghiên cứu tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm tàn tích người mất tích sau trận lũ quét béo cuốn theo bùn đất, đá và mảnh vụn, tàn phá nhiều khu dân cư và công trình tại khu vực Himalaya.

Theo thông tin báo Lao Động, dẫn tin AFP, lực lượng cứu hộ tại Nepal và Trung Quốc ngày 30.8 (giờ địa phương) đang nỗ lực tìm kiếm hàng nghìn người mất tích sau khi dòng lũ khổng lồ cuốn theo bùn đất, tựa như sóng thần, quét qua khu vực này, nhấn chìm nhiều ngôi làng.

Tại Nepal, giới chức cho biết ít nhất 675 người đã thiệt mạng và 2.498 người vẫn mất tích, trong đó có hàng trăm người nước ngoài.

Hãng thông tấn Xinhua đưa tin, Tây Tạng (Trung Quốc) ghi nhận 7 người thiệt mạng và 554 người vẫn mất tích. Nhà chức trách đã sơ tán 555 du khách bị mắc kẹt cùng 499 công dân Trung Quốc rời khỏi khu vực.

Tại Ấn Độ, giới chức cho biết, đã tìm thấy 7 thi thể trên các con sông chảy từ Nepal, được cho là nạn nhân của trận lũ.

Cuối ngày 30.8, quân đội Nepal đã đưa được đường ống vào 1 đường hầm tại nhà máy thủy điện Trishuli 3A, nơi được cho là có công nhân mắc kẹt. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nepal Sudan Gurung cho biết, lực lượng cứu hộ đã bắt đầu đưa không khí qua lỗ hở nhỏ và sẽ tiến hành đào để đưa đội cứu hộ vào bên trong đường hầm.

Hơn 100 công nhân được cho là vẫn còn sống và mắc kẹt trong các đường hầm của 2 nhà máy thủy điện Trishuli 3A và 3B.

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân sau lũ quét tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc. Ảnh: Báo Lao Động (Nguồn: AFP)

Theo thông tin báo VietNamNet, cơ quan ứng phó thảm họa Nepal, tính đến tối 29/8 số người thiệt mạng vì trận lũ quét thảm khốc xảy ra tại biên giới nước này và Trung Quốc vào ngày 26/8 đã tăng lên 675. Ngoài ra, hơn 2.400 người vẫn mất tích và hơn 18.700 nhân viên cứu hộ đã được triển khai.

Ở phía Trung Quốc, số người thiệt mạng được xác nhận là 7, trong khi 554 người được báo cáo mất tích. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, trận lũ quét xảy ra cách đây vài ngày là thảm họa xuyên biên giới nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, giới chức nước này và Nepal sẽ tập trung các nỗ lực phục hồi tập trung vào "tái thiết sau thảm họa, phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai, cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu".

Trước đó, chính phủ Trung Quốc đã cử một đội chuyên trách tới Nepal để hỗ trợ công tác cứu hộ trong các đường hầm. Trung Quốc cũng đang vận chuyển tới Nepal “khoản hỗ trợ tiền mặt khẩn cấp” và “vật tư cứu trợ thiên tai”.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29.8 (giờ địa phương) cho hay, nước này sẽ cung cấp viện trợ trị giá 3,6 triệu USD giúp Nepal, tăng mạnh so với mức 500.000 USD được công bố trước đó 2 ngày.

Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cho biết, nước này có thể cần tới hàng tỉ USD để tái thiết sau thảm họa lũ quét.

Ông Khanal nhấn mạnh, ưu tiên cấp bách lúc này là tập trung cứu hộ, cứu sống người dân, đồng thời kêu gọi hỗ trợ chuyên môn, trong đó có máy bay không người lái hạng nặng và công nghệ xác định vị trí người mắc kẹt.

Ngoại trưởng Nepal cũng bày tỏ mong muốn được cung cấp thiết bị xét nghiệm pháp y để nhận dạng và thiết bị cấp đông để bảo quản thi thể, do những thi thể ngâm trong nước có thể phân hủy nhanh hơn.

Cũng trong ngày 29.8, Ngoại trưởng Trung Quốc và Nepal đã điện đàm, thảo luận về việc chia sẻ dữ liệu vệ tinh và dữ liệu thủy văn, theo thông tin từ 2 nước.

Tại Tây Tạng (Trung Quốc), hoạt động cứu hộ tại khu vực huyện Cát Long - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - tạm thời đình chỉ do lo ngại nguy cơ lũ tiếp diễn từ một hồ nước mới hình thành. Hiện 2.141 nhân viên cứu hộ đang được triển khai gần khu vực này, trong đó hơn 500 người có mặt tại nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tuy nhiên, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cuối ngày 29.8 dẫn thông tin của Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc cho biết, hồ này đang “thoát nước tự nhiên” và về cơ bản “đã được tháo cạn”.

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