Ngày 14/8, ít nhất 34 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi mưa lớn gây lũ quét tàn phá một ngôi làng miền núi ở khu vực Kashmir của Ấn Độ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ít nhất 34 người đã thiệt mạng và hơn 200 người mất tích sau trận mưa lớn bất ngờ ở Kashmir (Ấn Độ), các quan chức cho biết hôm 14/8. Đây là thảm họa thứ 2 xảy ra tại khu vực Himalaya chỉ trong hơn một tuần.

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Chasoti, quận Kishtwar, một điểm dừng chân trên tuyến hành hương nổi tiếng. Chỉ hơn một tuần trước, một trận lũ lớn kèm lở đất đã cuốn trôi cả một ngôi làng ở bang Uttarakhand thuộc dãy Himalaya.

Trận lũ hôm nay đã cuốn trôi một bếp ăn cộng đồng và chốt an ninh được dựng tại ngôi làng này, vốn là điểm dừng trên tuyến hành hương tới đền Machail Mata. Đây là nơi khách hành hương đi bộ từ Chasoti, điểm cuối cho phép phương tiện cơ giới đi vào.

Vụ việc xảy ra vào lúc 11h30 sáng giờ địa phương, ông Ramesh Kumar, Ủy viên khu vực Kishtwar, nói với hãng tin ANI, cho biết lực lượng cảnh sát địa phương và cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, mưa lớn đột ngột với trên 100mm chỉ trong một giờ, có thể gây lũ quét, lở đất và tàn phá, đặc biệt ở vùng núi trong mùa mưa. Văn phòng thời tiết địa phương ở Srinagar dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn tại nhiều khu vực ở Kashmir, bao gồm Kishtwar, trong ngày 14/8, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa các công trình tạm, cột điện, cây cổ thụ do nguy cơ xảy ra lở bùn và lũ quét.

Những tòa nhà bị hư hại do lũ quét tại một khu làng ở khu vực Chositi, Kashmir do Ấn Độ kiểm soát ngày 14/8 - Ảnh: X

Trước đó, theo thông tin từ Vietnam+, nngày 5/8, lũ lụt cũng đã cuốn trôi thị trấn Dharali ở bang Uttarakhand, chôn vùi toàn bộ khu vực trong bùn đất. Số người thiệt mạng dự kiến là hơn 70 người, tuy nhiên chưa được xác nhận.

Lũ lụt và lở đất thường xuyên xảy ra trong mùa mưa gió từ tháng 6 đến tháng 9 tại Ấn Độ. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu cùng phát triển thiếu quy hoạch đang làm gia tăng tần suất cũng như mức độ nghiêm trọng của thiên tai.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) nhận định lũ lụt và hạn hán ngày càng dữ dội đang gửi tín hiệu báo động về những biến đổi khó lường của vòng tuần hoàn nước toàn cầu.

