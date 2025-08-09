Một cảnh sát giao thông địa phương, tài xế đã mất kiểm soát chiếc xe buýt khi xe đang tiến đến vòng xoay với tốc độ cao và lao xuống mương.

Theo thông tin từ báo Ngôi sao, dẫn tin từ Mail, vụ tai nạn xảy ra chiều 8/8, khi xe buýt đang đến thị trấn Kakamega, phía tây thành phố Kisumu. Ông Peter Maina, cán bộ thực thi giao thông khu vực, cho biết tài xế bị mất lái khi điều khiển xe với tốc độ cao gần vòng xuyến và lao xuống mương.

Các nạn nhân thiệt mạng bao gồm 10 phụ nữ, 10 nam giới và một bé gái 10 tuổi.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: AP

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, dẫn tin từ NTV Kenya, trong số những hành khách bị thương có một em bé chưa đầy một tuổi và các quan chức đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tai nạn giao thông thường xảy ra ở Kenya và khu vực Đông Phi rộng lớn hơn, nơi đường xá thường hẹp và tình trạng xuống cấp với nhiều ổ gà.

Trong một vụ tai nạn khác xảy ra vào 7/8, chín người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt ở thị trấn Naivasha thuộc quận Nakuru.

Cảnh sát cho biết các nạn nhân nằm trong số 32 công nhân đang trên đường đi làm thì chiếc xe buýt gặp nạn.

Mẹ bỏ con gái 16 tháng tuổi ở nhà đến chết để đi du lịch suốt 10 ngày Một người mẹ đã để con gái Jailyn ở nhà một mình cùng vài chai sữa còn bản thân đi du lịch với bạn trong suốt 10 ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-cho-nguoi-ua-tang-lao-xuong-muong-21-nguoi-tu-vong-739372.html