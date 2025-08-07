Máy bay vội vàng quay đầu vì 'mất một phần cánh' khi bay trên biển

Thế giới 07/08/2025 16:55

Ngày 5/8, một chiếc Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không Mỹ United Airlines đã phải quay đầu khẩn cấp chỉ sau 40 phút cất cánh vì mất một phần cánh trong lúc bay qua Đại Tây Dương.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dẫn tin từ Daily Beast, ngày 7/8, một chiếc Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không United Airlines đã buộc phải quay đầu chỉ sau 40 phút cất cánh do "mất một phần cánh" máy bay trong lúc đang trên hành trình vượt Đại Tây Dương.

Cụ thể, chiếc máy bay khởi hành từ sân bay Newark Liberty (New York, Mỹ) đến Cape Town (Nam Phi), đã gặp sự cố nghiêm trọng. Khoảng 30 phút sau khi cất cánh, các hành khách bắt đầu cảm nhận được "rung động bất thường".

Sau đó, cơ trưởng thông báo rằng máy bay đã "mất một phần của cánh", cụ thể là một phần của cánh tà phía sau (rear spoiler).

Ngay lập tức, phi hành đoàn quyết định quay trở lại đất liền, thực hiện thao tác xả nhiên liệu trên không để giảm trọng lượng, và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Newark với tốc độ cao.

Chiếc Boeing này sau đó bị giữ lại dưới mặt đất trong vòng 37 giờ để kiểm tra và bảo trì, trước khi được phép quay lại hoạt động vào sáng 7/8 (giờ địa phương).

Máy bay vội vàng quay đầu vì 'mất một phần cánh' khi bay trên biển - Ảnh 1
Máy bay 787-8 của United Airlines chỉ bay được 40 phút từ sân bay Newark trước khi quay trở lại sau chuyến bay vượt Đại Tây Dương theo lịch trình - Ảnh: FlightRadar

Theo thông tin từ báo Lao Động, đại diện United Airlines xác nhận chuyến bay đã quay đầu “để xử lý vấn đề kỹ thuật”, đồng thời cho biết hãng đã triển khai các phương án thay thế để hỗ trợ hành khách tiếp tục hành trình đến Nam Phi “trong thời gian sớm nhất có thể”.

Hiện United Airlines chưa đưa ra phản hồi chính thức về tình huống “mất một phần cánh” được ghi nhận trong sự cố.

Sự việc làm dấy lên lo ngại mới về độ an toàn của dòng Boeing 787 Dreamliner, trong bối cảnh ngành hàng không thế giới đang ngày càng phụ thuộc vào các chuyến bay xuyên đại dương.

 

