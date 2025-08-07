Một dây cáp của cầu treo bất ngờ bị đứt, khiến mặt cầu nghiêng, làm tổng cộng 29 người ngã khỏi cầu, 5 người tử vong.
Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, dẫn tin từ hãng thông tấn Tân Hoa, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 18h18 ngày 6/8 tại khu thắng cảnh Hạ Tháp (Xiata), huyện Chiêu Tô, châu tự trị dân tộc Kazak Ili, miền Bắc Tân Cương.
Một dây cáp của cầu treo ở khu thắng cảnh bất ngờ bị đứt, khiến mặt cầu bị nghiêng. Tổng cộng 29 người đã ngã khỏi cầu, trong đó có 5 người đã tử vong.
Trong số những người bị thương, có 2 trường hợp bị thương nặng trong khi 22 người khác bị thương nhẹ. Tất cả nạn nhân đã nhanh chóng được đưa tới các cơ sở y tế địa phương để điều trị. Chính quyền địa phương cho biết hiện không có trường hợp nào trong tình trạng nguy kịch.
Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dẫn tin từ đài CNA, một hướng dẫn viên du lịch tại Tân Cương chia sẻ trên nền tảng Douyin rằng anh đang dẫn một đoàn khách tham quan khu vực này vào thời điểm xảy ra tai nạn.
“May mắn thay, trong đoàn của chúng tôi có một người lính hải quân, anh ấy đã lập tức đến hỗ trợ những người bị thương,” hướng dẫn viên này cho biết.
Anh nói thêm rằng đoàn của anh cũng tham gia vào công tác cứu hộ và bày tỏ hy vọng những người bị thương sẽ sớm hồi phục.
“Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả du khách chú ý đến an toàn cá nhân trong quá trình du lịch và tuân thủ các quy định,” nam hướng dẫn chia sẻ thêm.
Truyền thông địa phương xác nhận cây cầu gặp sự cố là cầu Giang Quân. Vào tháng 6-2024, cây cầu này từng xảy ra một tai nạn tương tự khi dây treo bị đứt khiến mặt cầu nghiêng, nhưng may mắn không có thương vong.